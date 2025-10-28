Premium

Ottawa deklasovala Boston sedmi góly, Crosby pokořil metu 1 700 bodů

Martin Korbáš
  5:50aktualizováno  6:50
Hokejisté Bostonu propadli na ledě Ottawy. Kanadský celek potěšil své fanoušky triumfem 7:2, pod který se bilancí 2+1 podepsali hlavně útočníci Tim Stützle a Drake Batherson. Na druhé straně David Pastrňák s Pavlem Zachou nebodovali. Dařilo se také Pittsburghu, který si poradil 6:3 se St. Louis. Třemi body (1+2) se blýskl kapitán Penguins Sidney Crosby a jako teprve devátý hráč historie pokořil metu 1 700 bodů.
Jeremy Swayman zasahuje, v brankovišti ho ohrožuje Claude Giroux.

Jeremy Swayman zasahuje, v brankovišti ho ohrožuje Claude Giroux. | foto: AP

Ottawský Ridly Greig se raduje z gólu před brankou Bostonu.
Leevi Merilainen se lapačkou natahuje po kotouči.
Tristan Jarry v brankovišti kontroluje letící kotouč.
Jevgenij Malkin slaví branku Pittsburghu.
5 fotografií

V zápase Ottawy s Bostonem se jako první prosadil ve 4. minutě hostující Morgan Geekie. V dalším průběhu ale dominovali domácí. Ještě v prvním dějství srovnal stav Drake Batherson a stejný hráč společně s veteránem Claudem Girouxem slavil i ve druhém dějství, po kterém Senators vedli 3:1.

Do třetí třetiny navíc kanadský celek nastoupil sérií čtyř vstřelených gólů. Fauly Bruins dvakrát trestal Tim Stützle a po něm se radovali Nick Cousins a Fabian Zetterlund. Za Boston v poslední minutě jen kosmeticky upravoval skóre Viktor Arvidsson. České duo David Pastrňák (19:35, -2, 1 střela) - Pavel Zacha (16:38, -1, 4 střely) tentokrát zapisovalo jen záporné hodnoty do tabulky +/-.

Historické bodování NHL

1. Wayne Gretzky 1 487z. - 2 857b.

2. Jaromír Jágr 1 733z. - 1 921b.

3. Mark Messier 1 756z. - 1 887b.

4. Gordie Howe 1 767z. - 1 850b.

5. Ron Francis 1 731z. - 1 798b.

6. Marcel Dionne 1 348z. - 1 771b.

7. Steve Yzerman 1 514z. - 1 755b.

8. Mario Lemieux 915z. - 1 723b.

9. Sidney Crosby 1 362z. - 1 701b.

Památný večer pro historii NHL se v pondělí odehrál v Pittsburghu. Domácí kapitán Sidney Crosby u vítězství 6:3 nad St. Louis zaznamenal tři body (1+2) a jako teprve devátý hráč historie pokořil metu sedmnácti stovek bodů (1 362 zápasů, 1 701 bodů, 632 + 1 069).

38letý Kanaďan daný milník pokořil jako čtvrtý nejrychlejší a rovněž čtvrtý v pořadí v dresu jediného celku. Aby rekordů nebylo málo, tak více než dva body vyprodukoval již v 498. zápase kariéry. Pokořil tak týmový rekord Maria Lemieuxe, v historii soutěže mu v daném ohledu patří šestá pozice.

Do statistik se zapsal i Crosbyho dlouholetý parťák Jevgenij Malkin. Bodovou sérii si natáhl na sedm startů díky bilanci 1+1. Hostujícím Bluesmanům kvůli zranění chyběli hned dva členové elitní formace Roberth Thomas a Jake Neighbours.

Výsledky

NHL
28. 10. 2025 0:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Boston Bruins Boston Bruins 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Góly:
10:25 Batherson (Greig, Sanderson)
21:08 Giroux (Amadio, Pinto)
34:44 Batherson (Zetterlund, Eller)
40:13 Stützle (Sanderson, Batherson)
49:33 Stützle (Sanderson, Cozens)
52:22 Cousins (Stützle, Jensen)
53:04 Zetterlund (Chabot, Perron)
Góly:
03:06 M. Geekie
59:50 Arvidsson (Minten, Jeannot)
Sestavy:
Meriläinen (Shepard) – Sanderson (A), Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), Zadorov, Peeke, Callahan, Jokiharju – M. Geekie, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Eyssimont – Chusnutdinov, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Schlenker, Brenk – Alphonso, Berg

Počet diváků: 16168

NHL
28. 10. 2025 0:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly:
00:39 Rust (E. Karlsson, Hållander)
00:55 Mantha (Malkin, Brazeau)
26:37 Wotherspoon (Crosby, E. Karlsson)
40:42 Rust (E. Karlsson, Crosby)
56:39 Crosby (Rust)
56:59 Malkin (Brazeau)
Góly:
04:15 Bjugstad (N. Walker, Tucker)
15:43 Kyrou (B. Schenn, Holloway)
44:35 M. Joseph (Bjugstad)
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, Dumba – Rust, Crosby (C), Hållander – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Koivunen, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Fowler, Faulk (A), Broberg, Mailloux, Tucker – Snuggerud, Suter, Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (C), M. Joseph – Texier, Sundqvist, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.

Rozhodčí: Lee, Samuels-Thomas – Gawryletz, Deschamps

Počet diváků: 13303

Ottawa deklasovala Boston sedmi góly, Crosby pokořil metu 1 700 bodů

