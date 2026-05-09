Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Martin Korbáš
  7:20aktualizováno  7:59
Hokejisté Montrealu v pátek dobyli led Buffala jasně 5:1 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Gólman kanadského celku Jakub Dobeš se na tom podílel 28 zákroky. Smolný večer naopak prožil Lukáš Dostál, jehož Anaheim podlehl 2:6 Vegas a český gólman po třech inkasovaných gólech z první třetiny zamířil na střídačku.
Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem. | foto: AP

Po úvodním nezdaru 2:4 hokejisté Montrealu zabrali a uhráli na ledě Buffala jasný triumf 5:1. Dvakrát se střelecky prosadil útočník Canadiens Alex Newhook, česká jednička kanadského týmu Jakub Dobeš zastavil 28 z 29 střel domácích.

„Otřesný zápas, je to od nás neakceptovatelné. Chtěli nás přetlačit hned od začátku a nakonec to udalo tón celého utkání. Skóre se obrací těžko, hlavně teď v play off. Toto se nám už nemůže stávat,“ neskrýval zklamání kapitán Buffala Rasmus Dahlin.

Montreal šel do vedení prvním zásahem Newhooka už ve 2. minutě a krátce na to navíc zvyšoval obránce Mike Matheson. Do druhého dějství rozjetí hosté vstoupili opět brankou Newhooka.

Buffalo vymazalo nulu na kontě Dobeše až těsně před druhým odchodem do kabin, kdy jim dodal naději Zach Benson. Ve třetí třetině však odmítli drama hostující Alexandre Carrier a Nick Suzuki.

Na rozdíl od slavícího Dobeše jeho krajan Lukáš Dostál ve stejný den podruhé v letošním play off zamířil předčasně na střídačku Anaheimu.

Po jednom nevydařeném duelu z úvodní série proti Edmontonu v pátek absolvoval pouze první třetinu souboje s Vegas, když inkasoval tři góly z úvodních osmi střel soupeře. Střídajícího Ville Hussa hokejisté Golden Knights překonali ještě dvakrát a tečku za triumfem 6:2 navíc udělali trefou do prázdné klece.

Na vedení v sérii 2:1 na zápasy se nejvíce podílel útočník Mitch Marner, jenž nasázel hattrick a navrch přidal jednu asistenci. Vidět byl i obránce Shea Theodore s bilancí 1+1. Kaňkou na úspěchu Vegas ovšem bylo zranění kapitána Marka Stonea, jenž nenastoupil do třetí třetiny.

Český centr Tomáš Hertl (12:23, +/-: 0, 1 střela) se u vysoké výhry bodově neprosadil.

„Soupeř byl odhodlanější a hladovější po úspěchu. Dnes nám prostě dali lekci, každým dalším zápasem to teď bude ještě těžší. Soupeř ukázal, že je zkušený a přesně věděl, co je v dané fázi série potřeba,“ řekl po drtivé porážce kouč Ducks Joel Quenneville.

Výsledky

NHL
9. 5. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Góly:
39:22 Benson (Timmins, Doan)
Góly:
01:36 Newhook (Guhle, L. Hutson)
04:27 Matheson (Danault)
24:47 Newhook (J. Evans, Dobson)
43:54 A. Carrier
55:59 Suzuki (Josh Anderson)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin, Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch, T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield (A) – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson, Danault, Texier – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Hebert, Hanson – Daisy, Alphonso

Počet diváků: 19070

Stav série: 1:1

NHL
9. 5. 2026 3:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Góly:
46:30 Sennecke (Killorn, Granlund)
55:09 Kreider (Terry, Leo Carlsson)
Góly:
01:06 Theodore (Eichel, Stone)
12:13 McNabb (Marner)
19:55 Marner (Dorofejev, Sissons)
29:19 Marner (Theodore, Howden)
37:56 Marner (W. Karlsson, Barbašov)
58:04 Howden
Sestavy:
Dostál (21. Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Killorn (A), Granlund, C. Gauthier – Sennecke, Poehling, Viel – Harkins, Washe, R. Johnston.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Kolesar, Hertl, Dorofejev – Sissons, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Rooney, Skilliter – Gibbons, Knorr

Počet diváků: 16826

Stav série: 1:2

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

