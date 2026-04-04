Hokejisté Detroitu se v zahajovacím zápase sobotního programu NHL představili na ledě Madison Square Garden v pozici týmu na první příčce pod čarou postupu do play off Východní konference. Domácí Rangers hrubě nevydařenou sezonu jen dohrávají, přesto tentokrát dokázali urvat oba body po výsledku 4:1.
Vděčit za to můžou střelecké produktivitě nováčků. Ve 14. minutě otevíral skóre svou čtvrtou trefou z 23. startu v nejlepší hokejové lize světa 22letý Čech Jaroslav Chmelař (12:00, 1+0, +1, 1 střela) poté, co umně tečoval střílenou přihrávku beka Gavrikova. Bod za asistenci bral i další z farmy povolaný mladík, Slovák Adam Sýkora.
V dalším průběhu náskok Rangers navyšoval člen elitní formace Gabe Perreault. 20letý Američan, jehož si New York vybral jako 23. hráče na draftu 2023, nasázel svůj premiérový hattrick začínající kariéry. Třígólové představení završil v 59. minutě střelou do prázdné klece Detroitu, který záhy na to přeci jen ještě připravil o čisté konto veterána Jonathana Quicka. Autorem čestné trefy Red Wings byl David Perron.
Souboji bodově nejúspěšnějších celků dosavadního průběhu sezony dlouho kralovali gólmani Casey DeSmith a Scott Wedgewood.
Čekání na úvodní branku mezi Dallasem a Coloradem nakonec uťal až v 51. minutě hostující Martin Nečas (21:19, 1+1, +2, 3 střely), který si skvělým pohybem řekl o přihrávku před odkrytou bránu od Artturiho Lehkonena.
27letý rodák z Nového Města na Moravě, jenž zažívá svou rekordní sezonu zámořské kariéry, navíc neřekl své poslední slovo.
Při závěrečné snaze Stars bez brankáře mířil na prázdnou bránu a po nepřesném pokusu byl u puku nejrychleji Nathan MacKinnon, jenž si 51. zásahem sezony upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže a upravil skóre na finálních 2:0 pro Avalanche.
Český útočník tak zaznamenal již 94. bod (36+58) sezony.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne.
„Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play off a začít ho doma,“ řekl rodák z Ostravy.
Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.
Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35 výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Filip Hronek.
Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.
Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.
Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci. Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play off. Boston je na východě šestý.
O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis. Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.
Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson. Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.
„Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým,“ řekl Malkin.
Anaheim bez zraněného Radko Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5.
V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.
Po 14letech čekání se fanoušci Buffala opět můžou těšit na boje o Stanley Cup. Nejdelší série týmu NHL bez vyřazovacích bojů je u konce. https://t.co/jVFJO1a5DE— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 5, 2026
Výsledky
42:13 D'Astous (Bjorkstrand, D. Raddysh)
54:29 D. Raddysh (Moser)
58:27 Kučerov (Guentzel, McDonagh)
26:47 Mittelstadt (Arvidsson, Zacha)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Goncalves – Guentzel (A), Point, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Chaffee, Paul, Perry.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Harris, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Thomas John Luxmore – Tommy Hughes, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 19092
56:43 Batherson (Thomson, Stützle)
09:45 Brodin (Tarasenko, Spurgeon)
15:35 Hartman (Zuccarello)
35:31 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
52:46 J. Middleton (Q. Hughes, Eriksson Ek)
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Matinpalo, Spence, Thomson, Crotty – Zetterlund, Stützle (A), Batherson – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Foegele, Eller, Cousins.
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – N. Foligno, McCarron, M. Foligno (A).
Rozhodčí: Hanson, Hebert – Barton, Knott
Počet diváků: 18482
0:20 Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson)
5:06 E. Karlsson (Crosby, Činachov)
21:51 Mantha
25:51 Malkin (E. Karlsson, Crosby)
28:27 Malkin (Novak, Rakell)
29:53 E. Söderblom (Dewar)
37:48 Rakell (Malkin, E. Karlsson)
38:07 Shea (Girard, Mantha)
43:30 Malkin
7:10 Greer (Reinhardt, Forsling)
14:31 S. Jones (Schwindt)
48:02 Gregor (Bennett, M. Tkachuk)
50:46 Samoskevich (Greer)
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Girard, Letang, Shea, Clifton – Činachov, Crosby (C), Rust – Novak, Kindel, Malkin – Mantha, Rakell, Brazeau – E. Söderblom, Dewar, Acciari.
Bobrovskij (30. Tarasov) – Forsling, S. Jones, Sebrango, Mike Benning, Björnfot, Hovorka – Verhaeghe, Bennett (C), M. Tkachuk – Samoskevich, Luostarinen, Greer – Gregor, Nosek, J. Boqvist – Schwindt, Kunin, Reinhardt.
Rozhodčí: Dunning, Brenk – Blujus, Shewchyk
Počet diváků: 18336
13:19 Chmelař (Gavrikov, Sýkora)
35:59 Perreault (Zibanejad, M. Robertson)
47:13 Perreault (Brodzinski, Fox)
58:16 Perreault (J. Miller, Fox)
59:27 Perron (Finnie, J. van Riemsdyk)
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Cuylle, Trocheck (A), Brodzinski – Chmelař, Laba, Sýkora.
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Rasmussen, Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis
Počet diváků: 17292
50:39 Nečas (Lehkonen, D. Toews)
59:02 MacKinnon (Nečas, Manson)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Blackwell, Duchene, Benn (C) – Bourque, Hryckowian, Bäck – Petrovic, Hyry, Erne.
Wedgewood (Blackwood) – Malinski, D. Toews, Manson, Kulak, Blankenburg, Burns – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Kiviranta, Kadri, Kelly – L. O'Connor, Drury, Colton.
Rozhodčí: McCauley, Dwyer – B. Gawryletz, T. Gawryletz
Počet diváků: 18532
35:49 Leddy (Eklund)
39:41 Celebrini (Graf, Leddy)
41:06 Wennberg (Orlov)
08:38 F. Forsberg (Marchessault, Josi)
09:54 F. Forsberg (Matthew Wood, Wilsby)
16:55 Stamkos (F. Forsberg, Josi)
48:28 O'Reilly (Evangelista, Jost)
57:26 Haula (Jost)
58:45 Jost (O'Reilly, Wilsby)
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Ferraro, Muchamadullin, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Wilsby – L'Heureux, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Evangelista, Haula, Jost – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.
Rozhodčí: G. Skilliter, P. Lambert – CJ Murray, J. Mahon
Počet diváků: 17435
39:25 Bouchard (Roslovic, Savoie)
11:43 Howden (Eichel)
25:44 Sissons (Marner, Lauzon)
28:05 Lauzon (Eichel, Howden)
44:02 Stone (Barbašov, Eichel)
56:13 Andersson (Barbašov, Hanifin)
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Savoie – Podkolzin, J. Dickinson, K. Kapanen – Frederic, Samanski, Roslovic – M. Jones, Henrique, Lazar.
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Marner, Stone (C) – Howden, Eichel (A), Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Rozhodčí: Nicholson, McIssac – Apperson, Brisebois
Počet diváků: 18347
33:08 Mercer (Meier, Hischier)
37:40 J. Hughes (Bratt, Siegenthaler)
57:45 Meier (J. Hughes, Hamilton)
15:58 Struble (Caufield, A. Xhekaj)
28:12 Děmidov (Caufield, Suzuki)
29:28 L. Hutson
O. Kapanen
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), A. Xhekaj, Guhle, L. Hutson, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Veleno.
Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – Ryan Gibbons, James Tobias
Počet diváků: 16514
02:27 L. Karlsson (P. Joseph, Öhgren)
22:05 L. Karlsson (Mancini, Blueger)
40:20 DeBrusk (Hronek)
44:40 Rossi (Boeser, Hronek)
13:34 Yamamoto (L. Cooley, Guenther)
18:30 Keller (Crouse, DeSimone)
27:04 Keller (Guenther, Sergačov)
31:55 Guenther (Marino, L. Cooley)
41:32 Crouse (Keller)
51:45 O'Brien (B. Tanev, Schmidt)
59:07 Keller (Schmaltz, Cole)
Tolopilo (Patera) – Hronek (A), Buium, M. Pettersson, Willander, P. Joseph, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Öhgren – Boeser (A), Rossi, D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Räty, Mueller, E. Kane.
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Schmidt, Marino, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: G.Rank, M.Markovic – S.Oliver, T.Toomey
21:11 Byfield (J. Wright, T. Moore)
23:55 Kempe (M. Anderson)
34:53 Panarin (B. Clarke, Kempe)
45:46 Kempe (Panarin, Edmundson)
46:14 S. Helenius (Ward, Ceci)
47:22 Laferriere (T. Moore)
62:33 Byfield (Panarin, Kempe)
04:14 Knies (Domi)
13:42 Lorentz
29:18 Tavares
39:47 Cowan (Tavares, Knies)
49:37 N. Robertson (Joshua)
53:29 Knies (Tavares, Maccelli)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Ward, S. Helenius, Malott.
Woll (Stolarz) – P. Myers, Rielly (A), Carlo, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander, Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Joshua – Maccelli, Groulx, Knies – Pezzetta, Quillan, Lorentz – Järnkrok.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Grillo, Baker
Počet diváků: 18145
10:10 Sennecke (LaCombe, Trouba)
47:48 Leo Carlsson
49:51 McTavish (Killorn)
13:23 Farabee (Gridin, Bahl)
21:20 R. Strome (Pospíšil, Olofsson)
27:49 Gridin (Farabee, Brzustewicz)
38:44 Frost (Määttä)
58:49 Frost (Coronato, Bahl)
Husso (Dostál) – LaCombe (A), Trouba, Hinds, Carlson, Zellweger, Helleson – Killorn (A), Leo Carlsson (A), Sennecke – Kreider, Granlund, Terry – Viel, Poehling, McTavish – Washe, C. Gauthier, I. Moore.
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh, Määttä, Brzustewicz – Backlund (C), Coleman (A), Coronato – Gridin, Frost, Farabee – Pospíšil, R. Strome, Olofsson – Šarangovič, Zary, Klapka.
Rozhodčí: MacPhee, MacDougall – Fournier, Daisy
Počet diváků: 14104
50:48 Schwartz (Tolvanen, Beniers)
54:18 Kakko (Catton, Schwartz)
29:15 Teräväinen (Bedard, Nazar)
39:37 Bertuzzi (Michejev, Kaiser)
53:08 Boisvert (Korchinski, Slaggert)
58:48 Michejev (Kaiser, Bedard)
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Oleksiak, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Kakko, Stephenson, McMann – Tolvanen, Catton, Schwartz – Gaudreau, Mølgaard, Meyers.
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Greene – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Brandon Schrader – Bevan Mills, Kiel Murchison
Počet diváků: 17151
11:07 Jarvis (S. Walker, K. Miller)
31:15 Blake (Stankoven, Hall)
36:17 Sebastian Aho (Jarvis, Slavin)
40:24 Jarvis (Svečnikov, K. Miller)
05:17 Gatcomb (Holmström, Pageau)
22:15 Šabanov (Ritchie, Mayfield)
58:23 Anders Lee (M. Schaefer, Barzal)
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, Mayfield, George – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Holmström, Pageau, Barzal – Ritchie, B. Schenn, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, Palát.
Rozhodčí: B. Blandina, F. Charron – M. MacPherson, J. Murray
Počet diváků: 18567
01:17 Provorov (Marchment, Marčenko)
38:14 Connor (Scheifele, Pionk)
50:58 Connor (Scheifele)
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Mateychuk, Provorov, Fabbro, Christiansen, Gudbranson – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Heinen – Aston-Reese, Lundeström, Miles Wood.
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Pionk, Samberg, H. Fleury, Bryson – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Koepke, J. Toews, Lambert – I. Rosén, M. Barron, Ford.
Rozhodčí: Sutherland, Sandlak – Flemington, McNamara.
03:15 Chychrun (Ovečkin, Dubois)
03:35 D. Strome (Protas, Ovečkin)
05:52 McMichael (Chychrun, Dubois)
26:06 Protas
46:26 R. Leonard (C. Hutson, Sourdif)
48:55 T. Wilson (McMichael)
06:30 Dahlin (Norris, Tuch)
12:15 Malenstyn (Greenway, Dahlin)
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Ovečkin, D. Strome, Protas – T. Wilson, Dubois, McMichael – R. Leonard, Sourdif, Beauvillier – Frank, Lapierre, Duhaime.
Lyon (6. Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Metsa, Stanley – Doan, T. Thompson, Krebs – Tuch, Norris, Zucker – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: Pochmara, Beach – Suchánek, Berg
Počet diváků: 18347