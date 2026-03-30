Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:08aktualizováno  7:51
Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech. Gólman Jakub Dobeš pochytal 34 střel u výhry Montrealu 3:1 nad Carolinou, za což byl zvolen první hvězdou duelu.
Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák. | foto: Reuters

V souboji konkurentů v boji o postupové příčky do play off ve Východní konferenci Columbus přivítal na domácím ledě Boston. Po zahajovací třetině Blue Jackets vedli 3:0, když se prosadili Boone Jenner, Mason Marchment a z přesilovky Charlie Coyle. Stejný stav navíc v Nationwide Aréně svítil i po čtyřiceti minutách hry.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 69z. - 92b.(29+63)

2. Nečas (COL), 69z. - 89b.(34+55)

3. Zacha (BOS), 71z. - 59b.(28+31)

4. Hertl (VGK), 74z. - 54b.(24+30)

5. Hronek (VAN), 72z. - 41b.(8+33)

Bruins se ovšem nevzdali a ve třetím dějství předvedli famózní stíhací jízdu, v jejímž čele byl v březnu nezastavitelný Pavel Zacha (18:07, 2+1, +1, 5 střel). Český centr, jenž vinou zranění v únoru přišel o olympijské hry, je se třinácti góly v daném měsíci suverénně nejlepší z celé NHL (nejblíže jsou mu Cole Caufield z Montrealu a Cutter Gauthier z Anaheimu shodně s 11 zásahy). Své kariérní střelecké maximum si v letošní sezoně posunul z 21 již na 28 branek.

Svou bodovou sbírku proti Columbusu Zacha odstartoval v 47. minutě asistencí u trefy beka Charlieho McAvoye. Netrvalo to dlouho a oba borci si spolupráci zopakovali. Boston hrál přesilovou hru a Zacha v mezikruží umně změnil směr střely McAvoye. Klíčovou branku na 3:3 pak slavil až v čase 59:49, kdy při závěrečné hře Bruins bez brankáře umocněné přesilovkou našel nejrychleji odražený puk v těsné blízkosti gólmana Jeta Greavese a nekompromisně jej kolem vyrážečky poslal do sítě.

Prodloužení gól nenabídlo a tak přišly na řadu samostatné nájezdy, ve kterých za Boston skórovali Fraser Minten a Viktor Arvidsson. Domácí naopak našli úspěšného exekutora jen v osobě Coylea. Tým Davida Pastrňáka (23:30, -1, 6 střel) tak dokonal vítězný obrat a upevnil si držení divoké karty s 92 body. Druhý tým s divokou kartou je s 88 body právě Columbus před dotahujícími se konkurenty pod čarou postupu Ottawou (86 bodů) a Detroitem (86 bodů).

Zacha byl za svůj výkon zvolen druhou hvězdou, přednost dostal jen Švéd Arvidsson, jenž asistoval u všech tří gólů a navrch přidal rozhodující nájezd.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
29. 3. 2026 23:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Boston Bruins Boston Bruins 3:4N (3:0, 0:0, 0:3 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
06:17 Jenner (Garland)
07:45 Marchment (Provorov, Marčenko)
19:32 Coyle (Marčenko, Marchment)
Góly:
46:29 McAvoy (Zacha, Arvidsson)
48:43 Zacha (McAvoy, Arvidsson)
59:49 Zacha (Arvidsson)
Arvidsson
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Zamula, Provorov, Mateychuk, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Heinen, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Charron, Rehman – B. Gawryletz, T. Gawryletz

Počet diváků: 18684

NHL
29. 3. 2026 19:00
New York Rangers New York Rangers : Florida Panthers Florida Panthers 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly:
45:10 Sýkora (Fox, Laba)
51:14 Sheary (J. Miller)
56:06 Fox (Borgen)
Góly:
59:20 Samoskevich (J. Boqvist, Mike Benning)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sýkora, Trocheck, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Laba, Brodzinski.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Kulikov, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Luostarinen, Verhaeghe – Gregor, J. Boqvist, Samoskevich – Hinostroza, Nosek, Reinhardt – Greer, Kunin, Foote.

Rozhodčí: Syvret, L'Ecuyer – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 17244

NHL
30. 3. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Dallas Stars Dallas Stars 2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
29:48 Konecny (Mičkov, Ristolainen)
63:27 Zegras (York, Ersson)
Góly:
37:53 Hyry
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Barkey, Zegras, Tippett – Grundström, Dvorak, Konecny (A) – Bump, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Hathaway.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – Bunting, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Benn (C), Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Erne.

Rozhodčí: Pochmara, Samuels-Thomas – MacPherson, Brisebois

Počet diváků: 19120

NHL
30. 3. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Góly:
11:15 C. Brown (L. Hughes, J. Hughes)
35:48 Nemec (Mercer)
54:32 Hamilton (J. Hughes, Meier)
54:51 J. Hughes (Bratt, Siegenthaler)
59:29 J. Hughes (Hischier, Kovacevic)
Góly:
04:19 Michejev (Frondell, Crevier)
13:11 Nazar (Donato, Burakovsky)
50:51 Nazar (Bedard, Frondell)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Dadonov – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Nazar, Bedard (A), Greene – Lardis, Frondell, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Beau Halkidis – Kyle Flemington, James Tobias

Počet diváků: 16514

NHL
29. 3. 2026 23:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly:
33:32 Guentzel (D. Raddysh, D'Astous)
44:33 Hagel (Guentzel)
46:52 Perry (Guentzel, Lilleberg)
Góly:
28:31 Kemell (F. Forsberg, J. Barron)
44:53 F. Forsberg (Svečkov, Wilsby)
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Perry, Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Paul, Bjorkstrand.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Jost, Haula, L'Heureux – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.

Rozhodčí: T. Chmielewski, C. Sandlak – S. Alphonso, J. Murray

Počet diváků: 19092

NHL
29. 3. 2026 23:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Góly:
08:37 Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho)
Góly:
26:18 Suzuki (Caufield, L. Hutson)
37:32 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
39:54 Suzuki (Slafkovský, Děmidov)
Sestavy:
Andersen (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Carrier, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, J. Evans – F. Xhekaj, Veleno, Gallagher (A).

Rozhodčí: Breach, Dwyer – Hughes, Murchison

Počet diváků: 18551

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu.

Tomáš Hertl a jeho parťáci z Vegas Golden Knights dostali nového trenéra. Povede je John Tortorella, který nahradil odvolaného Bruce Cassidyho. Klub hokejové NHL to oznámil na svém webu.

29. března 2026  23:38

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou...

29. března 2026  21:15

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Nepiplat jen pro NHL. Chceme v mladých rozvíjet radost z hokeje, říká Schwarz

Brankář Marek Schwarz v dresu Znojma

Horácká aréna v Jihlavě hostila hokejový kemp zaměřený na brankářské naděje kategorie U15. Pod dohledem zkušených trenérů, mezi nimiž nechyběl ani bývalý reprezentant a gólman se zkušenostmi z NHL...

29. března 2026  16:23

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Útočník Pavel Zacha dvěma góly přispěl k výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v hokejové NHL. Střelecky se...

29. března 2026  7:36,  aktualizováno  11:04

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play...

Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off...

29. března 2026  9:22

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

