Chicago přejelo Detroit, Bedard se třemi body vyhoupl do čela bodování

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:53aktualizováno  23:11
V obou předehrávaných zápasech nedělního programu hokejové NHL slavili hosté. Chicago i díky třem bodům (1+2) nového lídra bodování soutěže Connora Bedarda porazilo 5:1 domácí Detroit a Los Angles uspělo těsně 3:2 na ledě Pittsburghu.
Útočník Connor Bedard z Chicaga (vlevo) je bráněn Moritzem Seiderem z Detroitu.

Hokejisté Chicaga v neděli zakončovali svou šestidílnou venkovní sérii startem na ledě Detroitu. Dlouhý trip načali třemi nezdary, následně ale urvali tři výhry v řadě. Na posledním výsledku 5:1 pro Blackhawks se třemi body (1+2) podepisoval talentovaný Connor Bedard, jenž se tak stal novým lídrem produktivity celé soutěže.

Se součtem 25 zápisů (9+16) z 16 duelů na čele přeskočil dalšího mladíka Macklina Celebriniho ze San Jose (24 bodů, 10+14) a hvězdného Nathana MacKinnona z Colorada (24 bodů, 12+12). Lídr Avalanche má však k dispozici noční souboj s Vancouverem.

Výsledky

NHL
9. 11. 2025 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly:
04:19 Larkin (Raymond, Edvinsson)
Góly:
00:59 Bedard (Levšunov, Teräväinen)
23:22 Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi)
45:09 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
56:35 Burakovsky
59:44 O. Moore (Donato, Grzelcyk)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, A. Johansson, Hamonic – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – DeBrincat, Compher, P. Kane – Appleton, Kasper, Copp – E. Söderblom, J. van Riemsdyk, Danielson.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov, Kaiser – Burakovsky, Bedard, Bertuzzi – C. Dach, Greene, Teräväinen – Michejev, O. Moore, Donato – N. Foligno (C), Lafferty, Crevier.

Rozhodčí: Sandlak, Rank – Kovachik, O'Quinn

Počet diváků: 19515

NHL
9. 11. 2025 20:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly:
08:48 Novak (Malkin, Wotherspoon)
27:48 Mantha (Letang, Koivunen)
Góly:
14:58 Kopitar (Fiala, Perry)
44:49 Perry (Ceci, T. Moore)
51:52 Fiala (Doughty, Laferriere)
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Graves – Kindel, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Hayes, Koppanen – Dewar, Lizotte, Heinen.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Foegele.

Rozhodčí: F. South, P. MacDougall – A. Smith, T. Baker

Počet diváků: 18343

NHL
10. 11. 2025 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin, Hintz, J. Robertson – Blackwell, Hryckowian, Bäck – Bourque, Faksa, Erne.
Sestavy:
Matt Murray (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Kakko, Beniers, Schwartz – Eberle, Stephenson, Catton – Winterton, S. Wright, Marchment – Tolvanen, Meyers, Kartye.
NHL
10. 11. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Rossi, Kaprizov – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Jurov, M. Foligno.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Weegar, Hanley, Andersson, Kuzněcov, Pachal, Bahl – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman, Backlund, Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
NHL
10. 11. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
10. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
10. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)

NHL
10. 11. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
