Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Martin Korbáš
  22:53aktualizováno  10. listopadu 8:08
Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin Nečas s Filipem Hronkem brali po jedné asistenci v souboji Colorada s Vancouverem a do bodových statistik se díky přihrávce zapsal i brankář Utahu Vítek Vaněček. Výhru ale neslavil, což neplatilo o ve formě chytajícím Lukáši Dostálovi z Anaheimu.
Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem. | foto: AP

Tommy Novak z Pittsburgu zblízka překonává brankáře Darcyho Kuempera z Los...
Pittsburský útočník Ville Koivunen se snaží vystřelit přes bránícího Mikeyho...
Detroitský brankář John Gibson
Útočník Connor Bedard z Chicaga (vlevo) je bráněn Moritzem Seiderem z Detroitu.
9 fotografií

Průběžný lídr Centrální divize i celé NHL z Colorada v neděli uspěl v přestřelce na ledě Vancouveru. Výhru 5:4 po prodloužení pro Avalanche zařídil hvězdný forvard Nathan MacKinnon, jenž byl s bilancí dvou gólů a tří asistencí u všeho podstatného.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 16z. - 19b. (9+10)

2. Pastrňák (BOS), 17z. - 19b. (8+11)

3. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (4+10)

4. Hertl (VGK), 14z. - 11b. (5+6)

5. Hronek (VAN), 17z. - 9b. (0+9)

Kanadský útočník (29 bodů, 14+15) si tak vzal zpět vedení v ligové produktivitě, o které jej na chvíli připravil chicágský talent Connor Bedard. MacKinnon prožil veleúspěšný víkend, když navazoval na sobotní čtyřbodový zápis (2+2) u demolice Edmontonu 9:1.

Dva góly za rozjeté hosty vstřelil také finský útočník Artturi Lehkonen. Český reprezentant Martin Nečas (19:49, 0+1, -2, 4 střely) bral jednu asistenci, stejně jako vancouverský obránce Filip Hronek (24:14, 0+1, -2, 1 střela).

Po Karlu Vejmelkovi, jenž nedávno proti Buffalu bral asistenci u rozhodující trefy Utahu z prodloužení, se v neděli dokázal zapsat do bodových statistik i jeho parťák Vítek Vaněček. V zápase na ledě Ottawy v 18. minutě přispěl k trefě na 1:1, kterou v přesilovce zařídil individuální akcí Clayton Keller.

Tommy Novak z Pittsburgu zblízka překonává brankáře Darcyho Kuempera z Los Angeles.
Pittsburský útočník Ville Koivunen se snaží vystřelit přes bránícího Mikeyho Andersona z Los Angeles.
Detroitský brankář John Gibson
Útočník Connor Bedard z Chicaga (vlevo) je bráněn Moritzem Seiderem z Detroitu.
9 fotografií

V dalším průběhu ale Vaněčka, jenž kryl 21 z 25 střel Senators, překonali Jordan Spence, Nick Cousins a Michael Amadio. Kanadský celek tak urval oba body po skóre 4:2 a odsoudil výběr Mammoth ke třetí prohře v řadě.

Výhry gólmanů v NHL

1. Scott Wedgewood (COL) - 9

2. Lukáš Dostál (ANA) - 8

4. Karel Vejmelka (UTA) - 7

9. Dan Vladař (PHI) - 6

16. Jakub Dobeš (MTL) - 6

Na vítězné vlně se dál veze Anaheim. Naposledy přehrál 4:1 Winnipeg a urval už svou sedmou výhru v řadě. Za lídry Pacifické divize se dvakrát trefili 20letý centr Leo Carlsson a 19letý nováček Beckett Sennecke.

Český gólman Ducks, kteří nastupují stále bez zraněného kapitána Radka Gudase, Lukáš Dostál pochytal 23 z 24 střel. O čisté konto jej připravil jediný střelec Jets Kyle Connor.

Dostál si tak vylepšil sezonní bilanci na osm vychytaných výher a v daném ohledu je druhý nejlepší z gólmanů v soutěži.

Hokejisté Chicaga v neděli zakončovali svou šestidílnou venkovní sérii startem na ledě Detroitu. Dlouhý trip načali třemi nezdary, následně ale urvali tři výhry v řadě. Na posledním výsledku 5:1 pro Blackhawks se třemi body (1+2) podepisoval talentovaný Connor Bedard, jenž se tak dočasně stal novým lídrem produktivity celé soutěže.

Se součtem 25 zápisů (9+16) z 16 duelů na chvíli na čele přeskočil dalšího mladíka Macklina Celebriniho ze San Jose (24 bodů, 10+14) a hvězdného Nathana MacKinnona z Colorada (24 bodů, 12+12). Lídr Avalanche si ovšem v nočním duelu proti Vancouveru pěti zápisy vzal suverénně vedení zpět.

Výsledky

NHL
9. 11. 2025 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly:
04:19 Larkin (Raymond, Edvinsson)
Góly:
00:59 Bedard (Levšunov, Teräväinen)
23:22 Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi)
45:09 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
56:35 Burakovsky
59:44 O. Moore (Donato, Grzelcyk)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, A. Johansson, Hamonic – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – DeBrincat, Compher, P. Kane – Appleton, Kasper, Copp – E. Söderblom, J. van Riemsdyk, Danielson.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov, Kaiser – Burakovsky, Bedard, Bertuzzi – C. Dach, Greene, Teräväinen – Michejev, O. Moore, Donato – N. Foligno (C), Lafferty, Crevier.

Rozhodčí: Sandlak, Rank – Kovachik, O'Quinn

Počet diváků: 19515

NHL
9. 11. 2025 20:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly:
08:48 Novak (Malkin, Wotherspoon)
27:48 Mantha (Letang, Koivunen)
Góly:
14:58 Kopitar (Fiala, Perry)
44:49 Perry (Ceci, T. Moore)
51:52 Fiala (Doughty, Laferriere)
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Graves – Kindel, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Hayes, Koppanen – Dewar, Lizotte, Heinen.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Foegele.

Rozhodčí: F. South, P. MacDougall – A. Smith, T. Baker

Počet diváků: 18343

NHL
10. 11. 2025 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly:
04:24 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
19:26 Seguin (Hintz, Heiskanen)
Góly:
03:15 Schwartz (Larsson, Dunn)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Erne.
Sestavy:
Matt Murray (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Kakko, Beniers (A), Schwartz (A) – Eberle (C), Stephenson, Marchment – Winterton, S. Wright, Catton – Tolvanen, Meyers, Kartye.

Rozhodčí: Skilliter, Halkidis – B. Gawryletz, Marquis

Počet diváků: 18532

NHL
10. 11. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Calgary Flames Calgary Flames 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
33:47 Boldy (M. Johansson, Eriksson Ek)
59:10 Kaprizov (Eriksson Ek, Boldy)
Góly:
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Jiříček, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Jurov, M. Foligno (A).
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Weegar, Hanley, Andersson (A), Kuzněcov, Pachal, Bahl – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Mitch Dunning – Steve Barton, Jonny Murray

NHL
10. 11. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Góly:
13:59 Greig (Cozens)
27:13 Spence (Perron)
35:52 Cousins (Cozens, Greig)
43:46 Amadio (Chabot, Spence)
Góly:
17:33 Keller (Sergačjov, Vaněček)
38:56 Schmaltz (L. Cooley, DeSimone)
Sestavy:
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Perron, Stützle, Greig – Batherson, Cozens, Zetterlund – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Hodgson.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Schmaltz, L. Cooley, Keller (C) – Guenther, Hayton, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.

Rozhodčí: Rehman, Lambert – Flemington, Deschamps

Počet diváků: 17470

NHL
10. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
07:18 Sennecke (C. Gauthier, Helleson)
19:03 Leo Carlsson
31:48 Sennecke (C. Gauthier, McTavish)
42:47 Leo Carlsson (Kreider, LaCombe)
Góly:
24:22 Connor (Morrissey, Scheifele)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Nesterenko – Vatrano, Harkins, R. Johnston.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Čibrikov, Ford, Pearson.

Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Hughes, Murchison

Počet diváků: 15286

NHL
10. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Góly:
05:02 Nylander (Knies)
15:33 Tavares (McMann, N. Robertson)
19:01 Nylander (Tavares, Matthews)
31:03 Matthews (McCabe, Knies)
Góly:
08:34 Sebastian Aho (Ehlers, K. Miller)
14:31 Jarvis (Svečnikov, Nikišin)
36:51 S. Walker (W. Carrier)
43:20 Hall (Blake, Stankoven)
52:13 Stankoven (K. Miller, Ehlers)
Sestavy:
Hildeby (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Nylander, Matthews (C), Knies – McMann, Tavares (A), N. Robertson – Maccelli, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Blais, Domi.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.

Rozhodčí: Charron, Luxmore – Daisy, Mills

Počet diváků: 18395

NHL
10. 11. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:5P (1:2, 1:0, 2:2 - 0:1)
Góly:
11:47 L. Karlsson (Hronek, E. Kane)
21:44 Sherwood
47:26 O'Connor
56:59 DeBrusk (Boeser, Q. Hughes)
Góly:
06:41 MacKinnon (Ničuškin, C. Makar)
08:09 MacKinnon (Olofsson, Ničuškin)
40:28 Lehkonen (Burns, MacKinnon)
49:47 Lehkonen (Nečas, MacKinnon)
61:08 Brindley (C. Makar, MacKinnon)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), M. Pettersson (A), T. Myers, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – Boeser (A), Reichel, Sherwood – O'Connor, Räty, DeBrusk – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Ahcan, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.

Rozhodčí: Nicholson, Beach – Alphonso, Knorr

Počet diváků: 18643

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
