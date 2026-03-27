V úterý brankář Jakub Dobeš 41 zákroky zazářil u obratu Montrealu z 0:2 na 5:2 proti Carolině a mezi hvězdy duelu se dostal i v následujícím startu. Na dalších důležitých bodech kanadského celku v cestě za play off pro změnu 25 zákroky podpořil výhru 2:1 nad Columbusem.
Skóre zápasu bylo dlouho smírné 1:1, když se v první třetině prosadili obránci na obou stranách Jayden Struble a Damon Severson. O vítězi nakonec rozhodla 45. minuta, kdy fanoušky v aréně Bell Centre rozjásal útočník Zack Bolduc. Montreal si tak upevnil průběžné třetí místo v tabulce Atlantické divize a Dobeš byl zvolen druhou hvězdou. Přednost v hlasování zámořských novinářů dostal pouze Bolduc (1+1).
Díky jedné asistenci dosáhl na svůj jubilejní 70. bod sezony talentovaný obránce Canadiens Lane Hutson. Daný milník tak 22letý borec pokořil jako teprve čtvrtý bek v historii klubu po Chrisi Cheliosovi, Larry Robinsonovi a Guy Lapointeovi.
Výsledky
21:06 Coleman (Farabee, Määttä)
47:46 Gridin (Määttä, Coronato)
23:07 Granlund
56:27 Granlund (Leo Carlsson, Carlson)
64:59 Granlund (Carlson, C. Gauthier)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Hanley, Parekh – Coleman (A), Backlund (C), Farabee (A) – Gridin, Frost, Coronato – Šarangovič, R. Strome, Olofsson – Pospíšil, Beecher, Klapka.
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Carlson, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Vatrano – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – McTavish (A), Washe, I. Moore.
Rozhodčí: St. Laurent, Hamilton – Apperson, Toomey
Počet diváků: 17047
00:48 Bump (Dvorak)
02:33 Couturier (Glendening)
25:14 Barkey (Zegras, Tippett)
32:41 Cates (Mičkov, Bump)
39:36 Dvorak (Tippett, Cates)
31:11 Bedard (Frondell, Crevier)
Ersson (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Barkey – Mičkov, Cates, Grundström – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Knight (A. Söderblom) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Frondell, Bedard (A), Greene – Lardis, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – MacPherson, Marquis
Počet diváků: 18969
24:09 Stone (Eichel, Barbašov)
34:51 Stone
46:21 Barbašov (Dorofejev, Theodore)
11:52 Savoie (McDavid, Bouchard)
27:27 McDavid (Podkolzin, Ekholm)
36:42 Hyman
63:09 Bouchard (McDavid)
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Kolesar – Howden, Hertl, Dorofejev – C. Smith, Dowd, Sissons.
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Nugent-Hopkins (A), Hyman – Samanski, J. Dickinson, K. Kapanen – M. Jones, Henrique, Järventie.
Rozhodčí: McCauley, Kea – Shewcuk, McNamara
Počet diváků: 17910
17:34 Laughton (Byfield, T. Moore)
21:21 T. Moore (M. Anderson, Laferriere)
39:21 Panarin (Kempe)
57:36 Byfield (M. Anderson, Doughty)
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – Boeser (A), Rossi, Öhgren – E. Kane, Elias Pettersson (A), D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Höglander, Räty, DeBrusk.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – M. Joseph, S. Helenius, Malott.
Rozhodčí: Furman South, Brandon Schrader – Bevan Mills, Dan Kelly
Počet diváků: 18611
31:09 R. Schaefer (Svečkov, Hague)
33:00 Stamkos (Evangelista)
18:02 Bratt (J. Hughes, Siegenthaler)
29:13 Hischier (Bratt, Nemec)
54:07 Hischier (J. Hughes, Bratt)
59:27 Meier (C. Brown, Siegenthaler)
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, Ufko, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – Jost, Haula, L'Heureux – Wiesblatt, Svečkov, R. Schaefer.
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Mercer, Hischier (C), Meier – Hämeenaho, Glass, Dadonov – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Rozhodčí: Markovic, Dwyer – Fournier, Grillo
Počet diváků: 17159
09:55 Scheifele (Connor, Morrissey)
49:39 Scheifele (Perfetti, Vilardi)
17:40 Drury (Malinski, Kelly)
40:13 MacKinnon (Kadri, Nečas)
43:55 MacKinnon (Lehkonen, Landeskog)
Hellebuyck (Comrie) – Pionk, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, DeMelo, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, M. Barron, I. Rosén – Nyquist, J. Toews, Koepke.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Lehkonen – Kelly, Drury, Kiviranta.
Rozhodčí: Dunning, Lambert – Berg, Knorr
Počet diváků: 14357
13:04 Guenther (Keller, Sergačov)
16:59 Guenther (Keller, Sergačov)
19:53 L. Cooley (Schmaltz, Sergačov)
48:06 Weegar (Keller, Kerfoot)
02:07 Mirošničenko (Lapierre, Chychrun)
25:01 Ovečkin (Sandin, Fehérváry)
31:28 Ovečkin (D. Strome, T. van Riemsdyk)
42:43 Beauvillier (C. Hutson, McMichael)
46:02 Sandin (Beauvillier)
49:54 Mirošničenko (Chychrun)
59:54 Ovečkin (D. Strome)
Vaněček (50. Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – But, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, T. Wilson (A) – Sourdif, R. Leonard, Duhaime – Lapierre, Mirošničenko, Beauvillier.
Rozhodčí: Hebert, Hanson – Gibbons, Blujus
Počet diváků: 12478
04:47 Horvat (Heineman, M. Schaefer)
42:19 Ritchie (M. Schaefer, Pulock)
57:01 Duchene (Benn, Harley)
Sorokin (Rittich) – Pelech, M. Schaefer, Mayfield, George, A. Boqvist, Soucy – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean – Pulock.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bäck – Bastian, Hyry, Erne.
Rozhodčí: Rooney, Pochmara – Cherrey, Suchánek
Počet diváků: 17255
37:19 Dvorský (Holloway, Snuggerud)
64:57 Holloway (Broberg)
45:04 Wennberg (Eklund, Sherwood)
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko, Lindstein, Kessel, C. Fowler – Snuggerud, Dvorský, Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Berggren, Suter, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Askarov (30. Nedeljkovic) – Leddy, Orlov, Ferraro, Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Graf, Wennberg, Eklund – Misa, Toffoli, Sherwood – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: B. Blandina, G. Rank – A. Smith, D. Brisebois
Počet diváků: 18096
04:28 Batherson (B. Tkachuk, Stützle)
21:50 Cousins (Kleven, Ullmark)
43:58 Batherson (Stützle, Spence)
13:46 Rakell (E. Karlsson)
23:45 E. Karlsson (Rakell, Kindel)
41:43 Rakell (E. Karlsson, Rust)
Kindel
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk, Donovan – Giroux (A), Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Mantha, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Koivunen – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Kendrick Nicholson – Shawn Oliver, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 17545
17:01 Cirelli (Hagel, D'Astous)
25:56 Guentzel (D. Raddysh, D'Astous)
30:18 Perry (Guentzel, Kučerov)
15:18 Montour (Gaudreau, Mølgaard)
18:12 Kakko (Stephenson, McMann)
23:35 McMann (Kakko, Larsson)
62:44 Montour (S. Wright, Catton)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, McDonagh (C), Černák, Lilleberg, D'Astous – Hagel, Cirelli, Kučerov – Goncalves, Point, Guentzel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Bjorkstrand.
Grubauer (Matt Murray) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak, C. Fleury – Catton, Beniers, Eberle (C) – McMann, Stephenson, Kakko – Tolvanen, Mølgaard, S. Wright – Meyers, Gaudreau.
Rozhodčí: L ́Ecuyer, Lee – Barton, Kovachik
Počet diváků: 19092
40:42 M. Tkachuk (Forsling, Bennett)
58:47 Ekblad (S. Jones, M. Tkachuk)
22:47 M. Foligno (Trenin, Petry)
38:25 Hartman
59:55 Eriksson Ek (Faber)
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), S. Jones, Kulikov, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Rodrigues, Luostarinen – Gregor, Kunin, Foote – Hinostroza, Nosek, Reinhardt.
Wallstedt (Gustavsson) – Spurgeon (C), Q. Hughes, Faber, Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, McCarron, Tarasenko – Trenin, N. Foligno, M. Foligno (A).
Rozhodčí: McIsaac, Chmielewski – Alphonso, Murchison
Počet diváků: 18979
09:54 Struble (Z. Bolduc, L. Hutson)
44:36 Z. Bolduc (J. Evans, Matheson)
12:17 Severson (Jenner, Lundeström)
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Carrier, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Mateychuk, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Heinen, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Jenner (C), Miles Wood.
Rozhodčí: Skilliter, Brenk – Flemington, Baker
Počet diváků: 20962