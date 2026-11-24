Play off: lidem se prodraží, nájezdy mizí. Ředitel extraligy Loukota vysvětluje proč

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Fanoušci extraligových týmů, připravte se. Vedení nejvyšší hokejové soutěže pro vás nachystalo dvě výrazné změny pro play off. A kvůli jedné novince se ta nejlepší část hokeje výrazně prodraží.