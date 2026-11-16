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Chytil zazářil dvěma góly, v zápase bodovali také Hronek s Hertlem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:03aktualizováno  7:44
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Filip Chytil se natahuje po kotouči. | foto: AP

V nedělním programu hokejové NHL z českého pohledu vyčníval zápas Vegas s Vancouverem, ve kterém bodovali hned tři krajánci. V dresu Golden Knights jednou asistoval Tomáš Hertl a překvapivý triumf Canucks 6:3 podpořili dvougólový centr Filip Chytil s obráncem Filipem Hronkem (0+1). Brankář Dan Vladař nezabránil prohře Philadelphie 2:5 s rozjetým Edmontonem, za který po třech bodech vyprodukovali McDavid s Draisaitlem.

Hokejisté Vegas nezvládli roli jasného favorita, když v neděli před svými fanoušky podlehli 3:6 poslednímu týmu ligy z Vancouveru. Kanadský celek se radoval po sérii sedmi proher, s pouhými devíti body z 22 startů však stále zůstává suverénně přikovaný ke dnu tabulky.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 20z. - 26b. (9+17)

2. Nečas (COL), 21z. - 24b. (10+14)

3. Hertl (VGK), 22z. - 17b. (9+8)

4. Zacha (BOS), 19z. - 15b. (5+10)

5. Hronek (VAN), 22z. - 14b. (1+13)

První hvězdou duelu byl zvolen český centr Canucks Filip Chytil (17:22, 2+0, +2, 5 střel), jenž zásahy z přelomu první a druhé třetiny navyšoval náskok hostů na průběžných 5:1. V 18. minutě slavil díky jemné teči před bránou a v 23. minutě pro změnu rychlou kličkou proměnil samostatný únik při hře v oslabení. 27letý rodák z Kroměříže, který se bohužel i letos opakovaně nevyhnul zraněním, si tak vylepšil sezonní bilanci na 2+2 z devíti startů.

V prvním případě Chytilovi asistoval i krajan z obrany Filip Hronek (27:57, 0+1, +2, 1 střela). Za Vegas jednou asistoval centr Tomáš Hertl (20:03, 0+1, -3, 3 střely), jenž vyhrál vysoký počet 12 z 18 buly a bodově se dokázal prosadit už v sedmém duelu za sebou.

Nezastavitelný Connor McDavid (1+2) bodoval i ve svém 22. startu sezony a s 53 zápisy (12+41) suverénně kraluje soutěži. Dále si drží bodový průměr (202) tak, aby po Wayneu Gretzkym (dokázal to hned čtyřikrát) jako teprve druhý hráč historie pokořil metu dvou stovek bodů v jedné sezoně.

V nedělní partii proti Philadelphii McDavid u triumfu Edmontonu 5:2 pokořil metu čtyřiceti asistencí, čímž vyrovnal jiný rekord Gretzkého. Ten se ze čtyř desítek přihrávek radoval po 22 startech v sezoně 1984/85. Rychleji to dosud žádný jiný hráč nedokázal.

Pozadu proti Flyers bodově nezůstával ani druhý muž produktivity NHL (41 bodů, 20+21) Leon Draisaitl (2+1), jenž je s 20 zásahy nejlepším střelcem. Hrozivé ofenzivě Oilers, kteří s 35 body opět vystřídali Carolinu na čele soutěže, čelil český brankář Dan Vladař. Utkání zakončil s bilancí 16 zákroků.

V minulém zápase proti St. Louis zkušený obránce Radko Gudas dosáhl jako teprve 23. Čech na hranici devíti stovek odehraných duelů NHL. V následujícím startu proti Dallasu však v sestavě Floridy nefiguroval.

V souboji chudém na góly se obě strany v řádné hrací době rozešly za smírného stavu 1:1, když se ve druhé třetině krátce od sebe prosadili Matthew Tkachuk a Wyatt Johnston.

O tom, že se nakonec z výhry bude radovat centr domácích Stars Radek Faksa (12:31, +/-: 0), rozhodl ve čtvrté minutě nastavení kanonýr Dallasu Jason Robertson.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
16. 11. 2026 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)
Góly:
32:13 Knuble (York, Tippett)
37:12 Cates (Mičkov, Ristolainen)
Góly:
08:08 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
13:22 Podkolzin
18:32 Hyman (McDavid, Bouchard)
41:07 Draisaitl
58:52 McDavid (Shea, Draisaitl)
Sestavy:
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim (A), Benoit, York, Ristolainen, Seeler – Tippett, Dvorak, Bunting – Konecny (A), Zegras, Foerster – Mičkov, Cates, Martone – Acciari, Couturier (C), Knuble.
Sestavy:
Jarry (Levi) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl, McDavid (C), Podkolzin – Hyman (A), Hållander, K. Kapanen – Frederic, J. Dickinson, C. Dach – Joseph, Michaels, Formenton.

Rozhodčí: Garrett Rank, Liam Maaskant – Shandor Alphonso, Shawn Oliver

Počet diváků: 18903

NHL
16. 11. 2026 3:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Góly:
13:30 Olofsson (Hertl, Marner)
31:57 Bowman (W. Karlsson, Coghlan)
41:24 Stone (Eichel, Marner)
Góly:
05:20 Pettersson I (Lekkerimäki, Boeser)
09:49 L. Karlsson (Öhgren, Willander)
17:36 Chytil (Boeser, Hronek)
22:14 Chytil (Oleksiak)
41:48 D. O'Connor (Gallagher, Sasson)
57:49 L. Karlsson (Pettersson I)
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Wotherspoon, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Lavoie, Dowd, Bowman.
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Buium (A), Hronek, Pettersson II, Willander, Oleksiak, Crotty – Cotter, Pettersson I (A), Lekkerimäki – Chytil, DeBrusk, Boeser (A) – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – D. O'Connor, Sasson, Gallagher.

Rozhodčí: Rehman, Sulivan – Knorr, O'Quinn

Počet diváků: 16336

NHL
16. 11. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Calgary Flames Calgary Flames 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)
Góly:
01:16 Malott (Sennecke, Helleson)
13:23 Gauthier (Hinds, Caulfield)
42:16 Washe (Killorn, Hinds)
44:29 Sennecke (I. Moore, Granlund)
56:14 Sennecke (Killorn)
57:06 Granlund (Minťukov, Terry)
Góly:
44:04 Backlund (Gridin, R. Strome)
Sestavy:
Husso (Dostál) – Helleson, LaCombe, Luneau, Hinds, Warren, Minťukov – Caulfield, Carlsson, Gauthier – Sennecke, Granlund, Malott – I. Moore, Washe, Killorn – Terry, McQueen, Nesterenko.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Hanley, Whitecloud, Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Strömgren.

Rozhodčí: Chmielewski, Sandlak – Hautamäki, Murray

Počet diváků: 15686

NHL
16. 11. 2026 3:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Nashville Predators Nashville Predators 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly:
12:25 W. Smith (I. Stenberg, Celebrini)
16:10 Graf (Marchment, Misa)
24:45 I. Stenberg (W. Smith, Celebrini)
47:40 Celebrini (W. Smith, Trouba)
Góly:
37:43 Höglander (Wilsby)
56:35 Stamkos (F. Forsberg, R. O'Reilly)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse, Trouba (A), S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), I. Stenberg – Graf, Misa, Marchment – Sherwood, Dellandrea, Toffoli – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, R. O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Pinčuk, Kerfoot, R. Schaefer – Edström, Drury (A), Colton.

Rozhodčí: Furlatt, Syvret – Mills, Mahon

Počet diváků: 14949

NHL
16. 11. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Florida Panthers Florida Panthers 2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
29:19 W. Johnston (Harley, J. Robertson)
62:56 J. Robertson (Hintz)
Góly:
24:27 M. Tkachuk (Reinhart, S. Jones)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Harley, Lundkvist, Lindell (A), Myers, Taylor, Burroughs – Seguin (A), Hintz, Hyry – J. Robertson, W. Johnston, Rantanen – Steel, J. Hryckowian, Benn (C) – Perron, Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Kulikov – B. Tkachuk, Lundell, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Bennett, Vilmanis – Imama, Schwindt, Hathaway.

Rozhodčí: Skilliter, Thomas – Apperson, Toomey

Počet diváků: 18532

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