Góly: 16:13 C. Hutson (St. Ivany, Dubois) 24:15 Jenner (A. Protas, Fehérváry) 33:46 C. Hutson (A. Protas, St. Ivany) 50:09 Tuch (Kyrou, Chychrun)

Sestavy:

Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Struble, Hague, Perbix, Skjei – Bourque, O'Reilly, Stamkos (A) – Hunt, Kerfoot, F. Forsberg (A) – Marchessault, Matthew Wood, Höglander – Edström, Drury, Colton.