Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:57aktualizováno  7:21
Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté Caroliny. Po dvou shodných výhrách 3:2PP tak vedou ve finále Východní konference 2:1 na zápasy.
Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou. | foto: AP

Hokejisté Caroliny po rekordní 11 denní pauze nejprve podlehli rozjetému Montrealu 2:6, v dalších dvou duelech již ale převzali otěže a po dvou výhrách 3:2 po prodloužení otočili vývoj finále Východní konference.

Naposledy po přesunu série do Kanady přestříleli Canadiens jednoznačně 38:13. Domácí držel ve hře jen skvělý brankář Jakub Dobeš, který pochytal 35 ran a navrch si připsal i jednu asistenci.

Gólově produktivní večer zažili obránci na obou stranách. Skóre otevíral v 9. minutě hostující Shayne Gostisbehere, jenž proti přemísťujícímu se Dobešovi střílel do odkryté části brány. V 16. minutě bylo srovnáno poté, co od zadního mantinelu Ivan Děmidov našel v palebné pozici beka Mikea Mathesona.

Neuběhla však ani další minuta hry a Hurricanes opět vedli, když se na brankovišti opakovanou dorážkou prosadil důrazný Taylor Hall. Ve druhé dvacetiminutovce si však Montreal pomohl přesilovou hrou. Na 2:2 i díky rozehrávce Dobeše k velké radosti publika v Bell Centre srovnával v 25. minutě další zadák Lane Hutson.

V dalším průběhu domácí držel skvěle chytající Dobeš, kterému po další ráně Gostisbehera pomohla i tyč. Canadiens se radovali v 49. minutě, gól třetího beka Noaha Dobsona však rozhodčí odvolali kvůli předcházejícímu ofsajdu Colea Caufielda. Rozhodnout tak muselo až prodloužení. V 75. minutě Dobeše propálil Andrej Svečnikov, který těžil z černé práce Sebastiana Aha na brankovišti.

Výsledek

NHL
26. 5. 2026 2:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3P (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
15:28 Matheson (Děmidov, J. Evans)
24:43 L. Hutson (Caufield, Dobeš)
Góly:
08:24 Gostisbehere (Jankowski, Robinson)
16:22 Hall (K. Miller, Blake)
74:06 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: McCauley, Charron – Gibbons, Knorr

Počet diváků: 20962

Stav série: 1:2

