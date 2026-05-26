Hokejisté Caroliny po rekordní 11 denní pauze nejprve podlehli rozjetému Montrealu 2:6, v dalších dvou duelech již ale převzali otěže a po dvou výhrách 3:2 po prodloužení otočili vývoj finále Východní konference.
Naposledy po přesunu série do Kanady přestříleli Canadiens jednoznačně 38:13. Domácí držel ve hře jen skvělý brankář Jakub Dobeš, který pochytal 35 ran a navrch si připsal i jednu asistenci.
Gólově produktivní večer zažili obránci na obou stranách. Skóre otevíral v 9. minutě hostující Shayne Gostisbehere, jenž proti přemísťujícímu se Dobešovi střílel do odkryté části brány. V 16. minutě bylo srovnáno poté, co od zadního mantinelu Ivan Děmidov našel v palebné pozici beka Mikea Mathesona.
Neuběhla však ani další minuta hry a Hurricanes opět vedli, když se na brankovišti opakovanou dorážkou prosadil důrazný Taylor Hall. Ve druhé dvacetiminutovce si však Montreal pomohl přesilovou hrou. Na 2:2 i díky rozehrávce Dobeše k velké radosti publika v Bell Centre srovnával v 25. minutě další zadák Lane Hutson.
V dalším průběhu domácí držel skvěle chytající Dobeš, kterému po další ráně Gostisbehera pomohla i tyč. Canadiens se radovali v 49. minutě, gól třetího beka Noaha Dobsona však rozhodčí odvolali kvůli předcházejícímu ofsajdu Colea Caufielda. Rozhodnout tak muselo až prodloužení. V 75. minutě Dobeše propálil Andrej Svečnikov, který těžil z černé práce Sebastiana Aha na brankovišti.
Výsledek
15:28 Matheson (Děmidov, J. Evans)
24:43 L. Hutson (Caufield, Dobeš)
08:24 Gostisbehere (Jankowski, Robinson)
16:22 Hall (K. Miller, Blake)
74:06 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: McCauley, Charron – Gibbons, Knorr
Počet diváků: 20962
Stav série: 1:2