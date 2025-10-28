V zápase Ottawy s Bostonem se jako první prosadil ve 4. minutě hostující Morgan Geekie. V dalším průběhu ale dominovali domácí. Ještě v prvním dějství srovnal stav Drake Batherson a stejný hráč společně s veteránem Claudem Girouxem slavil i ve druhém dějství, po kterém Senators vedli 3:1.
Do třetí třetiny navíc kanadský celek nastoupil sérií čtyř vstřelených gólů. Fauly Bruins dvakrát trestal Tim Stützle a po něm se radovali Nick Cousins a Fabian Zetterlund. Za Boston v poslední minutě jen kosmeticky upravoval skóre Viktor Arvidsson. České duo David Pastrňák (19:35, -2, 1 střela) - Pavel Zacha (16:38, -1, 4 střely) tentokrát zapisovalo jen záporné hodnoty do tabulky +/-.
Historické bodování NHL
1. Wayne Gretzky 1 487z. - 2 857b.
2. Jaromír Jágr 1 733z. - 1 921b.
3. Mark Messier 1 756z. - 1 887b.
4. Gordie Howe 1 767z. - 1 850b.
5. Ron Francis 1 731z. - 1 798b.
6. Marcel Dionne 1 348z. - 1 771b.
7. Steve Yzerman 1 514z. - 1 755b.
8. Mario Lemieux 915z. - 1 723b.
9. Sidney Crosby 1 362z. - 1 701b.
Památný večer pro historii NHL se v pondělí odehrál v Pittsburghu. Domácí kapitán Sidney Crosby u vítězství 6:3 nad St. Louis zaznamenal tři body (1+2) a jako teprve devátý hráč historie pokořil metu sedmnácti stovek bodů (1 362 zápasů, 1 701 bodů, 632 + 1 069).
38letý Kanaďan daný milník pokořil jako čtvrtý nejrychlejší a rovněž čtvrtý v pořadí v dresu jediného celku. Aby rekordů nebylo málo, tak více než dva body vyprodukoval již v 498. zápase kariéry. Pokořil tak týmový rekord Maria Lemieuxe, v historii soutěže mu v daném ohledu patří šestá pozice.
Do statistik se zapsal i Crosbyho dlouholetý parťák Jevgenij Malkin. Bodovou sérii si natáhl na sedm startů díky bilanci 1+1. Hostujícím Bluesmanům kvůli zranění chyběli hned dva členové elitní formace Roberth Thomas a Jake Neighbours.
Výsledky
10:25 Batherson (Greig, Sanderson)
21:08 Giroux (Amadio, Pinto)
34:44 Batherson (Zetterlund, Eller)
40:13 Stützle (Sanderson, Batherson)
49:33 Stützle (Sanderson, Cozens)
52:22 Cousins (Stützle, Jensen)
53:04 Zetterlund (Chabot, Perron)
03:06 M. Geekie
59:50 Arvidsson (Minten, Jeannot)
Meriläinen (Shepard) – Sanderson (A), Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Zetterlund.
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), Zadorov, Peeke, Callahan, Jokiharju – M. Geekie, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Eyssimont – Chusnutdinov, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Schlenker, Brenk – Alphonso, Berg
Počet diváků: 16168
00:39 Rust (E. Karlsson, Hållander)
00:55 Mantha (Malkin, Brazeau)
26:37 Wotherspoon (Crosby, E. Karlsson)
40:42 Rust (E. Karlsson, Crosby)
56:39 Crosby (Rust)
56:59 Malkin (Brazeau)
04:15 Bjugstad (N. Walker, Tucker)
15:43 Kyrou (B. Schenn, Holloway)
44:35 M. Joseph (Bjugstad)
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, Dumba – Rust, Crosby (C), Hållander – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Koivunen, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Fowler, Faulk (A), Broberg, Mailloux, Tucker – Snuggerud, Suter, Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (C), M. Joseph – Texier, Sundqvist, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Rozhodčí: Lee, Samuels-Thomas – Gawryletz, Deschamps
Počet diváků: 13303