Čekání na první gól úvodního nedělního zápasu NHL mezi Bostonem a Carolinou trvalo v TD Garden až do 42. minuty, kdy za asistence Pavla Zachy (16:45, 0+1, +2) skóroval Casey Mittelstadt. Stejný hráč navíc krátce na to k brance přidal i asistenci, když byl u pojistky z hole Viktora Arvidssona. U obou zásahů Bruins přihrával bek Charlie McAvoy.
Domácí gólman Jeremy Swayman nakonec také přišel o čisté konto, když jej v samém závěru pokořil bek Alexander Nikišin. Vyrovnat se však Hurricanes již nepodařilo. Hvězda Bostonu David Pastrňák (16:37, +/-: 0, 4 střely), jemuž chybí do jubilejní čtyřsté trefy v NHL jen dva zásahy, tak mohl odcházet do kabin spokojen i bez zápisu do tabulky produktivity. Jeho Bruins uspěli už potřetí v řadě.
V dalším předehrávaném duelu potřeboval Gabriel Vilardi z Winnipegu na první gól proti Pittsburghu jen patnáct vteřin hry:
Výsledky
00:15 Vilardi (Morrissey, Scheifele)
02:43 Lambert (Ford, Koepke)
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, H. Fleury, C. Miller – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Iafallo – Niederreiter, M. Barron, Pearson – Koepke, Ford, Lambert.
Šilovs (Jarry) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Pickering, Brunicke – Hållander, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Tomasino – Novak, Kindel, Koivunen – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: McIsaac, Brace – Blujus, Murchison
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart, Rodrigues, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Gregor, Schwindt, Greer.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen, Lindell, Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, Seguin, Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Bastian, Faksa, Hryckowian – Blackwell, Erne, Bäck.
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Hague, Blankenburg, Stastney, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly, Evangelista – Haula, Stamkos, Marchessault – Bunting, Svečkov, Matthew Wood – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Frost – Farabee, Šarangovič, Coronato – Honzek, Backlund, Coleman – Lomberg, Kirkland, Klapka.
41:25 Mittelstadt (McAvoy, Zacha)
45:10 Arvidsson (Mittelstadt, McAvoy)
57:11 Nikišin (Jankowski, Martinook)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (C), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Beecher.
Andersen (Bussi) – S. Walker, Nikišin, Nyström, Chatfield, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Svečnikov – Nadeau, Jankowski, Kotkaniemi.
Rozhodčí: O'Rourke, Lepkowski – Barton, Suchánek
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Ullmark (Shepard) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Furlatt, Luxmore – Murray, Alphonso