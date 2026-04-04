Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

,
  21:24aktualizováno  5. dubna 9:14
Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve Vancouveru, Jakub Dobeš zase 35 zásahy pomohl v bráně Montrealu k vítězství nad New Jersey Devils. Pavel Zacha přihrál na jediný gól hokejistů Bostonu při prohře 1:3 s Tampou Bay.
Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem. | foto: AP

Hokejisté Detroitu se v zahajovacím zápase sobotního programu NHL představili na ledě Madison Square Garden v pozici týmu na první příčce pod čarou postupu do play off Východní konference. Domácí Rangers hrubě nevydařenou sezonu jen dohrávají, přesto tentokrát dokázali urvat oba body po výsledku 4:1.

Vděčit za to můžou střelecké produktivitě nováčků. Ve 14. minutě otevíral skóre svou čtvrtou trefou z 23. startu v nejlepší hokejové lize světa 22letý Čech Jaroslav Chmelař (12:00, 1+0, +1, 1 střela) poté, co umně tečoval střílenou přihrávku beka Gavrikova. Bod za asistenci bral i další z farmy povolaný mladík, Slovák Adam Sýkora.

V dalším průběhu náskok Rangers navyšoval člen elitní formace Gabe Perreault. 20letý Američan, jehož si New York vybral jako 23. hráče na draftu 2023, nasázel svůj premiérový hattrick začínající kariéry. Třígólové představení završil v 59. minutě střelou do prázdné klece Detroitu, který záhy na to přeci jen ještě připravil o čisté konto veterána Jonathana Quicka. Autorem čestné trefy Red Wings byl David Perron.

Souboji bodově nejúspěšnějších celků dosavadního průběhu sezony dlouho kralovali gólmani Casey DeSmith a Scott Wedgewood.

Čekání na úvodní branku mezi Dallasem a Coloradem nakonec uťal až v 51. minutě hostující Martin Nečas (21:19, 1+1, +2, 3 střely), který si skvělým pohybem řekl o přihrávku před odkrytou bránu od Artturiho Lehkonena.

27letý rodák z Nového Města na Moravě, jenž zažívá svou rekordní sezonu zámořské kariéry, navíc neřekl své poslední slovo.

Útočník Colorada Nathan MacKinnon slaví trefu Martina Nečase (88) v utkání s Dallasem.

Při závěrečné snaze Stars bez brankáře mířil na prázdnou bránu a po nepřesném pokusu byl u puku nejrychleji Nathan MacKinnon, jenž si 51. zásahem sezony upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže a upravil skóre na finálních 2:0 pro Avalanche.

Český útočník tak zaznamenal již 94. bod (36+58) sezony.

Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne.

„Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play off a začít ho doma,“ řekl rodák z Ostravy.

Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.

Jakub Dobeš v bráně Montrealu chytá do lapačky střelu Codyho Glasse (12) z New Jersey Devils.

Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35 výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Filip Hronek.

Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.

Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.

Karel Vejmelka se za bránou Utahu dostává do kolize s Drewem O'Connorem z Vancouveru.

Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci. Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play off. Boston je na východě šestý.

O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis. Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.

Ondřej Palát z New York Islanders blokuje v akci Alexandera Nikišina z Caroliny.

Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson. Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.

„Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým,“ řekl Malkin.

Anaheim bez zraněného Radko Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5.

V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.

Výsledky

NHL
4. 4. 2026 23:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Boston Bruins Boston Bruins 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly:
42:13 D'Astous (Bjorkstrand, D. Raddysh)
54:29 D. Raddysh (Moser)
58:27 Kučerov (Guentzel, McDonagh)
Góly:
26:47 Mittelstadt (Arvidsson, Zacha)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Goncalves – Guentzel (A), Point, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Chaffee, Paul, Perry.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Harris, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Thomas John Luxmore – Tommy Hughes, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 19092

NHL
4. 4. 2026 19:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly:
56:43 Batherson (Thomson, Stützle)
Góly:
09:45 Brodin (Tarasenko, Spurgeon)
15:35 Hartman (Zuccarello)
35:31 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
52:46 J. Middleton (Q. Hughes, Eriksson Ek)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Matinpalo, Spence, Thomson, Crotty – Zetterlund, Stützle (A), Batherson – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Foegele, Eller, Cousins.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – N. Foligno, McCarron, M. Foligno (A).

Rozhodčí: Hanson, Hebert – Barton, Knott

Počet diváků: 18482

NHL
4. 4. 2026 23:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Florida Panthers Florida Panthers 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
Góly:
0:20 Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson)
5:06 E. Karlsson (Crosby, Činachov)
21:51 Mantha
25:51 Malkin (E. Karlsson, Crosby)
28:27 Malkin (Novak, Rakell)
29:53 E. Söderblom (Dewar)
37:48 Rakell (Malkin, E. Karlsson)
38:07 Shea (Girard, Mantha)
43:30 Malkin
Góly:
7:10 Greer (Reinhardt, Forsling)
14:31 S. Jones (Schwindt)
48:02 Gregor (Bennett, M. Tkachuk)
50:46 Samoskevich (Greer)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Girard, Letang, Shea, Clifton – Činachov, Crosby (C), Rust – Novak, Kindel, Malkin – Mantha, Rakell, Brazeau – E. Söderblom, Dewar, Acciari.
Sestavy:
Bobrovskij (30. Tarasov) – Forsling, S. Jones, Sebrango, Mike Benning, Björnfot, Hovorka – Verhaeghe, Bennett (C), M. Tkachuk – Samoskevich, Luostarinen, Greer – Gregor, Nosek, J. Boqvist – Schwindt, Kunin, Reinhardt.

Rozhodčí: Dunning, Brenk – Blujus, Shewchyk

Počet diváků: 18336

NHL
4. 4. 2026 18:30
New York Rangers New York Rangers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
13:19 Chmelař (Gavrikov, Sýkora)
35:59 Perreault (Zibanejad, M. Robertson)
47:13 Perreault (Brodzinski, Fox)
58:16 Perreault (J. Miller, Fox)
Góly:
59:27 Perron (Finnie, J. van Riemsdyk)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Cuylle, Trocheck (A), Brodzinski – Chmelař, Laba, Sýkora.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Rasmussen, Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis

Počet diváků: 17292

NHL
4. 4. 2026 21:00
Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
50:39 Nečas (Lehkonen, D. Toews)
59:02 MacKinnon (Nečas, Manson)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Blackwell, Duchene, Benn (C) – Bourque, Hryckowian, Bäck – Petrovic, Hyry, Erne.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – Malinski, D. Toews, Manson, Kulak, Blankenburg, Burns – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Kiviranta, Kadri, Kelly – L. O'Connor, Drury, Colton.

Rozhodčí: McCauley, Dwyer – B. Gawryletz, T. Gawryletz

Počet diváků: 18532

NHL
5. 4. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Nashville Predators Nashville Predators 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
Góly:
35:49 Leddy (Eklund)
39:41 Celebrini (Graf, Leddy)
41:06 Wennberg (Orlov)
Góly:
08:38 F. Forsberg (Marchessault, Josi)
09:54 F. Forsberg (Matthew Wood, Wilsby)
16:55 Stamkos (F. Forsberg, Josi)
48:28 O'Reilly (Evangelista, Jost)
57:26 Haula (Jost)
58:45 Jost (O'Reilly, Wilsby)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Ferraro, Muchamadullin, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Wilsby – L'Heureux, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Evangelista, Haula, Jost – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.

Rozhodčí: G. Skilliter, P. Lambert – CJ Murray, J. Mahon

Počet diváků: 17435

NHL
5. 4. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly:
39:25 Bouchard (Roslovic, Savoie)
Góly:
11:43 Howden (Eichel)
25:44 Sissons (Marner, Lauzon)
28:05 Lauzon (Eichel, Howden)
44:02 Stone (Barbašov, Eichel)
56:13 Andersson (Barbašov, Hanifin)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Savoie – Podkolzin, J. Dickinson, K. Kapanen – Frederic, Samanski, Roslovic – M. Jones, Henrique, Lazar.
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Marner, Stone (C) – Howden, Eichel (A), Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.

Rozhodčí: Nicholson, McIssac – Apperson, Brisebois

Počet diváků: 18347

NHL
5. 4. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:4N (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
33:08 Mercer (Meier, Hischier)
37:40 J. Hughes (Bratt, Siegenthaler)
57:45 Meier (J. Hughes, Hamilton)
Góly:
15:58 Struble (Caufield, A. Xhekaj)
28:12 Děmidov (Caufield, Suzuki)
29:28 L. Hutson
O. Kapanen
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), A. Xhekaj, Guhle, L. Hutson, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Veleno.

Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – Ryan Gibbons, James Tobias

Počet diváků: 16514

NHL
5. 4. 2026 1:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Góly:
02:27 L. Karlsson (P. Joseph, Öhgren)
22:05 L. Karlsson (Mancini, Blueger)
40:20 DeBrusk (Hronek)
44:40 Rossi (Boeser, Hronek)
Góly:
13:34 Yamamoto (L. Cooley, Guenther)
18:30 Keller (Crouse, DeSimone)
27:04 Keller (Guenther, Sergačov)
31:55 Guenther (Marino, L. Cooley)
41:32 Crouse (Keller)
51:45 O'Brien (B. Tanev, Schmidt)
59:07 Keller (Schmaltz, Cole)
Sestavy:
Tolopilo (Patera) – Hronek (A), Buium, M. Pettersson, Willander, P. Joseph, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Öhgren – Boeser (A), Rossi, D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Räty, Mueller, E. Kane.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Schmidt, Marino, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: G.Rank, M.Markovic – S.Oliver, T.Toomey

NHL
5. 4. 2026 1:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 7:6P (0:2, 3:2, 3:2 - 1:0)
Góly:
21:11 Byfield (J. Wright, T. Moore)
23:55 Kempe (M. Anderson)
34:53 Panarin (B. Clarke, Kempe)
45:46 Kempe (Panarin, Edmundson)
46:14 S. Helenius (Ward, Ceci)
47:22 Laferriere (T. Moore)
62:33 Byfield (Panarin, Kempe)
Góly:
04:14 Knies (Domi)
13:42 Lorentz
29:18 Tavares
39:47 Cowan (Tavares, Knies)
49:37 N. Robertson (Joshua)
53:29 Knies (Tavares, Maccelli)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – P. Myers, Rielly (A), Carlo, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander, Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Joshua – Maccelli, Groulx, Knies – Pezzetta, Quillan, Lorentz – Järnkrok.

Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Grillo, Baker

Počet diváků: 18145

NHL
5. 4. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Calgary Flames Calgary Flames 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Góly:
10:10 Sennecke (LaCombe, Trouba)
47:48 Leo Carlsson
49:51 McTavish (Killorn)
Góly:
13:23 Farabee (Gridin, Bahl)
21:20 R. Strome (Pospíšil, Olofsson)
27:49 Gridin (Farabee, Brzustewicz)
38:44 Frost (Määttä)
58:49 Frost (Coronato, Bahl)
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe (A), Trouba, Hinds, Carlson, Zellweger, Helleson – Killorn (A), Leo Carlsson (A), Sennecke – Kreider, Granlund, Terry – Viel, Poehling, McTavish – Washe, C. Gauthier, I. Moore.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh, Määttä, Brzustewicz – Backlund (C), Coleman (A), Coronato – Gridin, Frost, Farabee – Pospíšil, R. Strome, Olofsson – Šarangovič, Zary, Klapka.

Rozhodčí: MacPhee, MacDougall – Fournier, Daisy

Počet diváků: 14104

NHL
5. 4. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Góly:
50:48 Schwartz (Tolvanen, Beniers)
54:18 Kakko (Catton, Schwartz)
Góly:
29:15 Teräväinen (Bedard, Nazar)
39:37 Bertuzzi (Michejev, Kaiser)
53:08 Boisvert (Korchinski, Slaggert)
58:48 Michejev (Kaiser, Bedard)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Oleksiak, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Kakko, Stephenson, McMann – Tolvanen, Catton, Schwartz – Gaudreau, Mølgaard, Meyers.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Greene – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Brandon Schrader – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 17151

NHL
5. 4. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Islanders New York Islanders 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Góly:
11:07 Jarvis (S. Walker, K. Miller)
31:15 Blake (Stankoven, Hall)
36:17 Sebastian Aho (Jarvis, Slavin)
40:24 Jarvis (Svečnikov, K. Miller)
Góly:
05:17 Gatcomb (Holmström, Pageau)
22:15 Šabanov (Ritchie, Mayfield)
58:23 Anders Lee (M. Schaefer, Barzal)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, Mayfield, George – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Holmström, Pageau, Barzal – Ritchie, B. Schenn, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, Palát.

Rozhodčí: B. Blandina, F. Charron – M. MacPherson, J. Murray

Počet diváků: 18567

NHL
5. 4. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
01:17 Provorov (Marchment, Marčenko)
Góly:
38:14 Connor (Scheifele, Pionk)
50:58 Connor (Scheifele)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Mateychuk, Provorov, Fabbro, Christiansen, Gudbranson – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Heinen – Aston-Reese, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Pionk, Samberg, H. Fleury, Bryson – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Koepke, J. Toews, Lambert – I. Rosén, M. Barron, Ford.

Rozhodčí: Sutherland, Sandlak – Flemington, McNamara.

NHL
5. 4. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Góly:
03:15 Chychrun (Ovečkin, Dubois)
03:35 D. Strome (Protas, Ovečkin)
05:52 McMichael (Chychrun, Dubois)
26:06 Protas
46:26 R. Leonard (C. Hutson, Sourdif)
48:55 T. Wilson (McMichael)
Góly:
06:30 Dahlin (Norris, Tuch)
12:15 Malenstyn (Greenway, Dahlin)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Ovečkin, D. Strome, Protas – T. Wilson, Dubois, McMichael – R. Leonard, Sourdif, Beauvillier – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Lyon (6. Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Metsa, Stanley – Doan, T. Thompson, Krebs – Tuch, Norris, Zucker – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: Pochmara, Beach – Suchánek, Berg

Počet diváků: 18347

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

