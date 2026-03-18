Skóre souboje Montrealu s Bostonem se poprvé měnilo už ve 3. minutě, kdy hosté využili přesilovou hru. Pavel Zacha (16:22, 2+0, -1, 4 střely) se nejrychleji zorientoval před Jakubem Dobešem a vyražený puk pohotově bekhendem poslal nad brankářovu lapačku. Asistenci si u dané akce zapsal i David Pastrňák (24:35, 0+1, -1, 2 střely).
Canadiens odpověděli v 11. minutě díky souhře elitní formace. Po přihrávkách Juraje Slafkovského a Colea Caufielda se radoval kapitán Nick Suzuki. Na další gól se v aréně Bell Centre čekalo do 26. minuty, kdy se podruhé radoval Zacha. Své kariérní sezonní střelecké maximum posunul na 22 zásahů poté, co umně tečoval střílený pas Viktora Arvidssona. Ani druhé vedení ale hostům dlouho nevydrželo. V 36. minutě se totiž tečí prosadil i domácí Josh Anderson.
Stav 2:2 následně vydržel až do prodloužení, ve kterém byl Zacha blízko hattricku. V samostatném úniku však bránu Dobeše, který byl díky 26 zákrokům zvolen druhou hvězdou zápasu, přestřelil a krátce na to v 65. minutě rozhodl domácí kanonýr Caufield. Dosáhl tak své 40. branky sezony a danou metu pokořil jako první hráč Canadiens od počinu Vincenta Damphousse z ročníku 1993/94.
Pastrňák si prodloužil aktuální bodovou sérii na posledních sedm startů. Ze soubojů s Montrealem dokázal bodovat dokonce počtrnácté v řadě, čímž vyrovnal klubový rekord Bobbyho Orra.
Tým z chvostu ligové tabulky Vancouver si v úterý vyšlápl na obhájce posledních dvou Stanley Cupů. Výhru 5:2 nad Floridou dvěma góly dirigoval švédský forvard Elias Pettersson, jenž tak pokořil metu 200 kariérních zásahů.
Dokonce po třech bodech si připsali Brock Boeser (0+3) a Rakušan Marco Rossi (1+2). Český obránce Canucks Filip Hronek (23:47, -1, 1 střela) se bodově neprosadil, stejně jako hostující centr Tomáš Nosek (13:16, +/-: 0). U obou gólů Panthers, kteří stále více zaostávají za postupovými pozicemi do letošního play off, byli útočníci Matthew Tkachuk (1+1) a Carter Verhaeghe (0+2).
Další floridský tým, Tampa Bay, naopak na hostujícím ledu exceloval. Triumf 6:2 ze Seattlu režíroval nezastavitelný Nikita Kučerov, jenž nasázel hattrick a na další dva góly přihrál.
S průběžným ziskem 111 zápisů tak vystřídal na druhém místě ligového bodování Nathana MacKinnona z Colorada (110 bodů). Lepší je již pouze edmontonský Connor McDavid se 115 body. Za Lightning si výrazně vylepšovali statistiky také Brandon Hagel (1+3) a Anthony Cirelli (1+2).
V prvním startu bez zraněného Leona Draisaitla, jenž po odstoupení z nedávné partie proti Nashvillu vynechá zbytek základní části, Edmonton porazil 5:3 San Jose. Lídr ligového bodování Connor McDavid se na tom podílel jen jednou asistencí.
Sharks i díky trefě slovenského útočníka Pavola Regendy hráli s kanadským soupeřem po dvou třetinách smírně 3:3, Oilers rozhodli o zisku dvou bodů až v závěrečném dějství. V 45. minutě se prosadil Max Jones a finálním střelcem večera byl Zach Hyman.
Výsledky
10:47 Crevier (Nazar, Kaiser)
34:35 Greene (Bedard, Crevier)
58:20 Nazar (Bedard, Levšunov)
06:17 Hartman (Kaprizov, Faber)
07:58 M. Johansson (McCarron, Brodin)
18:30 Tarasenko (M. Johansson, Faber)
63:09 Zuccarello (M. Johansson, Faber)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Del Mastro, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Mangiapane, Donato, Michejev – Lardis, Lafferty, Slaggert.
Gustavsson (53.–57. Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Boldy – Zuccarello, Hartman, Tarasenko – M. Johansson, McCarron, N. Foligno – Trenin, Sturm, Fabbri.
Rozhodčí: P. Lambert, P. MacDougall – D. Berg, K. McNamara
18:02 Doan
59:02 Norris (Krebs, Samuelsson)
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – Howden, Sissons, Bowman – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Metsa, Stanley – Östlund, T. Thompson (A), Benson – Krebs, Norris, Doan – Zucker, McLeod, Quinn – Kozak, Malenstyn, Carrick.
Rozhodčí: Rehman, Halkidis – Mahon, Knorr
Počet diváků: 17844
19:20 Morrissey (Vilardi, Connor)
25:09 Vilardi (Perfetti, Connor)
58:59 J. Toews (Scheifele, Connor)
13:02 Haula (Josi, Evangelista)
30:48 F. Forsberg (Marchessault, Ufko)
54:01 Matthew Wood (Marchessault, F. Forsberg)
O'Reilly
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, J. Barron, Hague, Ufko, Perbix – Marchessault, O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Haula, Stamkos (A) – L'Heureux, Matthew Wood, R. Schaefer – Wiesblatt, Svečkov, Jost.
Rozhodčí: Schrader – Apperson, Deschamps
Počet diváků: 13559
10:00 Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard)
11:15 Murphy (J. Dickinson, Roslovic)
14:18 Podkolzin (Henrique)
44:49 M. Jones (Henrique, Frederic)
48:12 Hyman (Savoie, Ekholm)
07:24 Orlov (Wennberg, Sherwood)
28:17 Regenda (Ferraro, Gaudette)
34:36 Sherwood (Orlov)
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Stastney, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – Roslovic, J. Dickinson, Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Samanski, Podkolzin – Frederic, Henrique, M. Jones.
Nedeljkovic (Brossoit) – Klingberg, Orlov, Leddy, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Sherwood, Wennberg (A), Regenda – Toffoli (A), Misa, Eklund – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: MacPhee, Furlatt – Alphonso, Fournier
Počet diváků: 18347
21:07 McMann (Beniers)
29:46 McCann (Eberle, Grubauer)
05:45 Goncalves (Point, Guentzel)
18:49 Kučerov (Hagel)
20:57 Kučerov (Cirelli, Hagel)
44:35 Cirelli (Kučerov, Hagel)
56:54 Hagel (Goncalves, Kučerov)
57:16 Kučerov (Cirelli)
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – McCann, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, Kakko – Winterton, Meyers, Melanson.
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D'Astous, Moser, D. Raddysh – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel, Point, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – B. Gawryletz, T. Gawryletz
Počet diváků: 17151
10:31 Suzuki (Slafkovský, Caufield)
33:15 Josh Anderson (L. Hutson, Gallagher)
64:38 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
02:22 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
25:41 Zacha (Arvidsson, Mittelstadt)
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, Guhle, L. Hutson, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Texier, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák (A) – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Eyssimont.
Rozhodčí: Wes McCauley, Furman South – Brandon Grillo, Jesse Marquis
Počet diváků: 20962
24:40 Lorentz (Groulx)
04:15 B. Schenn (Ritchie, Barzal)
09:45 Ritchie (Barzal, M. Schaefer)
31:57 Heineman (DeAngelo, Barzal)
Woll (Stolarz) – McCabe, Carlo, Rielly (A), P. Myers, Ekman-Larsson, Stecher – Maccelli, Tavares (A), Nylander (A) – Knies, Domi, Cowan – Joshua, Groulx, N. Robertson – Lorentz, Quillan, Järnkrok.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Barzal – Duclair, B. Schenn, Holmström – Anders Lee (C), Pageau, Ritchie – Palát, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Charron, Markovic – Cherrey, Barton
05:25 Marchment (Coyle, Fantilli)
19:05 Coyle (Fantilli, Werenski)
37:29 Heinen (Coyle, C. Sillinger)
38:03 Mateychuk (Monahan)
47:38 Olivier (Coyle, C. Sillinger)
34:05 Svečnikov (Ehlers, Nikišin)
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner (C), Lundeström.
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: J. Hebert, B. Blandina – A. Smith, CJ Murray
Počet diváků: 16156
03:49 Elias Pettersson (Rossi, Boeser)
13:40 Elias Pettersson (Boeser, Rossi)
17:46 Rossi (Boeser, Öhgren)
34:27 Räty (E. Kane, Elias Pettersson)
54:25 O'Connor (L. Karlsson, Willander)
11:41 M. Tkachuk (Verhaeghe)
31:28 Bennett (M. Tkachuk, Verhaeghe)
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, Mancini, Buium – O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Rossi, Öhgren – L. Karlsson, Blueger, Sasson – E. Kane, Räty, Höglander.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling (A), Kulikov, S. Jones, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Lundell, J. Boqvist – Hinostroza, Kunin, Foote – Greer, Nosek, Reinhardt.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Tom Chmielewski – Bevan Mills, Kiel Murchison
Počet diváků: 18355