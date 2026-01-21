Premium

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:11aktualizováno  8:10
V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal nasadil do brány Jakuba Dobeše a ten se odvděčil za důvěru výkonem vedoucí k výhře 4:3 nad Minnesotou.
Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou. | foto: Eric BolteReuters

Ondřej Palát bojuje o puk s obráncem Spencerem Stastneym.
Veterán Corey Perry v akci proti New York Rangers.
Alex Lyon chytá střelu Lukea Evangelisty z Nashvillu.
Hokejisté Winnipegu slaví vítězství nad St. Louis.
11 fotografií

Dallas i bez nemocného Mikko Rantanena po jasném skóre 6:2 ukončil vítěznou sérii Bostonu, která se zastavila na šesti triumfech. Stars měli střeleckou převahu 37:18 a do vedení si pomohli dvěma využitými přesilovkami ze zahajovací třetiny. Fauly Bruins trestali Wyatt Johnston a Mavrik Bourque.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 45z. - 60b. (20+40)

2. Nečas (COL), 47z. - 60b. (22+38)

3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)

4. Zacha (BOS), 49z. - 35b. (14+21)

5. Hronek (VAN), 49z. - 28b. (3+25)

6. Faksa (DAL), 49z. - 17b. (2+15)

V prostřední dvacetiminutovce náskok domácích navyšovali Esa Lindell s Justinem Hryckowianem a po dvou trefách Jasona Robertsona ze startu třetí třetiny svítil na ukazateli skóre v American Airlines Center pro hosty hrozivý stav 6:0. Boston v závěru alespoň kosmeticky upravil rozdíl ve skóre, když z přesilovky snížil Morgan Geekie a poslední slovo si vzal v 56. minutě Fraser Minten.

Po jedné asistenci si ve třetí třetině připsali domácí centr Radek Faksa (12:23, 0+1, -1, 1 střela) a produktivní David Pastrňák (18:52, 0+1, -2, 1 střela), pro kterého to byl jubilejní 60. zápis sezony. Pavel Zacha (14:14, -1, 2 střely) tentokrát vyšel bodově naprázdno.

Po třech zápasech, ve kterých dostali přednost zkušenější Montembeault či později na farmu odvelený talent Fowler, se do brány Montrealu vrátil Jakub Dobeš a i ve svém třetím lednovém startu v NHL slavil výhru. Po úspěších 7:5 nad Carolinou a 6:3 nad Vancouverem český mladík přispěl 16 zákroky k výsledku 4:3 nad Minnesotou.

Rozdíl ve skóre určila trefa ze samého závěru, když se v čase 59:45 prosadil kanonýr Canadiens Cole Caufield. Další skvělý výkon podal produktivní obránce kanadského celku Lane Hutson (1+1), jenž se nedávno stal druhým nejrychlejším bekem v historii soutěže s pokořenou stovkou asistencí. Potřeboval na to 132 zápasů. Rychlejší byl jen Sergej Zubov, jenž to zvládl už v prvních 127 startech.







Hostující Wild oslabení o zraněné hráče Marcuse Johanssona, Joela Eriksson Eka, Matta Boldyho, Jonase Brodina a Zacha Bogosiana tentokrát do sestavy na místo Davida Jiříčka podruhé v sezoně zařadili debutanta Davida Špačka (9:31, -1).

Po dvou výhrách s čistým kontem 6:0 nad Vancouverem a 5:0 nad St. Louis hokejisté Edmontonu narazili na přemožitele, když na domácím ledě nestačili 1:2 na New Jersey. Oilers hráli potřetí za sebou bez Leona Draisaitla, jenž na pár dní odcestoval do Německa z rodinných důvodů. Jeho parťák Connor McDavid dosud bodoval ve všech z úvodních 17 konfrontací s Devils v kariéře, v úterním duelu však poprvé vyšel naprázdno.

Všechny branky zápasu se vešly do prostředího dějství, jehož hlavní postavou byl forvard New Jersey Arsenij Gricjuk. V 26. minutě otevíral skóre a po rychlém vyrovnání domácích od Matta Savoie pak v 29. minutě pro změnu asistoval u druhé trefy Devils v podání Codyho Glasse. Hlavně díky zákrokům Jakea Allena skóre zůstalo již bez změny. Těsnou výhru s hosty slavil i český útočník Ondřej Palát (15:18, +/-: 0, 1 střela).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
21. 1. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
15:10 Cirelli (Hagel, Kučerov)
21:49 Hagel (Kučerov, Carlile)
23:17 Guentzel (James, Goncalves)
57:41 Hagel (Guentzel, Moser)
Góly:
14:37 Toffoli (Eklund, Wennberg)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli (A), Hagel – Guentzel (A), James, Goncalves – Holmberg, Gourde, Girgensons – Finley, Paul, Bjorkstrand.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Misa, Regenda – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: McCauley, Halkidis – Marquius, Flemington

Počet diváků: 19092

NHL
21. 1. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New York Rangers New York Rangers 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Góly:
00:18 Kempe (B. Clarke, Perry)
09:00 Fiala
24:23 Ward (Malott, S. Helenius)
32:37 Kuzmenko (Fiala, Turcotte)
Góly:
08:18 Cuylle (Morrow, Laba)
16:36 J. Miller (Zibanejad, Schneider)
59:32 J. Miller (Gavrikov, Trocheck)
Sestavy:
Kuemper (20. A. Forsberg) – Ceci, M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson (A), Dumoulin, Moverare – Perry, Laferriere, Kempe (A) – Armia, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Quick (S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin (A) – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Othmann, Laba, Cuylle – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.

Rozhodčí: Hiff, Hebert – Mahon, Murchison

Počet diváků: 18145

NHL
21. 1. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly:
09:52 Morrissey (Scheifele, Connor)
11:25 Scheifele (Morrissey)
57:37 Scheifele (Connor, Morrissey)
Góly:
37:23 Kyrou (Faulk, Dvorský)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey, DeMelo, Samberg, L. Schenn, Phillips, Stanley – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, J. Toews, Vilardi – Niederreiter, Lowry, Naměstnikov – Koepke, M. Barron, Pearson.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – Stenberg, B. Schenn, Snuggerud – Berggren, Dvorský, Kyrou – Neighbours, Bjugstad, Bučněvič – Toropčenko, Fabbri, N. Walker.

Rozhodčí: Graham Skilliter, Jordan Samuels-Thomas – Shandor Alphonso, Ryan Gibbons

NHL
21. 1. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Góly:
30:09 O'Reilly (F. Forsberg, Skjei)
31:54 F. Forsberg (O'Reilly)
49:30 O'Reilly (Evangelista, F. Forsberg)
Góly:
08:11 Östlund (K. Helenius, Dahlin)
11:44 Östlund (K. Helenius, Power)
17:24 K. Helenius (Krebs)
24:20 T. Thompson (Tuch, Doan)
58:14 Krebs (Samuelsson)
Sestavy:
Saros (25. Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Blankenburg, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos – Matthew Wood, Svečkov, Marchessault – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Metsa – Doan, T. Thompson, Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Östlund, K. Helenius – Greenway, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Hanson, Lambert – Smith, Baker

Počet diváků: 17159

NHL
21. 1. 2026 1:30
Dallas Stars Dallas Stars : Boston Bruins Boston Bruins 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Góly:
16:08 W. Johnston (Hintz, Heiskanen)
19:47 Bourque (Harley, Hryckowian)
28:26 Lindell (Heiskanen, Hryckowian)
39:29 Hryckowian (Harley)
43:15 J. Robertson (Heiskanen, Hintz)
46:37 J. Robertson (Bourque, Faksa)
Góly:
52:11 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
55:39 Minten (Zadorov)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Steel, Duchene, W. Johnston – J. Robertson, Hintz, Bourque – Bäck, Hryckowian, Benn (C) – Blackwell, Faksa, Bastian.
Sestavy:
Swayman (47. Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), Zadorov, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei – Chusnutdinov, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: St-Laurent, Sandlak – Fournier, Barton

Počet diváků: 18532

NHL
21. 1. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly:
15:22 Danault (Guhle, A. Carrier)
19:08 A. Carrier (Matheson, Děmidov)
32:35 L. Hutson (Děmidov, Struble)
59:45 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
Góly:
10:44 Tarasenko (Zuccarello, Q. Hughes)
30:16 Faber (Kaprizov, Hinostroza)
52:40 Tarasenko (Kaprizov, Zuccarello)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, Struble, Guhle – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), J. Evans, Veleno.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Špaček, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, Jurov, Trenin – Hinostroza, Haight, M. Foligno (A) – Pitlick, Sturm, B. Jones.

Rozhodčí: Furlatt, Blandina – Kovachik, Berg

Počet diváků: 21962

NHL
21. 1. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Góly:
27:02 Savoie (Walman, Howard)
Góly:
25:23 Gricjuk (Glass, Hamilton)
28:32 Glass (Gricjuk, C. Brown)
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Emberson, Nurse (A), Stastney, Walman, Regula – Hyman, McDavid (C), Podkolzin – Roslovic, Nugent-Hopkins (A), Frederic – Janmark, Lazar, Mangiapane – Savoie, Howard.
Sestavy:
Allen (Markström) – Pesce, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Hamilton, Nemec – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – C. Brown, Cotter, Dadonov.

Rozhodčí: Beach, Brace – Toomey, McNamara

NHL
21. 1. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Góly:
07:46 Monahan (Jenner, K. Johnson)
Góly:
03:34 Kleven (Giroux, Amadio)
10:15 Stützle (Chabot, Jensen)
46:49 Greig (Cozens, Chabot)
56:54 B. Tkachuk (Stützle, Greig)
Sestavy:
Merzļikins (21. Greaves) – Severson, Werenski (A), Gudbranson (A), Provorov, Zamula, Christiansen – Marčenko, Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle, Heinen – Aston-Reese, Gaunce, Voronkov.
Sestavy:
Reimer (Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Batherson, Stützle, Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Pinto, Amadio – Perron, Eller, Cousins.

Rozhodčí: J. Brenk, M. Sullivan – CJ Murray, D. Kelly

Počet diváků: 13278

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Aktualizujeme
Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal...

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

