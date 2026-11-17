Zraněními sužovaný Utah, který se při absencích klíčových forvardů Guenthera a Schmaltze už řadu dnů marně pokouší o výhru, na domácím ledě přivítal v tabulce poslední Vancouver. Kanadský celek po sérii sedmi proher v neděli konečně zabral a překvapil výhrou 6:3 ve Vegas. Přerušení černé série Canucks nakoplo a oba body sebrali i v pondělní konfrontaci s týmem Mammoth.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 20z. - 26b. (9+17)
2. Nečas (COL), 21z. - 24b. (10+14)
3. Hertl (VGK), 22z. - 17b. (9+8)
4. Zacha (BOS), 19z. - 15b. (5+10)
5. Hronek (VAN), 23z. - 14b. (1+13)
6. Klapka (CGY), 21z. - 7b. (4+3)
7. Chytil (VAN), 10z. - 5b. (3+2)
K šestému nezdaru domácí odsoudili po těsném skóre 2:3. Na první gól se čekalo až do 36. minuty, kdy se v přesilovce radoval hostující Jake DeBrusk. Přestupek soupeře pak ale trestal i Utah poté, co na startu třetí třetiny srovnával Vincent Trocheck. S tím ovšem nesouhlasil Filip Chytil (19:04, 1+0, +1, 3 střely).
Český centr Vancouveru v 45. minutě při napadání v útočném pásmu zachytil rozehrávku domácích a s obráncem na zádech dokázal rychle obkroužit bránu a zasunul puk za čáru dříve, než se Karel Vejmelka stačil přemístit.
V 52. minutě bylo srovnáno 2:2, když z pravého kruhu přesně mířil Barrett Hayton. Do prodloužení ale zápas nedospěl. Běžela 56. minuta a Vancouver udeřil podruhé z přesilovky. Rozhodující akci zařídil pohotovou střelou proti klečícímu Vejmelkovi útočník Brock Boeser. Český gólman duel zakončil s bilancí 21 zákroků proti 24 střelám.
Společně s Chytilem výhru Vancouveru slavil i tradičně vysoce vytížený obránce Filip Hronek (30:45, +/-: 0, 4 střely), jenž byl na ledě polovinu řádné hrací doby.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
42:50 Trocheck (L. Cooley, Keller)
51:39 Hayton (Yamamoto, Anders Lee)
35:05 DeBrusk (Boeser, Lekkerimäki)
44:40 Chytil (Boeser)
55:37 Boeser (DeBrusk, Lekkerimäki)
Vejmelka (Cossa) – DeSimone, Sergačov (A), Weegar, Simašev, Peeke, Z. Jones – Keller (C), Trocheck, Anders Lee – But, Hayton, Yamamoto – Crouse (A), McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, L. Cooley.
Tolopilo (Meriläinen) – Hronek, Buium (A), Willander, Pettersson II, Crotty, Oleksiak – Lekkerimäki, Pettersson I (A), DeBrusk – Boeser (A), Chytil, Cotter – L. Karlsson, Rossi, Öhgren – Gallagher, Sasson, D. O'Connor.
Rozhodčí: T. Hanson, F. Charron – J. Murray, L. Suchánek
Počet diváků: 14111
29:47 Cuylle (M. Pettersson, J. Miller)
39:03 Cuylle (Fox)
46:44 Morrow (Laba)
27:59 Danault (L. Hutson, Dobson)
Korpisalo (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Pettersson, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Kartye, J. Miller (C), Cuylle – Bjorkstrand, Laba, Tolvanen – Rempe, Gawdin, Chmelař.
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, Engström, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield (A) – Texier, Danault, Bolduc – Beck, J. Evans, F. Xhekaj – K. Dach, O. Kapanen, Newhook.
Rozhodčí: Beach, Hebert – Jackson, Grillo
Počet diváků: 18006