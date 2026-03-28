Chmelař asistoval u výhry Rangers, Detroit zvítězil na ledě Buffala

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:57aktualizováno  7:17
V pátečních dvou zápasech hokejové NHL Rangers roznesli Chicago 6:1 i díky asistenci Jaroslava Chmelaře a premiérové trefě Slováka Adama Sýkory. Buffalo naopak na domácím ledě zaváhalo po výsledku 2:5 proti Detroitu.
Slovenský útočník Adam Sýkora (vlevo) z New York Rangers se raduje ze své trefy proti Chicagu. | foto: Reuters

Po šesti porážkách v řadě přišlo konečně vítězství. Hokejisté Rangers v pátek v souboji týmů ze spodních pater NHL roznesli v Madison Square Garden Chicago 6:1.

U tří gólů byl centr J.T. Miller (1+2). Dvakrát se trefil Jonny Brodzinski a do statistik se zapsali i z farmy povolaní česko-slovenští útočníci New Yorku.

22letý Jaroslav Chmelař (9:47, 0+1, +2, 4 střely) k dosavadním dvěma gólům ve svém 19. startu v NHL přidal i první asistenci a v teprve druhém zápase v nejslavnější lize světa se blýskl premiérovou trefou Slovák Adam Sýkora.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
28. 3. 2026 0:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Góly:
25:35 T. Thompson (Krebs, Timmins)
56:25 Dahlin (Pearson, Byram)
Góly:
04:02 DeBrincat (Seider, Larkin)
09:11 Raymond (Seider)
16:06 Kasper (Finnie, J. van Riemsdyk)
55:46 Bernard-Docker (P. Kane, DeBrincat)
58:17 P. Kane (DeBrincat)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Pearson – Malenstyn, Carrick, Benson.
Sestavy:
Gibson (Postava) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Larkin (C), Perron – Appleton, Finnie, Copp – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: K. Sutherland, P. Macdougall – T. Gawryletz, R. Daisy

Počet diváků: 19070

NHL
28. 3. 2026 0:00
New York Rangers New York Rangers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
Góly:
18:32 J. Miller (Sheary, Schneider)
25:24 M. Robertson (J. Miller)
28:20 Sýkora (Cuylle, Trocheck)
36:07 Brodzinski (Borgen, Chmelař)
53:17 Lafrenière (Fox, J. Miller)
56:00 Brodzinski (T. Raddysh, Fortescue)
Góly:
17:34 Lardis (Bertuzzi, Vlasic)
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Borgen, M. Robertson, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sýkora, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Brodzinski, T. Raddysh.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Frondell, Bedard (A), Greene – Lardis, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.

Rozhodčí: Pochmara, Samuels-Thomas – Cherrey, Tobias

Počet diváků: 18006

