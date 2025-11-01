Premium

Boston ve třetí třetině udolal Carolinu a slaví třetí výhru v řadě

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:25aktualizováno  20:49
Nedělní bohatý program hokejové NHL otevřely předehrávané zápasy. Boston díky gólům ze třetí třetiny urval těsný výsledek 2:1 nad Carolinou a dokázal tak zvítězit už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u otevírací branky.
Bostonský útočník Casey Mittelstadt překonává brankáře Frederika Andersena z Caroliny. | foto: Reuters

Čekání na první gól úvodního nedělního zápasu NHL mezi Bostonem a Carolinou trvalo v TD Garden až do 42. minuty, kdy za asistence Pavla Zachy (16:45, 0+1, +2) skóroval Casey Mittelstadt. Stejný hráč navíc krátce na to k brance přidal i asistenci, když byl u pojistky z hole Viktora Arvidssona. U obou zásahů Bruins přihrával bek Charlie McAvoy.

Domácí gólman Jeremy Swayman nakonec také přišel o čisté konto, když jej v samém závěru pokořil bek Alexander Nikišin. Vyrovnat se však Hurricanes již nepodařilo. Hvězda Bostonu David Pastrňák (16:37, +/-: 0, 4 střely), jemuž chybí do jubilejní čtyřsté trefy v NHL jen dva zásahy, tak mohl odcházet do kabin spokojen i bez zápisu do tabulky produktivity. Jeho Bruins uspěli už potřetí v řadě.

V dalším předehrávaném duelu potřeboval Gabriel Vilardi z Winnipegu na první gól proti Pittsburghu jen patnáct vteřin hry:

Výsledky

NHL
1. 11. 2025 20:00
zápas probíhá
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:0 (2:0, -:-, -:-)
Góly:
00:15 Vilardi (Morrissey, Scheifele)
02:43 Lambert (Ford, Koepke)
Góly:
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, H. Fleury, C. Miller – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Iafallo – Niederreiter, M. Barron, Pearson – Koepke, Ford, Lambert.
Sestavy:
Šilovs (Jarry) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Pickering, Brunicke – Hållander, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Tomasino – Novak, Kindel, Koivunen – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: McIsaac, Brace – Blujus, Murchison

NHL
1. 11. 2025 21:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 11. 2025 23:00
Florida Panthers Florida Panthers : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart, Rodrigues, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Gregor, Schwindt, Greer.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen, Lindell, Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, Seguin, Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Bastian, Faksa, Hryckowian – Blackwell, Erne, Bäck.
NHL
1. 11. 2025 20:30
zápas probíhá
Nashville Predators Nashville Predators : Calgary Flames Calgary Flames 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Hague, Blankenburg, Stastney, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly, Evangelista – Haula, Stamkos, Marchessault – Bunting, Svečkov, Matthew Wood – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Frost – Farabee, Šarangovič, Coronato – Honzek, Backlund, Coleman – Lomberg, Kirkland, Klapka.
NHL
1. 11. 2025 18:00
Boston Bruins Boston Bruins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly:
41:25 Mittelstadt (McAvoy, Zacha)
45:10 Arvidsson (Mittelstadt, McAvoy)
Góly:
57:11 Nikišin (Jankowski, Martinook)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (C), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Beecher.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, Nikišin, Nyström, Chatfield, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Svečnikov – Nadeau, Jankowski, Kotkaniemi.

Rozhodčí: O'Rourke, Lepkowski – Barton, Suchánek

NHL
2. 11. 2025 3:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 0:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 0:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
2. 11. 2025 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Sestavy:
Ullmark (Shepard) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Furlatt, Luxmore – Murray, Alphonso

Výsledky

