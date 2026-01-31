Premium

Coyle zazářil v Chicagu. Výhru Columbusu řídil hattrickem a asistencí

Autor:
  6:17
Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Ofenzivu hostů vedl Charlie Coyle, který zapsal hattrick a asistenci. Na straně domácích si připsal Connor Bedard gól a přihrávku. Chicago prohrálo popáté za sebou.

Chicagský Wyatt Kaiser se snaží dostat puk z dosahu Charlieho Coylea z Colombusu. | foto: Reuters

Coyle otevřel skóre v přesilové hře z dorážky. Podobným způsobem vyrovnal vzápětí Bedard. Druhou trefou v zápase potrestal Coyle na začátku druhé třetiny špatnou rozehrávku Chicaga a po jeho přihrávce zvýšil ve 27. minutě Mathieu Olivier.

V polovině utkání snížil z přečíslení Frank Nazar. Poslední slovo měl ale Coyle, který zkompletoval svůj druhý hattrick v soutěži při hře domácích bez gólmana.

Columbus zvítězil v osmém z posledních devíti utkání a ve Východní konferenci je desátý. Na poslední postupové místo do play off ztrácí šest bodů. Chicago se nachází v Západní konferenci na dvanácté příčce

NHL
31. 1. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly:
19:57 Bedard (Vlasic, Bertuzzi)
30:49 Nazar (Bedard, Bertuzzi)
Góly:
19:13 Coyle (Werenski, Marčenko)
21:23 Coyle
26:47 Olivier (Coyle, Werenski)
58:57 Coyle (C. Sillinger, Olivier)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Bertuzzi, Bedard, Nazar – Burakovsky, Greene, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lafferty, O. Moore, Slaggert.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Lundeström, Voronkov.

Rozhodčí: F. South, J. Brenk – B. Gawryletz, L. Suchánek

Počet diváků: 20247

