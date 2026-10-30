Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
48:00 W. Smith (Orlov, Marchment)
50:39 W. Smith (Celebrini, Kesselring)
50:50 Marchment (Sherwood, Allan)
13:21 D. O'Connor (Elias Pettersson)
38:56 Öhgren (Hronek)
Askarov (Nedeljkovic) – Trouba (A), S. Dickinson, Allan, Nurse, Kesselring, Orlov – Graf, Celebrini (C), I. Stenberg – W. Smith, Misa, Marchment – Toffoli, Bystedt, Sherwood – Gaudette, Dellandrea, Goodrow (A).
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Elias Pettersson, Willander, Oleksiak, Mancini, Buium (A) – Boeser (A), Elias Pettersson (A), DeBrusk – Lekkerimäki, Chytil, D. O'Connor – L. Karlsson, Rossi, Öhgren – Bains, Sasson, Cotter.
Rozhodčí: Beach, Brenk – Lapointe, Gibbons
Počet diváků: 15442
27:31 Arvidsson (Wallinder, DeBrincat)
41:09 Raymond (Seider, Arvidsson)
55:26 Arvidsson (DeBrincat, Compher)
56:45 Arvidsson (Finnie)
05:59 Bedard (Kaiser, Kancerov)
J. Gibson (Tarasov) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, Danielson – Mazur, Dries, Kolesar.
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Cole, Kaiser, Levšunov, Korchinski, Rinzel – Teräväinen, Bedard (C), Kancerov – Bertuzzi (A), Frondell, Donato – O. Moore, Nazar, Kane (A) – C. Smith, Greene, Greenway.
Rozhodčí: Lambert, Furlatt – Baker, O'Quinn
Počet diváků: 19515
12:53 W. Johnston (Rantanen, Heiskanen)
28:52 Benn (Rantanen, W. Johnston)
07:23 Caufield (Danault, A. Carrier)
16:05 Newhook (Dobson, L. Hutson)
16:32 Caufield (Engström, Slafkovský)
26:11 Newhook (Dobson, Texier)
59:12 Danault (J. Evans)
Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Bichsel, Lundkvist, Myers, Taylor – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin – Kiviranta, Hyry, Benn – Blackwell, J. Hryckowian, Seminoff.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, L. Hutson, Matheson, Guhle, A. Carrier, Engström – Slafkovský, Newhook, Caufield – J. Anderson, O. Kapanen, Kreider – Texier, Danault, Bolduc – K. Dach, J. Evans, A. Xhekaj.
Rozhodčí: Halkidis, St. Laurent – Fournier, Oliver
Počet diváků: 18532
01:57 Granlund (LaCombe, Carlsson)
02:54 Gauthier (Sennecke, Carlsson)
10:38 McQueen (Colangelo, Jensen)
47:26 Gauthier (LaCombe, Carlsson)
58:52 Luneau (Caulfield)
59:29 Sennecke
10:03 Kozak (Carrick, Samuelsson)
11:39 Östlund (Benson, T. Thompson)
15:32 T. Thompson (Benson, Krebs)
38:36 T. Thompson (Krebs)
38:51 T. Thompson (Dahlin, Krebs)
41:57 Quinn (T. Thompson, Dahlin)
46:37 Benson (Zellweger)
Husso (Dostál) – Warren, LaCombe (A), Luneau, Hinds, Jensen, Mitchell – Caulfield, Carlsson, Killorn (A) – Sennecke, Granlund (C), Malott – Gauthier, Washe, Greer – Colangelo, McQueen, Vatrano.
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Gilbert – Benson, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Doan – Norris, McLeod, Zucker – Malenstyn, Carrick, Kozak.
Rozhodčí: Chmielewski, Samuels Thomas – Jackson, Knorr
Počet diváků: 15575
15:51 Martinook (Jarvis, Slavin)
27:47 Stankoven (Ehlers, Blake)
40:16 Jankowski (Jarvis, Chatfield)
46:56 Mateychuk (Christiansen, Monahan)
49:50 Johnson (Coyle, Werenski)
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Severson, Christiansen, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson – Ničuškin, Fantilli, Johnson – Knies, Coyle, Olivier – Monahan (A), Sillinger (A), Garland – Heinen, Del Bel Belluz, Lomberg.
Rozhodčí: Dwyer, Markovic – Cherrey, Faucher
Počet diváků: 18800
0:27 Eriksson Ek (Kaprizov, Q. Hughes)
37:21 Q. Hughes (Hartman, Brodin)
56:07 Boldy
16:36 M. Schaefer (Heineman, B. Schenn)
21:40 Horvat (Holmström, M. Schaefer)
47:14 Pelech
60:33 M. Schaefer (Pageau)
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov, Eriksson Ek (C), Boldy – Šabanov, Jurov, Trenin – Coleman, McCarron, Brink – Sturm, Hartman, Pitlick.
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, L. Stanley, Mayfield – Holmström, Horvat (C), Palmieri – Heineman, B. Schenn, V. Eklund – Palát, Pageau, Duclair – MacLean, Cizikas, Chaffee.
Rozhodčí: Rooney, Hiff – Brisebois, Smith
Počet diváků: 18347
15:09 Haula (Clarke, Doughty)
26:51 T. Moore (Byfield, Doughty)
30:17 M. Anderson (Dumoulin)
30:54 Armia
35:43 Panarin
63:37 Byfield (Doughty, Panarin)
11:24 Kleven (Zetterlund, Stützle)
47:20 Cozens (Stützle, Matinpalo)
47:53 Batherson (Sanderson)
52:34 Cozens (Stützle, Batherson)
58:20 Pinto (Batherson, Cozens)
Kuemper (A. Forsberg) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty (C), M. Anderson, Dumoulin – Panarin (A), Laferriere, Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Armia – Haula, S. Helenius, Ward.
J. Johansson (31. Ersson) – Sanderson, Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), Giroux (A) – Burakovsky, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Hodgson, Halliday, Cousins.
Rozhodčí: Skilliter, Sullivan – Grillo, Murchison
Počet diváků: 15856
15:43 Snuggerud (Broberg, Thomas)
25:17 Broberg (McMichael, Holloway)
32:08 Thomas (J. Barron)
52:42 Neighbours (Broberg, Thomas)
05:28 Hagens (Mittelstadt)
Hofer (Binnington) – Broberg (A), Carlo, C. Fowler, Parayko, J. Barron, A. Jiříček – Neighbours (A), Thomas (C), Snuggerud – Bučněvič, McTavish, Berggren – Holloway, Dvorský, McMichael – Toropčenko, Suter, Kaskimäki.
Swayman (DiPietro) – H. Lindholm, McAvoy (A), Zadorov, Borgen, Lohrei, Clifton – Peterka, Zacha, Pastrňák (C) – Chusnutdinov, Minten, M. Geekie – Mittelstadt, E. Lindholm, Hagens – Jeannot (A), Poitras, Kastelic.
Rozhodčí: Schlenker, South – Shewchyk, Kelly
Počet diváků: 18096
02:20 Point (Kučerov, Guentzel)
29:43 C. Geekie (James, Viel)
35:56 Cirelli (Holmberg, Goncalves)
38:07 Carlson (Holmberg, Hagel)
39:03 Hagel (Cirelli, Holmberg)
58:29 Holmberg (Cirelli, Hagel)
17:45 Pionk (Perfetti, Scheifele)
47:00 Samberg (Perfetti, Scheifele)
48:50 Pionk (Mercer, Connor)
57:12 Connor (Scheifele, Samberg)
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Hedman (C), D'Astous – Kučerov (A), Point, Guentzel – Holmberg, Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Michejev – C. Geekie, Viel.
Skinner (41. Daws) – Pionk (A), Samberg, DeMelo, Ferraro, Salomonsson, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Perfetti – Mercer, Björck, Connor – Iafallo, Lowry (C), Rosén – Lambert, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Blandina, Hebert – Hughes, Suchánek
Počet diváků: 19092
12:48 F. Forsberg (O'Reilly, Josi)
29:09 F. Forsberg (Josi)
46:34 Colton (Edström, Josi)
16:13 C. Hutson (St. Ivany, Dubois)
24:15 Jenner (A. Protas, Fehérváry)
33:46 C. Hutson (A. Protas, St. Ivany)
50:09 Tuch (Kyrou, Chychrun)
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Struble, Hague, Perbix, Skjei – Bourque, O'Reilly, Stamkos (A) – Hunt, Kerfoot, F. Forsberg (A) – Marchessault, Matthew Wood, Höglander – Edström, Drury, Colton.
C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy (A), Chychrun, Liljegren, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – Kyrou, D. Strome, Tuch – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Beauvillier, I. Protas, Ovečkin (C) – Leonard, Sourdif, Jenner.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Brandon Schrader – Jesse Marquis, Joe Mahon
Počet diváků: 17159
28:38 E. Karlsson (Kindel, Malkin)
50:59 Rakell
59:36 Kindel (Malkin, Činachov)
04:40 L. Cooley
14:11 L. Cooley (Crouse, Peeke)
59:59 L. Cooley (Trocheck, Keller)
63:27 Sergačov
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Stastney, Korczak, Girard, Letang, Carlile – Rakell, Crosby, Novak – Malkin, Kindel, Činachov – Koivunen, Lapierre, Kuzmenko – N. Robertson, Lizotte, Dewar.
Cossa (Vejmelka) – Weegar, Sergačov, Peeke, Schmidt, DeSimone, Duda – Crouse, Schmaltz, Keller – Guenther, Trocheck, L. Cooley – Yamamoto, Hayton, Anders Lee – O'Brien, Stenlund, McBain.
Rozhodčí: Nicholson, Luxmore – Martenet, Alphonso
Počet diváků: 15383