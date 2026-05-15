Hertl asistoval u postupu přes Dostála, Dobeš vychytal Montrealu mečbol

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:15aktualizováno  7:36
Hokejisté Vegas zvítězili 5:1 na ledě Anaheimu a slaví postup do finále Západní konference play off NHL, kde se utkají s Coloradem. Jednou asistencí se na tom podílel i ve třetím zápase za sebou bodující Tomáš Hertl, pro brankáře Lukáše Dostála naopak zámořská sezona končí. To samé neplatí o Jakubu Dobešovi, jenž s Montrealem slavil výhru 6:3 na ledě Buffala. Kanadský celek tak vede v sérii 3:2 na zápasy.
Útočník Tomáš Hertl z Vegas se raduje z branky svého týmu v utkání s Anaheimem. | foto: AP

Mitch Marner, útočník Vegas, překonává Lukáše Dostála z Anaheimu.
Keegan Kolesar z Vegas se snaží překonat Lukáše Dostála, ležícího gólmana...
Hokejisté Anaheimu se radují z branky proti Vegas.
Hokejisté Vegas triumfovali 5:1 na ledě Anaheimu a uzavřeli tak sérii výsledkem 4:2 na zápasy. Ve finále Západní konference, které si klub ve své devítileté existenci zahraje už popáté, se poměří se suverénním vítězem základní části z Colorada.

Proti týmu českého brankáře Lukáše Dostála, jenž v rozhodující partii zastavil 16 z 21 střel, řádili hlavně nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu play off Mitch Marner (1+1, celkově má 18 bodů z 12 startů) a nový nejlepší střelec vyřazovacích bojů Pavel Dorofejev (2+0, celkově se zlepšil na 9 zásahů).

Do vedení šli Golden Knights už po 62 vteřinách od zahajovacího buly, kdy se parádní kličkou ze samostatného úniku blýskl Marner. V 9. minutě při hře v oslabení už poosmé v play off skóroval Brett Howden a v 18. minutě se pro změnu během přesilové hry po vyhraném buly Tomáše Hertla (9:05, 0+1, +/-: 0, 1 střela) prosadil obránce Shea Theodore.

V polovině řádné hrací doby Ducks vymazali nulu na kontě Cartera Harta, když se za početní výhody radoval Mikael Granlund. Více toho ale domácí nevymysleli a třetí třetinu si pak podmanil dvougólový forvard Vegas Pavel Dorofejev.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
15. 5. 2026 3:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Góly:
32:46 Granlund (Terry, Leo Carlsson)
Góly:
01:02 Marner (W. Karlsson, Theodore)
08:30 Howden (Marner)
17:19 Theodore (Hertl)
42:52 Dorofejev (Barbašov)
53:32 Dorofejev (Andersson, Hanifin)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, McTavish, Viel – R. Johnston, Washe, Harkins.
Sestavy:
Hart (Hill) – Andersson, Hanifin, Coghlan, Theodore, Korczak, Hutton – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Chris Rooney, Graham Skilliter – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 16778

Stav série: 2:4

NHL
15. 5. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Góly:
02:00 Zucker (Quinn, Timmins)
07:45 Doan (Power)
10:15 K. Helenius (Samuelsson, Dahlin)
Góly:
06:31 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
07:54 Texier (A. Carrier, Danault)
28:01 Josh Anderson (L. Hutson, Danault)
36:15 J. Evans (Děmidov, Newhook)
37:33 Suzuki (Slafkovský, L. Hutson)
43:32 Děmidov (Slafkovský, Suzuki)
Sestavy:
Luukkonen (41. Lyon) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, L. Schenn – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Doan, Norris, Benson – Quinn, K. Helenius, Zucker – Malenstyn, McLeod, Greenway.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Rooney, Skilliter – Mills, Murchison

Počet diváků: 19070

Stav série: 2:3

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

15. května 2026

Hokej je středobodem naší země, míní Bouček. A MS v Praze? Emočně nejsložitější

Premium
Libor Bouček

Moderoval spoustu sportovních akcí. Nejemotivnější bylo pražské mistrovství světa v roce 2024, kde domácí hokejisté získali zlato. Zažil atmosféru v O₂ areně, s mnohými reprezentanty se dobře...

15. května 2026

Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už předem hlásil, že ve čtvrtek musí na soupisku pro mistrovství světa zapsat patnáct jmen do pole. Nakonec jich trenér hokejové reprezentace Radim Rulík oznámil hned dvacet. A k nim dva brankáře....

14. května 2026  22:20

Po domácím MS výrazně roste zájem dívek o hokej. Motivací je i účast na olympiádě

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Po loňském mistrovství světa v ledním hokeji žen v ČR výrazně vrostl zájem děvčat o tento sport. Roste už od olympiády v Pekingu v roce 2022.

14. května 2026  20:24

Žádné bajky a pohádky. Komentátoři o MS, přenosech i Jágrově slavném „po zápase"

Premium
Pro Petra Kadeřábka a Františka Kunu (zleva) se šampionát ve Švýcarsku stane...

V něčem je jejich vztah podobný jako u hráčů na ledě. Taky si musejí rozumět a dobře se doplňovat. Případně rychle vycítit, kdy je ten druhý v nouzi a potřebuje pomoct. Nejlépe tak, aby to posluchači...

14. května 2026

POHLED: Nečas je kamarád do deště. Hokejový šikula si žehlí pověst v play off

Jack Drury (18), Brett Kulak (27) a Martin Nečas (88) se radují z postupu...

Jasně, nikdy se nepromění v zuřivého rváče, přeborníka v řinčivých hitech nebo vyloženě obranářského rafana. Neprávem však hokejista Martin Nečas bývá osočován, že ve vyhrocených zápasech play off...

14. května 2026  18:28

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem...

14. května 2026

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro...

14. května 2026  17:27

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři...

14. května 2026  16:56

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý.“ I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat. V přípravě udělal dojem, trenéři ho za odměnu zařadili do...

14. května 2026  14:35

Augusta s Divíškem: Hráči na sebe upletli bič. Sparta posílí a omladí. S kým jedná?

Premium
Hosty pořadu Rozstřel jsou Patrik Augusta, nový hlavní trenér HC Sparta Praha a...

Opravdu se nový hlavní trenér Patrik Augusta domluvil se Spartou na smlouvě už před rokem? A proč déle nečekal na nabídku svazu vést hokejovou reprezentaci po Radimu Rulíkovi? Sportovní ředitel Tomáš...

14. května 2026

