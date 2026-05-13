Hertl byl u dvou gólů v síti Dostála, Buffalo srovnalo sérii s Montrealem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:17aktualizováno  8:00
Po ukončení 29 zápasů dlouhé série bez gólu se hokejový útočník Tomáš Hertl střelecky prosadil proti krajanovi Lukáši Dostálovi ve druhém startu za sebou. Navrch přidal navíc i asistenci a stal se klíčovou postavou u výhry Vegas 3:2 po prodloužení, po které vede nad Anaheimem 3:2 na zápasy. Naopak srovnáno 2:2 je v sérii mezi Montrealem a Buffalem, rozhodla o tom úterní výhra Sabres 3:2.
Tomáš Hertl se raduje z branky, za ním leží Lukáš Dostál. | foto: AP

Před Tomášem Hertlem (14:41, 1+1, +/-: 0, 1 střela) dostal v hlasování zámořských novinářů o nejlepší hráče pátého duelu mezi Vegas a Anaheimem přednost jen Pavel Dorofejev, jenž v páté minutě prodloužení svým druhým zásahem večera rozhodl o výhře domácích Golden Knights.

Češi v play off NHL:

1. Nečas (COL), 8z. - 9b.(1+8)

2. Pastrňák (BOS), 6z. - 7b.(3+4)

3. Hertl (VGK), 11z. - 5b.(2+3)

4. Zacha (BOS), 6z. - 3b.(1+2)

5. Gudas (ANA), 1z. - 0b.

6. Faksa (DAL), 6z. - 0b.

Hosté ztratili puk v obranném pásmu a Jack Eichel z pravého křídla pohotově našel Dorofejeva, jenž se zakončením proti Lukáši Dostálovi (kryl 29 z 32 střel) neotálel. Tým z města hazardu tak zvítězil 3:2 po prodloužení a stejným poměrem vede i celou sérii.

Jako první se v zápase radoval Anaheim. Běžela 13. minuta, když z přesilovky otevřel skóre Beckett Sennecke. Stav 0:1 ale neměl dlouhého trvání poté, co v 17. minutě rovněž z početní výhody srovnal zmiňovaný Pavel Dorofejev.

Asistenci bral i Hertl, jenž ještě neřekl poslední slovo. V 45. minutě totiž dorážkou z brankoviště otočil vývoj na stranu domácích. Prosadil se tak ve druhém duelu za sebou poté, co se předešlých 29 zápasů střelecky neprosadil (před aktuální střeleckou sérií dal gól 5. března proti Detroitu).

Anaheim v závěru řádné hrací doby zachránil srovnáním na 2:2 obránce Olen Zellweger, jenž se střelou z levého kruhu prosadil v čase 56:55. V následném prodloužení se ale radovali opět domácí.

Po dvou jasných porážkách 1:5 a 2:6 se hokejisté Buffala zvedli a těsnou výhrou 3:2 srovnali sérii s Montrealem na 2:2 na zápasy. Jako první se v utkání radoval obránce Sabres Mattias Samuelsson, jenž v 7. minutě po křižném pasu Joshe Norrise zakončoval do odkryté brány Jakuba Dobeše. Krátce na to ostravského rodáka zachránila trenérská výzva, když pro nedovolené bránění od Konsta Heleniuse rozhodčí neuznali gól buffalského Jacka Quinna.

Česká jednička Canadiens následně sledovala obrat v podání svých spoluhráčů, když se ještě v prvním dějství prosadili Alex Newhook a z přesilovky Cole Caufield. Další gól ovšem Ukko-Pekka Luukkonen, jenž se na místo Alexe Lyona vrátil do brány Buffala z pozice náhradníka, již nepustil. Naopak Dobeše v 27. minutě zaskočil odraz puku do brankoviště od mantinelu po nahození ze středního pásma v podání Tage Thompsona. Z pohledu Montrealu smolný gól tak znamenal srovnání na 2:2.

Rozuzlení se zápas dočkal v 45. minutě, kdy z přesilové hry rozhodl hostující Zach Benson. V den svých 21. narozenin si nadělil skvělý dárek pohotovým zakončením z bezprostřední blízkosti brány Dobeše. Ten v zápase kryl 19 z 22 střel.

Výsledky

NHL
13. 5. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly:
10:07 Newhook (J. Evans, Děmidov)
19:47 Caufield
Góly:
06:32 Samuelsson (Norris, Doan)
27:00 T. Thompson (Dahlin)
44:41 Benson (Doan, T. Thompson)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), A. Carrier, Dobson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, L. Schenn – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, K. Helenius, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, McLeod, Greenway.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Thomas John Luxmore – Julien Fournier, Matt MacPherson

Počet diváků: 20962

Stav série: 2:2

NHL
13. 5. 2026 3:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2P (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
15:12 Dorofejev (Hertl, Eichel)
44:48 Hertl (Saad, Andersson)
64:10 Dorofejev (Eichel)
Góly:
12:34 Sennecke (C. Gauthier, McTavish)
56:55 Zellweger (C. Gauthier, McTavish)
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Hutton, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Dorofejev – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Saad, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov, Carlson – Kreider, Leo Carlsson, Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – McTavish (A), Poehling, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, Viel.

Rozhodčí: McCauley, Lambert – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 18089

Stav série: 3:2

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

