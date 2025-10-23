Premium

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Martin Korbáš
  7:15aktualizováno  8:06
Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za jediného střelce Calgary v utkání proti Montrealu. Hosté s dosud neporaženým Jakubem Dobešem v bráně si nakonec odvezli výhru 2:1 po prodloužení. V dalších partiích Buffalo porazilo 4:2 Detroit a New Jersey vyzrálo 4:1 na Minnesotu.
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens schytal ránu od Ryana Lomberga (70) z Calgary Flames. | foto: Sergei BelskiReuters

Jakub Dobeš (75) oslavuje výhru Montreal Canadiens.
Jakub Dobeš (75) z Montrealu čelí zaříkávání maskota Harveyho v Calgary.
Adam Klapka (43) z Calgary Flames slaví svůj gól.
Vycházející hvězda české brankářské školy, 24letý Jakub Dobeš, vstoupil do své druhé sezony v NHL ve velkém stylu. V dresu Montrealu, který díky šesti úspěchům z osmi duelů prožívá vydařený úvod sezony, dokázal vychytat výhry ve všech z úvodních čtyř startů.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 7z. - 11b. (5+6)

2. Pastrňák (BOS), 8z. - 10b. (4+6)

3. Zacha (BOS), 8z. - 8b. (2+6)

4. Hertl (VGK), 7z. - 7b. (3+4)

5. Hronek (VAN), 7z. - 4b. (0+4)

Po výsledcích 5:1 nad Detroitem, 3:2 v prodloužení nad Nashvillem a 4:2 nad Buffalem se naposledy Dobeš radoval ze středeční výhry 2:1 v prodloužení na ledě Calgary. Ostravský rodák pochytal 36 z 37 střel Flames a za svůj výkon byl zvolen první hvězdou zápasu.

O nulu jej obral jediný střelec, krajan Adam Klapka (10:00, 1+0, +1, 3 střely). V 46. minutě těžil ze ztráty puku obránce Noaha Dobsona a na 1:1 vyrovnával zakončením z prostoru mezi kruhy.

V prodloužení se ale podruhé v zápase radovali hosté, když v 61. minutě rozhodl obránce Mike Matheson. Odsoudil tak v ofenzivě se trápící Flames k sedmé porážce za sebou. Během dané série Calgary vstřelilo maximálně po dvou brankách. Jedinou výjimkou v letošním ročníku byl otevírací duel, kdy v bitvě o Albertu kanadské mužstvo porazilo 4:3 po nájezdech Edmonton.

Přestože nastoupili ke druhému zápasu ve dvou dnech, únava na ve formě hrajících hokejistech New Jersey znát nebyla. Minnesotu dokázali domácí Devils přehrát 4:1 a urvali tak už šestý dvoubodový zisk za sebou. Gólově se o to přičinili Paul Cotter, Brenden Dillon, Arsenij Gricuj a do prázdné klece mířící Jesper Bratt.

Čestnou trefu Wild zaznamenal až v 41. minutě Matt Boldy, čímž připravil o šanci na čisté konto Nica Dawse (kryl 29 z 30 střel hostí). Čeští zástupci na obou stranách, útočník vítězů Ondřej Palát (13:57, +1) a hostující bek David Jiříček (13:01, +/-: 0, 1 střela), se tentokrát do bodových statistik nezapsali.

Hokejisté Buffala ukončili vítěznou jízdu Detroitu na pěti startech za sebou. Stalo se tak po výsledku 4:2, který pro Sabres ve středu vystříleli Jason Zucker, Tyson Kozak, Jack Quinn a Josh Doan. Svým výkonem k tomu přispěl i centr Jiří Kulich (15:41, -1, 2 střely).

V dresu Red Wings gólem navázal na nedávné dvě trefy proti Edmontonu mladík Emmitt Finnie. Dvacetiletý nováček platí za prvního hráče Detroitu draftovaného až v sedmém kole se dvěma vstřelenými góly v jednom duelu od stejného zápisu pozdější velké hvězdy Henrika Zetterberga.

Výsledky:

NHL
23. 10. 2025 2:30
Calgary Flames Calgary Flames : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:2P (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
45:56 Klapka (Frost)
Góly:
17:09 Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson)
61:00 Matheson (Děmidov, Newhook)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Bean, Weegar (A), Hanley, Parekh – Huberdeau (A), Kadri, Farabee – Coleman, Backlund (C), Coronato – Honzek, Frost, Zary – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Veleno, J. Roy.

Rozhodčí: Hanson, MacPhee – Mills, Knorr

Počet diváků: 17826

NHL
23. 10. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
16:21 Cotter (C. Brown, Mercer)
26:08 Dillon (Mercer, Nemec)
44:53 Gricjuk (Meier)
58:43 Bratt (Siegenthaler)
Góly:
50:38 Boldy (Eriksson Ek, Buium)
Sestavy:
Daws (Allen) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Gricjuk – Cotter, Mercer, C. Brown – Noesen, Glendening, Halonen.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, Buium, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – M. Johansson, Rossi, Tarasenko – M. Foligno (A), Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, Pitlick.

Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Alphonso, Baker

Počet diváků: 16434

NHL
23. 10. 2025 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Góly:
31:37 Zucker (Quinn, Timmins)
36:28 Kozak (Quinn, Samuelsson)
44:15 Quinn (McLeod, Byram)
48:10 Doan (McLeod, Timmins)
Góly:
23:00 Compher (A. Johansson, Berggren)
38:20 Finnie (Larkin, Raymond)
Sestavy:
Ellis (Lyon) – Byram, Dahlin (C), Timmins, Power, Metsa, Samuelsson (A) – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch, McLeod, Doan – Quinn, Östlund, Zucker – Malenstyn, Kozak, Krebs.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Edvinsson, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – Brandsegg-Nygård, Kasper, DeBrincat – Berggren, Compher, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: P. Lambert, M. Markovic – B. Gawryletz, D. Brisebois

Počet diváků: 15104

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...

22. října 2025  7:10,  aktualizováno  8:55

