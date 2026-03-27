Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:59aktualizováno  7:26
Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět na pilno. Vidět byl znova brankář Montrealu Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2 nad Winnipegem. Naopak nedařilo se české brankářské dvojici Vaněček - Vejmelka, jejichž Utah schytal debakl 4:7 od Washingtonu. Hattrickem se blýskl nejlepší střelec historie Alex Ovečkin.

Jakub Dobeš při rozbruslení hráčů Montrealu před utkáním se San Jose. | foto: AP

V úterý brankář Jakub Dobeš 41 zákroky zazářil u obratu Montrealu z 0:2 na 5:2 proti Carolině a mezi hvězdy duelu se dostal i v následujícím startu. Na dalších důležitých bodech kanadského celku v cestě za play off pro změnu 25 zákroky podpořil výhru 2:1 nad Columbusem.

Skóre zápasu bylo dlouho smírné 1:1, když se v první třetině prosadili obránci na obou stranách Jayden Struble a Damon Severson. O vítězi nakonec rozhodla 45. minuta, kdy fanoušky v aréně Bell Centre rozjásal útočník Zack Bolduc. Montreal si tak upevnil průběžné třetí místo v tabulce Atlantické divize a Dobeš byl zvolen druhou hvězdou. Přednost v hlasování zámořských novinářů dostal pouze Bolduc (1+1).

Díky jedné asistenci dosáhl na svůj jubilejní 70. bod sezony talentovaný obránce Canadiens Lane Hutson. Daný milník tak 22letý borec pokořil jako teprve čtvrtý bek v historii klubu po Chrisi Cheliosovi, Larry Robinsonovi a Guy Lapointeovi.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
27. 3. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:3P (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
21:06 Coleman (Farabee, Määttä)
47:46 Gridin (Määttä, Coronato)
Góly:
23:07 Granlund
56:27 Granlund (Leo Carlsson, Carlson)
64:59 Granlund (Carlson, C. Gauthier)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Hanley, Parekh – Coleman (A), Backlund (C), Farabee (A) – Gridin, Frost, Coronato – Šarangovič, R. Strome, Olofsson – Pospíšil, Beecher, Klapka.
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Carlson, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Vatrano – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – McTavish (A), Washe, I. Moore.

Rozhodčí: St. Laurent, Hamilton – Apperson, Toomey

Počet diváků: 17047

NHL
27. 3. 2026 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Góly:
00:48 Bump (Dvorak)
02:33 Couturier (Glendening)
25:14 Barkey (Zegras, Tippett)
32:41 Cates (Mičkov, Bump)
39:36 Dvorak (Tippett, Cates)
Góly:
31:11 Bedard (Frondell, Crevier)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Barkey – Mičkov, Cates, Grundström – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Frondell, Bedard (A), Greene – Lardis, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.

Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – MacPherson, Marquis

Počet diváků: 18969

NHL
27. 3. 2026 2:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:4P (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
24:09 Stone (Eichel, Barbašov)
34:51 Stone
46:21 Barbašov (Dorofejev, Theodore)
Góly:
11:52 Savoie (McDavid, Bouchard)
27:27 McDavid (Podkolzin, Ekholm)
36:42 Hyman
63:09 Bouchard (McDavid)
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Kolesar – Howden, Hertl, Dorofejev – C. Smith, Dowd, Sissons.
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Nugent-Hopkins (A), Hyman – Samanski, J. Dickinson, K. Kapanen – M. Jones, Henrique, Järventie.

Rozhodčí: McCauley, Kea – Shewcuk, McNamara

Počet diváků: 17910

NHL
27. 3. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
17:34 Laughton (Byfield, T. Moore)
21:21 T. Moore (M. Anderson, Laferriere)
39:21 Panarin (Kempe)
57:36 Byfield (M. Anderson, Doughty)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – Boeser (A), Rossi, Öhgren – E. Kane, Elias Pettersson (A), D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Höglander, Räty, DeBrusk.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – M. Joseph, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: Furman South, Brandon Schrader – Bevan Mills, Dan Kelly

Počet diváků: 18611

NHL
27. 3. 2026 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Góly:
31:09 R. Schaefer (Svečkov, Hague)
33:00 Stamkos (Evangelista)
Góly:
18:02 Bratt (J. Hughes, Siegenthaler)
29:13 Hischier (Bratt, Nemec)
54:07 Hischier (J. Hughes, Bratt)
59:27 Meier (C. Brown, Siegenthaler)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, Ufko, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – Jost, Haula, L'Heureux – Wiesblatt, Svečkov, R. Schaefer.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Mercer, Hischier (C), Meier – Hämeenaho, Glass, Dadonov – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.

Rozhodčí: Markovic, Dwyer – Fournier, Grillo

Počet diváků: 17159

NHL
27. 3. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Góly:
09:55 Scheifele (Connor, Morrissey)
49:39 Scheifele (Perfetti, Vilardi)
Góly:
17:40 Drury (Malinski, Kelly)
40:13 MacKinnon (Kadri, Nečas)
43:55 MacKinnon (Lehkonen, Landeskog)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Pionk, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, DeMelo, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, M. Barron, I. Rosén – Nyquist, J. Toews, Koepke.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Lehkonen – Kelly, Drury, Kiviranta.

Rozhodčí: Dunning, Lambert – Berg, Knorr

Počet diváků: 14357

NHL
27. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Washington Capitals Washington Capitals 4:7 (3:1, 0:2, 1:4)
Góly:
13:04 Guenther (Keller, Sergačov)
16:59 Guenther (Keller, Sergačov)
19:53 L. Cooley (Schmaltz, Sergačov)
48:06 Weegar (Keller, Kerfoot)
Góly:
02:07 Mirošničenko (Lapierre, Chychrun)
25:01 Ovečkin (Sandin, Fehérváry)
31:28 Ovečkin (D. Strome, T. van Riemsdyk)
42:43 Beauvillier (C. Hutson, McMichael)
46:02 Sandin (Beauvillier)
49:54 Mirošničenko (Chychrun)
59:54 Ovečkin (D. Strome)
Sestavy:
Vaněček (50. Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – But, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, T. Wilson (A) – Sourdif, R. Leonard, Duhaime – Lapierre, Mirošničenko, Beauvillier.

Rozhodčí: Hebert, Hanson – Gibbons, Blujus

Počet diváků: 12478

NHL
27. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Dallas Stars Dallas Stars 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly:
04:47 Horvat (Heineman, M. Schaefer)
42:19 Ritchie (M. Schaefer, Pulock)
Góly:
57:01 Duchene (Benn, Harley)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pelech, M. Schaefer, Mayfield, George, A. Boqvist, Soucy – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean – Pulock.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bäck – Bastian, Hyry, Erne.

Rozhodčí: Rooney, Pochmara – Cherrey, Suchánek

Počet diváků: 17255

NHL
27. 3. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:1P (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
37:19 Dvorský (Holloway, Snuggerud)
64:57 Holloway (Broberg)
Góly:
45:04 Wennberg (Eklund, Sherwood)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko, Lindstein, Kessel, C. Fowler – Snuggerud, Dvorský, Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Berggren, Suter, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Askarov (30. Nedeljkovic) – Leddy, Orlov, Ferraro, Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Graf, Wennberg, Eklund – Misa, Toffoli, Sherwood – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: B. Blandina, G. Rank – A. Smith, D. Brisebois

Počet diváků: 18096

NHL
27. 3. 2026 0:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:4N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
04:28 Batherson (B. Tkachuk, Stützle)
21:50 Cousins (Kleven, Ullmark)
43:58 Batherson (Stützle, Spence)
Góly:
13:46 Rakell (E. Karlsson)
23:45 E. Karlsson (Rakell, Kindel)
41:43 Rakell (E. Karlsson, Rust)
Kindel
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk, Donovan – Giroux (A), Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Mantha, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Koivunen – Acciari, Dewar, E. Söderblom.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Kendrick Nicholson – Shawn Oliver, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 17545

NHL
27. 3. 2026 0:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:4P (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
17:01 Cirelli (Hagel, D'Astous)
25:56 Guentzel (D. Raddysh, D'Astous)
30:18 Perry (Guentzel, Kučerov)
Góly:
15:18 Montour (Gaudreau, Mølgaard)
18:12 Kakko (Stephenson, McMann)
23:35 McMann (Kakko, Larsson)
62:44 Montour (S. Wright, Catton)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, McDonagh (C), Černák, Lilleberg, D'Astous – Hagel, Cirelli, Kučerov – Goncalves, Point, Guentzel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Bjorkstrand.
Sestavy:
Grubauer (Matt Murray) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak, C. Fleury – Catton, Beniers, Eberle (C) – McMann, Stephenson, Kakko – Tolvanen, Mølgaard, S. Wright – Meyers, Gaudreau.

Rozhodčí: L ́Ecuyer, Lee – Barton, Kovachik

Počet diváků: 19092

NHL
27. 3. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Góly:
40:42 M. Tkachuk (Forsling, Bennett)
58:47 Ekblad (S. Jones, M. Tkachuk)
Góly:
22:47 M. Foligno (Trenin, Petry)
38:25 Hartman
59:55 Eriksson Ek (Faber)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), S. Jones, Kulikov, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Rodrigues, Luostarinen – Gregor, Kunin, Foote – Hinostroza, Nosek, Reinhardt.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Spurgeon (C), Q. Hughes, Faber, Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, McCarron, Tarasenko – Trenin, N. Foligno, M. Foligno (A).

Rozhodčí: McIsaac, Chmielewski – Alphonso, Murchison

Počet diváků: 18979

NHL
27. 3. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly:
09:54 Struble (Z. Bolduc, L. Hutson)
44:36 Z. Bolduc (J. Evans, Matheson)
Góly:
12:17 Severson (Jenner, Lundeström)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Carrier, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Mateychuk, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Heinen, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Jenner (C), Miles Wood.

Rozhodčí: Skilliter, Brenk – Flemington, Baker

Počet diváků: 20962

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Mají mečbol. Hokejisté Jihlavy a Zlína jsou výhru od postupu do finále první ligy

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Hokejisty Jihlavy a Zlína dělí už jen jedno vítězství od postupu do finále první ligy, v němž se utkali v minulé sezoně. Oba týmy se ujaly v sérii vedení 3:2 a v sobotu mají mečbol. Dukla ve čtvrtek...

26. března 2026  22:52

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Není to situace, v níž byste ho viděli často. Na konci pátého čtvrtfinále se kapitán hokejové Plzně Jakub Jeřábek dostal před střídačkou Sparty do potyčky s hostujícím Adamem Raškou. Vyměnili si pár...

26. března 2026  22:25

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.

Nadechl se a pomalu začal s hodnocením. Josef Jandač ale stihl jen první větu, v tu chvíli mezi novináře přišel Jaroslav Nedvěd. „Pardon, omlouvám se,“ hlásil kouč hokejové Sparty. Začátek tiskové...

26. března 2026  21:23

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:16

Kohout za postrčení rozhodčího přijde o klíčová utkání, spoléhá na sedmý zápas

Královehradecký útočník Martin Kohout bojuje u mantinelu s třineckým obráncem...

Hokejový útočník Martin Kohout z Hradce Králové dostal trest na dva zápasy za napadení čárového rozhodčího ve středečním utkání čtvrtfinále play off extraligy proti Třinci. Asociace profesionálních...

26. března 2026  20:09

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

S legendou za zády. Po 380 dnech se trenér Robert Reichel znovu postavil na střídačku hokejistů Litvínova, zatím ve čtvrtečním testovacím zápase na ledě prvoligových Pirátů Chomutov. Bývalý znamenitý...

26. března 2026  18:51

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.

Před olympiádou nadšeně mluvil o vidině zlaté medaile a italském setkání s kamarádkou Lindsey Vonnovou. Jenže se zranil a do Milána vůbec neodletěl. Nucená přestávka Pavlu Zachovi svým způsobem...

26. března 2026  16:40

Dostála těší nálada v Anaheimu. Táhneme za jeden provaz, říká. Budaje si pochvaluje

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

V počtu odchytaných zápasů a především výher se řadí mezi nejužší špičku NHL. Brankářská jednička Anaheimu Lukáš Dostál hodnotil v rozhovoru šance Ducks konečně prolomit sedmileté čekání na postup do...

26. března 2026  14:35

Boj s nervozitou, pak solidní debut v NHL. Sýkora vsadil na rituál s českým parťákem

Slovák Adam Sýkora při rozbruslení před debutem za New York Rangers.

Dočkal se debutu v nejlepší hokejové lize světa v dresu slavných New York Rangers. Jako devátý Slovák naskočil Adam Sýkora do letošní sezony NHL a v utkání s Torontem (3:4) předvedl solidní výkon....

26. března 2026  12:23

Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu

Někdejší jihlavský hokejista Patrik Fink

Hokej na profesionální úrovni hrál zhruba do svých 32 let. A soubojů, ve kterých šlo o bytí či nebytí, zažil možná víc než kterýkoliv jiný hráč. Baráž o extraligu si zahrál celkem pětkrát......

26. března 2026  11:05

