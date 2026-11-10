Suverénní lídr produktivity NHL Connor McDavid (48 bodů, 11+37) bodoval i ve svém devatenáctém startu letošní sezony, poprvé však nezapsal asistenci. Domácí výhru Edmontonu 3:1 nad Rangers podpořil otevíracím gólem ze 7. minuty. Historie soutěže pamatuje jen tři další hráče, kteří se dokázali zapsat do statistik v úvodních devatenácti startech ročníku. Byli to velikáni Wayne Gretzky, Dany Heatley a Mats Sundin.
Pozadu v zápase nezůstal ani druhý muž v pořadí bodování Leon Draisaitl (36 bodů, 18+18), jenž dvěma góly z 23. a 59. minuty navyšoval náskok domácích a osamostatnil se tak od 16gólového Kirilla Kaprizova z Minnesoty na čele tabulky střelců.
Gólmana Oilers Devona Leviho připravil o čisté konto jediný střelec New Yorku, když se ve druhém startu za sebou radoval český mladík ze čtvrté formace Jaroslav Chmelař (6:44, 1+0, +1, 2 střely). Rangers hráli ve třech a poté, co vypršel první prohřešek 23letého rodáka z Nového Města na Moravě, z trestné lavice rovnou ujel do brejku a trefil přesně prostor nad lapačkou Leviho.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
52:44 Lekkerimäki (Boeser, Pettersson I)
02:03 Bunting (Dvorak, Seeler)
23:05 Konecny (Mičkov, Dvorak)
59:01 Sanheim
Meriläinen (Lankinen) – Hronek (A), Buium, Brisebois, Oleksiak, L. Schenn, Pettersson II – Boeser, Pettersson I, Lekkerimäki – Bains, Cotter, DeBrusk – Gallagher, Rossi, Öhgren – L. Karlsson (A), Sasson, D. O'Connor (A).
Woll (Vladař) – Drysdale, Sanheim (A), Bonk, York, D. Jiříček, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Zegras, Bunting – Acciari, Couturier (C), Barkey.
Rozhodčí: Furman South, Kendrick Nicholson – Bevan Mills, Ryan Gibbons
Počet diváků: 17119
06:42 McDavid
22:59 Draisaitl (Podkolzin, Ekholm)
58:47 Draisaitl
25:05 Chmelař (Zibanejad)
Levi (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – Hyman, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Joseph, J. Dickinson, Formenton – Frederic, Michaels, M. Jones.
Garand (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Bjorkstrand, J. Miller (C), Kartye – Dorofejev, Cuylle, Tolvanen – Glendening, Laba, Chmelař.
Rozhodčí: P. MacDougall, B. Schrader – A. Lapointe, A. Smith
Počet diváků: 17047
16:41 I. Stenberg (Toffoli, Dellandrea)
32:12 Toffoli (Orlov, Pohlkamp)
I. Stenberg
06:14 Hutton (Holmström, Horvat)
21:11 V. Eklund (B. Schenn, M. Schaefer)
Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Orlov, Pohlkamp – Misa, Celebrini (C), W. Smith – Marchment, Wennberg (A), Sherwood – I. Stenberg, Dellandrea, Toffoli – Goodrow (A), Ostapchuk, Graf.
Sorokin (Varlamov) – Pelech, M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Hutton, Kessel – Holmström, Horvat (C), Palmieri (A) – Heineman, B. Schenn, V. Eklund – Palát, Pageau, Duclair – MacLean, Cizikas, Chaffee.
Rozhodčí: Rooney, Brace – Mahon, Cherrey
Počet diváků: 13769