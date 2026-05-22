Hladké série 4:0 nad Ottawou a 4:0 na zápasy nad Philadelphií zajistily hokejistům Caroliny nejrychlejší možný postup do finále Východní konference. Jejich soupeř se do stejné fáze naopak musel probít přes sedmidílné série s Tampou a Buffalem. Výsledkem tak byla rekordně dlouhá pauza pro Hurricanes, kteří jedenáct dní mohli pouze trénovat a udržovat hlavy v nastavení pro play off.
Větší vytížení však Montrealu nakonec přišlo vhod, když v prvním duelu přejel Carolinu jasně 6:2 a připravil domácí o dosavadní neporazitelnost ve vyřazovacích bojích. Jako první přitom skórovali Hurricanes, když už po 33 vteřinách od zahajovacího buly těžil z dobrého napadání Seth Jarvis. Nadšení mezi fanoušky v Lenovo Center ovšem netrvalo dlouho. Jen o 27 sekund později Cole Caufield srovnal a na 5., 9. a 12. minutu si schovali branky také další hostující útočníci Phillip Danault, Alexandre Texier a Ivan Děmidov.
Poprvé do šaten tak hokejisté Canadiens odcházeli za vedení 4:1. Ve druhém dějství Jakuba Dobeše překonal Eric Robinson, nic dalšího však ostravský rodák soupeři nedovolil. Celkově zastavil 25 z 27 střel a s devíti vychytanými výhrami je průběžně nejlepším gólmanem play off společně s Carterem Hartem z Vegas.
Třetí třetinu si podmanil skvěle hrající Juraj Slafkovský, jenž dvěma zásahy navýšil skóre na finálních 6:2. V 48. minutě se parádní kličkou zbavil bránícího soupeře a v zakončení nedal Frederiku Andersenovi šanci a v 58. minutě vše zakončil střelou do prázdné klece. V obou případech mu asistoval kapitán Montrealu Nick Suzuki, jenž si celkově odnesl tři přihrávky.
Výsledek
00:33 Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov)
22:46 Robinson (W. Carrier)
01:00 Caufield (Slafkovský, Suzuki)
04:04 Danault (A. Carrier)
08:11 Texier (Danault, Guhle)
11:32 Děmidov (Newhook, J. Evans)
47:05 Slafkovský (Caufield, Guhle)
57:32 Slafkovský (Suzuki)
Andersen (Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, J. Evans, Děmidov – Texier, Danault, Josh Anderson (A) – Z. Bolduc, O. Kapanen, K. Dach.
Rozhodčí: Jean Hebert, Garrett Rank – Scott Cherrey, Jesse Marquis
Počet diváků: 18723
Stav série: 0:1