Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
11:19 Olofsson (Barbašov, Hertl)
30:48 Andersson (Marner, Wotherspoon)
07:56 R. O'Reilly (Stamkos, Bourque)
49:44 R. O'Reilly (Wilsby, Josi)
Josi
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Wotherspoon, Coghlan – Connelly, Eichel (A), Stone (C) – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Barbašov, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hunt, Struble – F. Forsberg, S. Wright, Höglander – R. O'Reilly (A), Stamkos, Bourque – R. Schaefer, Kerfoot, Pinčuk – Colton, Drury (A), Edström.
Rozhodčí: Sandlak, Charron – Suchánek, Mills
Počet diváků: 16641
12:13 Pettersson I (Buium, Boeser)
18:47 Perreault (Lafrenière, J. Miller)
28:21 Bjorkstrand (J. Miller, Fox)
33:00 Gawdin
35:16 Lafrenière (Zibanejad, Perreault)
36:10 Gawdin (Gavrikov, Chmelař)
Meriläinen (Lankinen) – Hronek (A), Buium, Crotty, Oleksiak, Willander, Pettersson II – Boeser, Pettersson I, DeBrusk – Lekkerimäki, Chytil, Cotter – L. Karlsson (A), Rossi, Öhgren – Gallagher, Sasson, D. O'Connor (A).
Garand (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Bjorkstrand, Laba, Cuylle – Chmelař, Gawdin, Tolvanen.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Riley Brace – Kiel Murchison, Jonny Murray
Počet diváků: 17156