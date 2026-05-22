Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rozjetý Montreal roznesl Carolinu, Dobeš pochytal 25 střel soupeře

Martin Korbáš
  6:52aktualizováno  7:22
Hokejisté Montrealu suverénně zvítězili v úvodním zápase finále Východní konference play off NHL. Odpočatou Carolinu přestříleli jednoznačně 6:2. Vidět byl hlavně slovenský útočník Juraj Slafkovský (2+1) a kapitán Canadiens Nick Suzuki (0+3). Brankář vítězů Jakub Dobeš pochytal 25 střel Hurricanes.
Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.

Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou. | foto: AP

Mike Matheson v prvním finále konference.
Jakub Dobeš v prvním konferenčním finále.
Nikolaj Ehlers střílí kotouč na Jakuba Dobeše.
Juraj Slafkovský (uprostřed) slaví branku se spoluhráči Nickem Suzukim (vpravo)...
5 fotografií

Hladké série 4:0 nad Ottawou a 4:0 na zápasy nad Philadelphií zajistily hokejistům Caroliny nejrychlejší možný postup do finále Východní konference. Jejich soupeř se do stejné fáze naopak musel probít přes sedmidílné série s Tampou a Buffalem. Výsledkem tak byla rekordně dlouhá pauza pro Hurricanes, kteří jedenáct dní mohli pouze trénovat a udržovat hlavy v nastavení pro play off.

Větší vytížení však Montrealu nakonec přišlo vhod, když v prvním duelu přejel Carolinu jasně 6:2 a připravil domácí o dosavadní neporazitelnost ve vyřazovacích bojích. Jako první přitom skórovali Hurricanes, když už po 33 vteřinách od zahajovacího buly těžil z dobrého napadání Seth Jarvis. Nadšení mezi fanoušky v Lenovo Center ovšem netrvalo dlouho. Jen o 27 sekund později Cole Caufield srovnal a na 5., 9. a 12. minutu si schovali branky také další hostující útočníci Phillip Danault, Alexandre Texier a Ivan Děmidov.

Mike Matheson v prvním finále konference.
Jakub Dobeš v prvním konferenčním finále.
Nikolaj Ehlers střílí kotouč na Jakuba Dobeše.
Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.
5 fotografií

Poprvé do šaten tak hokejisté Canadiens odcházeli za vedení 4:1. Ve druhém dějství Jakuba Dobeše překonal Eric Robinson, nic dalšího však ostravský rodák soupeři nedovolil. Celkově zastavil 25 z 27 střel a s devíti vychytanými výhrami je průběžně nejlepším gólmanem play off společně s Carterem Hartem z Vegas.

Třetí třetinu si podmanil skvěle hrající Juraj Slafkovský, jenž dvěma zásahy navýšil skóre na finálních 6:2. V 48. minutě se parádní kličkou zbavil bránícího soupeře a v zakončení nedal Frederiku Andersenovi šanci a v 58. minutě vše zakončil střelou do prázdné klece. V obou případech mu asistoval kapitán Montrealu Nick Suzuki, jenž si celkově odnesl tři přihrávky.

Výsledek

NHL
22. 5. 2026 2:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
Góly:
00:33 Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov)
22:46 Robinson (W. Carrier)
Góly:
01:00 Caufield (Slafkovský, Suzuki)
04:04 Danault (A. Carrier)
08:11 Texier (Danault, Guhle)
11:32 Děmidov (Newhook, J. Evans)
47:05 Slafkovský (Caufield, Guhle)
57:32 Slafkovský (Suzuki)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, J. Evans, Děmidov – Texier, Danault, Josh Anderson (A) – Z. Bolduc, O. Kapanen, K. Dach.

Rozhodčí: Jean Hebert, Garrett Rank – Scott Cherrey, Jesse Marquis

Počet diváků: 18723

Stav série: 0:1

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Kanada vs. SlovinskoHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Kanada vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.01
  • 31.00
  • 45.00
Německo vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Německo vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.17
  • 8.62
  • 14.60
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:20
  • 1.02
  • 29.20
  • 45.00
Finsko vs. V. BritánieHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Finsko vs. V. Británie //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:20
  • 1.00
  • 33.00
  • 45.00
Colorado vs. VegasHokej - - 23. 5. 2026:Colorado vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 5. 02:00
  • 1.85
  • 4.11
  • 3.62
Dánsko vs. SlovinskoHokej - Skupina B - 23. 5. 2026:Dánsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
23. 5. 12:20
  • 1.58
  • 4.74
  • 4.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Rozjetý Montreal roznesl Carolinu, Dobeš pochytal 25 střel soupeře

Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.

Hokejisté Montrealu suverénně zvítězili v úvodním zápase finále Východní konference play off NHL. Odpočatou Carolinu přestříleli jednoznačně 6:2. Vidět byl hlavně slovenský útočník Juraj Slafkovský...

22. května 2026  6:52,  aktualizováno  7:22

Bacha, jdou Kanaďani! Jak Jágr utekl ze záchodu a Reichela srovnávali s Gretzkým

Premium
Zápas s Kanadou na MS 1990. V bráně Dominik Hašek

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od sametové revoluce uběhlo pět měsíců. Život se měnil, hranice se pozvolna otevíraly, na politické scéně se vedl spor o název státu po pádu komunismu. A českoslovenští hokejisté mezitím bojovali o...

22. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

21. května 2026  23:54

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do rozhodující fáze. Jak vypadají české šance na postup do čtvrtfinále a na koho by národní tým mohl narazit?

21. května 2026  23:48

MS v hokeji 2026 ONLINE: Reprezentace má volné dny, v sobotu vyzve Slováky

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

21. května 2026  23:07

Slováci slaví čtvrtou výhru na MS, Dánsku dali pět gólů. Kanada se nadřela

Hokejisté Slovenska se radují z gólu během zápasu proti Dánsku

Podali suverénní výkon, Dánové jim v žádném ohledu nestačili. Slovenští hokejisté si ve skupině B hokejového mistrovství světa po výhře 5:1 připsali jedenáctý bod a dotáhli se na hvězdnou Kanadu. Ta...

21. května 2026  22:46,  aktualizováno  23:02

Švýcaři bezpečně zvládli zápas proti Británii, stoprocentní zůstávají i Finové

Hokejisté Švýcarska se radují ze vstřeleného gólu proti Velké Británii

Dvě jasné výhry favoritů nabídl čtvrteční program skupiny A hokejového mistrovství světa. Švýcaři si v Curychu poradili s Velkou Británií 4:1. Předtím si Finové zastříleli proti Lotyšsku, slavili 7:1...

21. května 2026  22:40,  aktualizováno  22:54

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

21. května 2026  22:50

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

21. května 2026  22:49

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

21. května 2026  22:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtverák Dobeš okouzlil bláznivý Montreal. V play off navazuje na skvělé krajany

Útočník Juraj Slafkovský přijíždí pogratulovat Jakubu Dobešovi, svému...

Vzbudil nevšední pozornost. Obstál v přetěžké misi a tyčí se před ním další kolosální výzva. Brankář Jakub Dobeš zatím báječně zvládá nezáviděníhodný úkol v hokejovém blázinci zvaném Montreal. A zdá...

21. května 2026  20:40

Česká vlajka na masce, Hašek vzorem. Lákalo mě hrát za Brno, prozrazuje Švýcar

Premium
Brankář Sandro Zurkirchen v dresu SC Bern.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Masku mu zdobí dvě vlajky. Švýcarská, to dá rozum. A hned vedle ní také česká na počest manželky Martiny. „Už to pár let bude, co jsem si ji tam přidal. Začal jsem s tím, když se nám narodil první...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.