Hokejisté Vegas triumfovali 5:1 na ledě Anaheimu a uzavřeli tak sérii výsledkem 4:2 na zápasy. Ve finále Západní konference, které si klub ve své devítileté existenci zahraje už popáté, se poměří se suverénním vítězem základní části z Colorada.
Proti týmu českého brankáře Lukáše Dostála, jenž v rozhodující partii zastavil 16 z 21 střel, řádili hlavně nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu play off Mitch Marner (1+1, celkově má 18 bodů z 12 startů) a nový nejlepší střelec vyřazovacích bojů Pavel Dorofejev (2+0, celkově se zlepšil na 9 zásahů).
Do vedení šli Golden Knights už po 62 vteřinách od zahajovacího buly, kdy se parádní kličkou ze samostatného úniku blýskl Marner. V 9. minutě při hře v oslabení už poosmé v play off skóroval Brett Howden a v 18. minutě se pro změnu během přesilové hry po vyhraném buly Tomáše Hertla (9:05, 0+1, +/-: 0, 1 střela) prosadil obránce Shea Theodore.
V polovině řádné hrací doby Ducks vymazali nulu na kontě Cartera Harta, když se za početní výhody radoval Mikael Granlund. Více toho ale domácí nevymysleli a třetí třetinu si pak podmanil dvougólový forvard Vegas Pavel Dorofejev.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
32:46 Granlund (Terry, Leo Carlsson)
01:02 Marner (W. Karlsson, Theodore)
08:30 Howden (Marner)
17:19 Theodore (Hertl)
42:52 Dorofejev (Barbašov)
53:32 Dorofejev (Andersson, Hanifin)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, McTavish, Viel – R. Johnston, Washe, Harkins.
Hart (Hill) – Andersson, Hanifin, Coghlan, Theodore, Korczak, Hutton – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Chris Rooney, Graham Skilliter – Bevan Mills, Kiel Murchison
Počet diváků: 16778
Stav série: 2:4
02:00 Zucker (Quinn, Timmins)
07:45 Doan (Power)
10:15 K. Helenius (Samuelsson, Dahlin)
06:31 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
07:54 Texier (A. Carrier, Danault)
28:01 Josh Anderson (L. Hutson, Danault)
36:15 J. Evans (Děmidov, Newhook)
37:33 Suzuki (Slafkovský, L. Hutson)
43:32 Děmidov (Slafkovský, Suzuki)
Luukkonen (41. Lyon) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, L. Schenn – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Doan, Norris, Benson – Quinn, K. Helenius, Zucker – Malenstyn, McLeod, Greenway.
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.
Rozhodčí: Rooney, Skilliter – Mills, Murchison
Počet diváků: 19070
Stav série: 2:3