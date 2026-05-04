Dobeš vychytal Montrealu postup, Nečas třikrát asistoval u kanonády

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:02
V jediném sedmém duelu prvního kola play off NHL hokejisté Montrealu uspěli 2:1 na ledě Tampy. Celkově 28 zákroky k tomu přispěl i český gólman Jakub Dobeš, jenž byl zvolen první hvězdou duelu. Vidět byl také Martin Nečas, který se na kanonádě Colorada 9:6 proti Minnesotě podílel třemi asistencemi.

Jakub Dobeš (75) a Juraj Slafkovský (20) slaví výhru Montréal Canadiens. | foto: Chris O'MearaAP

Výsledky

NHL
4. 5. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 9:6 (3:2, 2:3, 4:1)
Góly:
11:12 Malinski (Nečas, D. Toews)
12:04 Drury (L. O'Connor)
13:13 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
24:16 Blankenburg (Ničuškin, C. Makar)
38:04 D. Toews (Ničuškin, Malinski)
43:21 C. Makar (MacKinnon, Landeskog)
45:42 Kadri (Colton, D. Toews)
57:06 C. Makar (D. Toews, Nečas)
57:52 MacKinnon (Lehkonen)
Góly:
15:02 M. Johansson
16:04 Hartman (Q. Hughes, Kaprizov)
26:45 Tarasenko (Trenin, McCarron)
32:43 Q. Hughes (Jurov)
36:55 M. Foligno
56:01 Zuccarello (Boldy, Q. Hughes)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Kulak, Malinski, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Kadri, N. Roy – Kelly, Drury, L. O'Connor.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Jurov, Boldy – Trenin, McCarron, Tarasenko – M. Foligno, Sturm, N. Foligno (A).

Rozhodčí: Rank, Rehman – Gibbons, Knorr

Počet diváků: 18148

Stav série: 1:0

NHL
4. 5. 2026 0:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly:
33:27 James (D'Astous, Goncalves)
Góly:
18:39 Suzuki (Guhle, Josh Anderson)
51:07 Newhook (L. Hutson, Guhle)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, Point, Guentzel (A) – Paul, Gourde, Girgensons – Perry, James, Bjorkstrand.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), Struble, Guhle, L. Hutson, A. Carrier – Josh Anderson, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Texier – Gallagher (A), Danault, Newhook.

Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney – Scott Cherrey, Matt MacPherson

Počet diváků: 19092

Stav série: 3:4

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

České hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

V rámci příprav na hokejové mistrovství světa 2026 elitní evropské týmy absolvovaly v Česku předposlední zastávku na Euro Hockey Tour. České hokejové hry v Českých Budějovicích, které se konaly od...

3. května 2026  21:42

Rulík staví tým pro MS. Šance pro mladíky a nová jména, omluvenek z NHL přibývá

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

3. května 2026  21:30

Rulík: Červenka je ozkoušený, Galvas nesmí přehrávat. Proč neukázal na Tomka?

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Nachází se v ošemetné situaci. Z NHL přicházejí spíš špatné zprávy, plány a přípravu na mistrovství světa mu komplikují i zranění. „I proto je složité teď cokoliv říkat se stoprocentní jistotou,“...

3. května 2026  21:27

Šance na MS? Nemyslím si, říká Pastrňák. Nadějný není ani příjezd Zachy

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Čeští hokejoví fanoušci se v neděli večer dočkali špatných zpráv. Z Bostonu totiž vyšly dvě zásadní novinky týkající se možných posil pro mistrovství světa. Obě nasvědčují tomu, že se národní tým...

3. května 2026  20:36

Zatím bez Červenky i Sedláka, Hronek chybí. Rulík nominoval sedm nových tváří

Zklamaní čeští hokejisté po domácí porážce od Švédů

Česká hokejová reprezentace zná podobu kádru pro poslední turnaj před mistrovstvím světa. Hlavní trenér Radim Rulík obměnil soupisku pro Švédské hry, chybí třeba zraněný obránce Filip Hronek, naopak...

3. května 2026  20:10

Česko - Švýcarsko 0:1. Hokejisté nezvládli nájezdy a zakončili domácí turnaj prohrou

Švýcar Theo Rochette překonává v samostatných nájezdech českého brankáře Josefa...

Národní tým hokejistů zakončil působení na Českých hrách porážkou. S hostiteli nadcházejícího mistrovství světa ze Švýcarska prohrál po samostatných nájezdech, během základní hrací doby nepadl žádný...

3. května 2026  15:44,  aktualizováno  19:03

Švédové vládnou i Českým hrám, Finsko udolali díky skvělé druhé části

Hokejisté Švédska po výhře nad Finskem.

Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni...

3. května 2026  15:28

„Hra, co měla koule“. Bronzová osmnáctka jen potvrzuje hokejový posun. A jak dál?

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Další velké medailové čekání skončilo, po A týmu i dvacítkách nyní také v kategorii do osmnácti let. Na Slovensku se blýskla parta mladíků okolo už dobře známého kapitána Petra Tomka. Světový bronz...

3. května 2026  14:48

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v...

3. května 2026

Philadelphia s Vladařem v brance nestačila na Carolinu. Dva góly dal Stankoven

Jordan Staal (vlevo) z Caroliny se snaží překonat Daniela Vladaře v brance...

Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl...

3. května 2026  6:53

Slovenští mladíci doma senzační zlato nezískali, mistry světa jsou Švédové

Slovák Ivan Matta a Švéd Olle Karlsson v souboji u mantinelu.

Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4:2 a získali třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté...

2. května 2026  22:17

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  21:49

