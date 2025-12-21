Premium

Detroit ovládl dvojzápas proti Washingtonu, gólově zářil bek Seider

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:29aktualizováno  22:43
Sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Detroitu 5:2 nad Washingtonem a nedělní odvetu ovládli rovněž Red Wings. Tentokrát se radovali po výsledku 3:2 po prodloužení, které rozhodl Moritz Seider. Německý obránce skóroval v obou duelech.
Washingtonský útočník Brandon Duhaime se snaží prosadit před detroitským...

Washingtonský útočník Brandon Duhaime se snaží prosadit před detroitským brankářem Camem Talbotem. | foto: AP

Zraněný detroitský útočník Elmer Soderblom odjíždí z ledu v utkání proti...
Útočník Ethen Frank z Washingtonu slaví se spoluhráči vstřelený gól.
Anthony Beauvillier z Washingtonu (vlevo) si hlídá puk před Axelem...
Washingtonský obránce Martin Fehervary s pukem před Jamesem van Riemsdykem z...
5 fotografií

Hokejisté Detroitu mají za sebou produktivní víkend. Proti Washingtonu urvali čtyři body, když nejprve na ledě soupeře triumfovali 5:2 a o den později uspěli 3:2 po prodloužení před vlastním publikem. To ve druhé hrací části potěšili Lucas Raymond a John Leonard.

Když ovšem v dresu Capitals dvakrát přesně pálil člen čtvrté formace Ethen Frank, šlo se nakonec do prodloužení. V něm měli Red Wings možnost přesilové hry 4 na 3, vítězný gól však přinesly až finální vteřiny nastavení. Hrdinou se stal elitní obránce Detroitu Moritz Seider, jenž tak navázal na svou sobotní bilanci 1+1.

Výsledky

NHL
21. 12. 2025 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Washington Capitals Washington Capitals 3:2P (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
28:37 Raymond (Sandin-Pellikka, Finnie)
33:44 J. Leonard (DeBrincat, Copp)
64:25 Seider (Copp, Finnie)
Góly:
14:17 Frank (D. Strome)
50:22 Frank (Carlson, D. Strome)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Danielson, Appleton.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – Duhaime, Dowd, Beauvillier – Frank, Lapierre, Mirošničenko.

Rozhodčí: Rehman, Lee – Barton, Faucher

Počet diváků: 19515

NHL
22. 12. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang, Shea, Clifton – Novak, Crosby, Rust – Mantha, Rakell, Brazeau – Koivunen, Kindel, McGroarty – Dewar, Hayes, Acciari.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson, Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki, Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, Beck, Texier – Veleno, Gallagher.
NHL
22. 12. 2025 1:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačjov, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller – Guenther, Hayton, Crouse – But, McBain, Carcone – Kerfoot, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Nyquist, Scheifele, Connor – Vilardi, Naměstnikov, Perfetti – Iafallo, Lowry, M. Barron – Pearson, J. Toews, Niederreiter.

Rozhodčí: Sandlak, StLaurent – Mills, Knorr

NHL
22. 12. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon, Brodin, Jiříček, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – Hinostroza, Sturm, M. Foligno.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar, D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog – Brindley, Colton, Olofsson – Kiviranta, Drury, Kelly.
NHL
22. 12. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, J. Hughes, Gricjuk – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Palát – Noesen, Glendening, Cotter.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Kesselring, Byram, Bryson, Power – Doan, T. Thompson, Krebs – Tuch, Norris, Östlund – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Dunne, Greenway.
NHL
22. 12. 2025 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pickard – Bouchard, Ekholm, Stastney, Emberson, Nurse, Stillman – Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Savoie, Henrique, Mangiapane – Frederic, Janmark, M. Jones.
Sestavy:
Hart (Schmid) – Whitecloud, Hanifin, Korczak, McNabb, Lauzon, Hutton – Dorofejev, Hertl, Marner – Bowman, Barbašev, Saad – Stone, Howden, R. Smith – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
NHL
22. 12. 2025 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
22. 12. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
22. 12. 2025 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Výsledky

Detroit ovládl dvojzápas proti Washingtonu, gólově zářil bek Seider

21. prosince 2025  22:29,  aktualizováno  22:43

