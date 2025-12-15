Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Dobeš s Vejmelkou v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:12
V nedělních zápasech hokejové NHL se představila trojice českých gólmanů. Jakub Dobeš byl s 27 zákroky zvolen první hvězdou u výhry Montrealu 4:1 nad Edmontonem, Karel Vejmelka s Utahem slavil vítězný obrat na 5:4 po prodloužení na ledě Pittsburghu a Dan Vladař pomohl Philadelphii k zisku bodu proti Carolině. Minnesota roznesla 6:2 Boston Davida Pastrňáka i díky trefě debutujícího Quinna Hughese.
Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi.

Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi. | foto: AP

Quinn Hughes a David Pastrňák se otáčí směrem ke kotouči.
Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.
Luke Hughes (New Jersey Devils) slaví se spoluhráči vstřelený gól proti...
Útočník Vancouveru Brock Boeser s pukem na hokejce, brání ho Stefan Noesen z...
5 fotografií

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
15. 12. 2025 2:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly:
32:24 Stephenson (Dunn, Eberle)
Góly:
17:09 Östlund (Norris, Tuch)
30:08 T. Thompson (Krebs, Tuch)
59:14 Benson (Quinn, McLeod)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), Tolvanen – Gaudreau, Stephenson, Melanson – Kakko, S. Wright, Nyman – Winterton, Meyers, Kartye.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Tuch, Norris, Östlund – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Graham Skilliter – Kiel Murchison, Ryan Jackson

Počet diváků: 17151

NHL
14. 12. 2025 21:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:5P (2:0, 1:0, 1:4 - 0:1)
Góly:
00:48 Brazeau (Kindel, McGroarty)
15:21 Rust (Rakell)
25:40 Kindel (Shea, Letang)
54:06 Brazeau (E. Karlsson, Kindel)
Góly:
41:07 Schmidt (Schmaltz, Peterka)
41:22 Carcone
45:35 Durzi (Yamamoto, Sergačjov)
47:06 Carcone (Hayton, But)
60:42 Guenther (Marino)
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Kindel, McGroarty – Mantha, Novak, Koivunen – Acciari, Hayes, Dewar.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačjov (A), Schmidt, Marino, Määttä, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Charron, Sandlak – Oliver, Deschamps

Počet diváků: 15686

NHL
14. 12. 2025 23:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2N (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
05:44 W. Carrier (S. Walker, Staal)
15:53 Hall (Nikišin, Blake)
Svečnikov
Góly:
19:07 Drysdale (Zegras, Mičkov)
58:08 Zegras (Konecny, Dvorak)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Slavin (A), Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook – Hall, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Tippett – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Blandina – Fournier, O'Quinn

Počet diváků: 18125

NHL
15. 12. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly:
22:28 Děmidov (Slafkovský, L. Hutson)
31:57 Veleno
43:38 Suzuki (Slafkovský, L. Hutson)
53:52 Texier (Struble)
Góly:
52:29 Hyman (Bouchard, McDavid)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, Engström, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Beck, Veleno.
Sestavy:
Pickard (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Savoie, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Henrique, Frederic – M. Jones, Lazar, Mangiapane.

Rozhodčí: South, Pochmara – Daisy, Cormier

Počet diváků: 20962

NHL
14. 12. 2025 18:35
New Jersey Devils New Jersey Devils : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Góly:
24:02 L. Hughes (Bratt, Mercer)
Góly:
01:01 DeBrusk (Garland, Buium)
06:48 Buium (Garland, Demko)
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Cholowski – Mercer, Hischier (C), Bratt (A) – C. Brown, Glass, Palát – Noesen, Lammikko, Cotter – Crookshank, Glendening, Parent.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Buium, Willander, Elias Pettersson – Boeser (A), Rossi, DeBrusk – Garland, Kämpf, Höglander – Sherwood, O'Connor, E. Kane – L. Karlsson, Sasson, Öhgren.

Rozhodčí: Nicholson, Schrader – Grillo, Berg

NHL
15. 12. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Boston Bruins Boston Bruins 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Góly:
10:11 Spurgeon (Faber, M. Johansson)
28:49 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
32:57 Hartman (Faber)
40:54 Q. Hughes (Hartman, Aube-Kubel)
48:08 Boldy (Kaprizov)
54:55 Kaprizov (Hartman, Daemon Hunt)
Góly:
50:58 Steeves (Minten, Eyssimont)
59:58 Peeke (Kuraly, Jeannot)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Bogosian, Jiříček, Daemon Hunt – Tarasenko, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Aube-Kubel, Hartman, Trenin – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Söderström, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Zacha, Mittelstadt, Kastelic – Kuraly, Jeannot, Eyssimont.

Rozhodčí: Kea, McIsaac – MacPherson, Tobias

Počet diváků: 18322

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
NY Rangers vs. AnaheimHokej - - 16. 12. 2025:NY Rangers vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.25
  • 4.05
  • 2.71
Tampa vs. FloridaHokej - - 16. 12. 2025:Tampa vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.13
  • 4.06
  • 2.90
Winnipeg vs. OttawaHokej - - 16. 12. 2025:Winnipeg vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:30
  • 2.21
  • 3.95
  • 2.82
Dallas vs. Los AngelesHokej - - 16. 12. 2025:Dallas vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
16. 12. 02:00
  • 2.14
  • 3.95
  • 2.93
St. Louis vs. NashvilleHokej - - 16. 12. 2025:St. Louis vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
16. 12. 02:00
  • 2.32
  • 3.93
  • 2.67
Kuopio vs. BrynäsHokej - - 16. 12. 2025:Kuopio vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
16. 12. 17:30
  • 2.32
  • 4.66
  • 2.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

Evropské možnosti si ozkoušel, nyní Rulík vyráží do Ameriky. Kdo je ve hře?

Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku.

Filip Chlapík odjížděl ze Švýcarských her se dvěma góly a asistencí, jeho sparťanský parťák Michael Špaček se stejným počtem bodů, jen v prohozeném gardu. Dařilo se Romanu Červenkovi a prosadili se i...

15. prosince 2025  6:35

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace má za sebou poslední zkoušku před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry zakončila na druhém místě. Po dvou vydřených výhrách s Finskem a Švýcarskem zakončila turnaj debaklem...

14. prosince 2025  19:11

Finové zdolali na závěr Švýcarských her domácí výběr, rozhodl Puljujärvi

Saku Mäenalanen v souboji o puk s Dariem Simionem.

Finové porazili v závěrečném utkání Švýcarských her v Curychu domácí reprezentaci 4:3 v prodloužení. Seveřané na druhém turnaji Euro Hockey Tour v sezoně poprvé bodovali a skončili třetí, úřadující...

14. prosince 2025  19:05

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

14. prosince 2025  15:40

Rulík: Kluci jsou nemocní, odešly nám síly. Se Švédy kousal nejvyšší prohru u týmu

Andre Petersson se snaží zasunout puk za Petra Kváču.

Úsměvy, zvednuté ruce, oslavná potřesení rukou. Takové emoce jste neviděli u českých hokejistů, nýbrž u těch švédských, kteří si s národním týmem v nedělním utkání na Švýcarských hrách poradili hravě...

14. prosince 2025  15:35

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

14. prosince 2025  13:37,  aktualizováno  14:15

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

14. prosince 2025  12:56

Palát asistoval u dvou gólů, Dostál se vrátil do brány Anaheimu

Útočník New Jersey Devils Connor Brown slaví se spoluhráči gól do prázdné...

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 4:1 nad Anaheimem, kterou dvěma asistencemi podpořil český útočník Ondřej Palát. V bráně Ducks se po návratu z marodky představil Lukáš...

14. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:41

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Premium
Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem...

Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských dějin zmítal Zdeněk Zikmund. Syn českých rodičů, výtečný sportovec, milovaný otec, bratr a manžel....

14. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Voženílek do Sparty? Bylo by to fajn, láká Chlapík. Curych hostil koncert jedné lajny

Český útočník Filip Chlapík slaví gól v utkání Euro Hockey Tour proti domácímu...

Ve čtvrtek proti Finsku zářila elitní lajna Červenka, Sedlák, Kaše. Dva dny nato si ale opravdové galapředstavení přichystalo trio Voženílek, Špaček, Chlapík. A to proti Švýcarům, které straší...

13. prosince 2025  23:04

Švýcarsko – Česko 3:5. Národní tým slaví další výhru, se Švédy se utká o první místo

Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela...

Čeští hokejisté porazili v Curychu domácí Švýcarsko 5:3 a v neděli se utkají na druhé akci seriálu Euro Hockey Tour s neporaženým Švédskem o vítězství na Švýcarských hrách. Hrdinou utkání byl útočník...

13. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.