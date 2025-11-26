Premium

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:19aktualizováno  7:24
V úterý hokejová NHL nabídla jediný duel, ve kterém finalisté posledních dvou Stanley Cupů z Edmontonu na domácím ledě nečekaně propadli 3:8 s Dallasem. V dresu vítězů se dvěma přihrávkami blýskl centr čtvrté formace Radek Faksa.

Útočník Dallasu Radek Faksa (12) u kotouče | foto: NHL / via Getty Images

Připravujeme podrobnosti.

Výsledek

NHL
26. 11. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Dallas Stars Dallas Stars 3:8 (0:4, 1:2, 2:2)
Góly:
24:39 Clattenburg (Emberson, Janmark)
41:23 Bouchard (Podkolzin, Draisaitl)
49:31 Roslovic (McDavid, Savoie)
Góly:
03:48 Benn (W. Johnston, Steel)
10:51 Hintz (Heiskanen, J. Robertson)
15:24 Bastian (Faksa, Blackwell)
18:46 Steel (Benn, W. Johnston)
34:01 J. Robertson (Seguin, W. Johnston)
35:36 W. Johnston (J. Robertson, Seguin)
48:21 Hryckowian (Bourque, Koljačonok)
55:39 Bastian (Faksa)
Sestavy:
S. Skinner (21. Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Savoie, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Frederic, Henrique, Hyman – Clattenburg, Tomášek, Janmark.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Bichsel, Petrovic, Koljačonok, Capobianco – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Steel, W. Johnston, Benn (C) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.

Rozhodčí: St. Laurent, Blandina – Flemington, Toomey

Počet diváků: 18347

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc." Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

26. listopadu 2025  7:19,  aktualizováno  7:24

Máš tady svoji školku? škádlili Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly"

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Diskotéka, karneval, mraveniště, chaos… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká...

25. listopadu 2025  16:51,  aktualizováno  26. 11.

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

Klíčový moment - brněnský Zbořil sice dopravil kotouč za záda olomouckého...

Přes třicet střel na branku nestačilo Kometě ke zdolání hokejistů Olomouce. Oslavu 72 let od založení klubu zkazil Brnu hlavně vynikající výkon hostujícího brankáře a novopečeného tatínka Matěje...

25. listopadu 2025  22:26

Bitka byla domluvená z rozbruslení, líčil Lauko. A Červenka? Lepší je jen Marchand

Sparťan Raška (v bílém) se pustil do bitky s pardubickým Laukem.

Oba dva po zápase dělali rozhovor jen pár metrů od sebe pro různé skupinky novinářů. „Ty hovado, mám večeři zadarmo!" volal sparťanský útočník Adam Raška na toho pardubického Jakuba Lauka. Narážel na...

25. listopadu 2025  22:02

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

25. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  21:28

Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd

Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...

25. listopadu 2025  11:15

Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost

Sudí Daniel Pražák neuznává gól.

Nedělní duel mezi Litvínovem a Třincem nabídl řadu zajímavých událostí, mnoho z nich se řešilo i po jeho konci. Nejvíce hokejovým prostorem však rezonoval incident, do kterého se zapletl rozhodčí...

25. listopadu 2025  10:33

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve...

25. listopadu 2025  9:47

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Vejmelka zazářil proti Vegas, jeho spoluhráč Cooley nasázel čtyři góly

Tomáš Hertl se tlačí ke střele na Karla Vejmelku.

Hokejisté Utahu vstoupili do nového týdne NHL triumfem 5:1 nad Vegas, který režíroval pětibodový útočník Logan Cooley (4+1) a ve formě chytající gólman Karel Vejmelka. Český reprezentant svou devátou...

25. listopadu 2025  5:50,  aktualizováno  6:34

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho" Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

