Průběžný lídr Centrální divize i celé NHL z Colorada v neděli uspěl v přestřelce na ledě Vancouveru. Výhru 5:4 po prodloužení pro Avalanche zařídil hvězdný forvard Nathan MacKinnon, jenž byl s bilancí dvou gólů a tří asistencí u všeho podstatného.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 16z. - 19b. (9+10)
2. Pastrňák (BOS), 17z. - 19b. (8+11)
3. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (4+10)
4. Hertl (VGK), 14z. - 11b. (5+6)
5. Hronek (VAN), 17z. - 9b. (0+9)
Kanadský útočník (29 bodů, 14+15) si tak vzal zpět vedení v ligové produktivitě, o které jej na chvíli připravil chicágský talent Connor Bedard. MacKinnon prožil veleúspěšný víkend, když navazoval na sobotní čtyřbodový zápis (2+2) u demolice Edmontonu 9:1.
Dva góly za rozjeté hosty vstřelil také finský útočník Artturi Lehkonen. Český reprezentant Martin Nečas (19:49, 0+1, -2, 4 střely) bral jednu asistenci, stejně jako vancouverský obránce Filip Hronek (24:14, 0+1, -2, 1 střela).
Po Karlu Vejmelkovi, jenž nedávno proti Buffalu bral asistenci u rozhodující trefy Utahu z prodloužení, se v neděli dokázal zapsat do bodových statistik i jeho parťák Vítek Vaněček. V zápase na ledě Ottawy v 18. minutě přispěl k trefě na 1:1, kterou v přesilovce zařídil individuální akcí Clayton Keller.
V dalším průběhu ale Vaněčka, jenž kryl 21 z 25 střel Senators, překonali Jordan Spence, Nick Cousins a Michael Amadio. Kanadský celek tak urval oba body po skóre 4:2 a odsoudil výběr Mammoth ke třetí prohře v řadě.
Výhry gólmanů v NHL
1. Scott Wedgewood (COL) - 9
2. Lukáš Dostál (ANA) - 8
4. Karel Vejmelka (UTA) - 7
9. Dan Vladař (PHI) - 6
16. Jakub Dobeš (MTL) - 6
Na vítězné vlně se dál veze Anaheim. Naposledy přehrál 4:1 Winnipeg a urval už svou sedmou výhru v řadě. Za lídry Pacifické divize se dvakrát trefili 20letý centr Leo Carlsson a 19letý nováček Beckett Sennecke.
Český gólman Ducks, kteří nastupují stále bez zraněného kapitána Radka Gudase, Lukáš Dostál pochytal 23 z 24 střel. O čisté konto jej připravil jediný střelec Jets Kyle Connor.
Dostál si tak vylepšil sezonní bilanci na osm vychytaných výher a v daném ohledu je druhý nejlepší z gólmanů v soutěži.
Hokejisté Chicaga v neděli zakončovali svou šestidílnou venkovní sérii startem na ledě Detroitu. Dlouhý trip načali třemi nezdary, následně ale urvali tři výhry v řadě. Na posledním výsledku 5:1 pro Blackhawks se třemi body (1+2) podepisoval talentovaný Connor Bedard, jenž se tak dočasně stal novým lídrem produktivity celé soutěže.
Se součtem 25 zápisů (9+16) z 16 duelů na chvíli na čele přeskočil dalšího mladíka Macklina Celebriniho ze San Jose (24 bodů, 10+14) a hvězdného Nathana MacKinnona z Colorada (24 bodů, 12+12). Lídr Avalanche si ovšem v nočním duelu proti Vancouveru pěti zápisy vzal suverénně vedení zpět.
Výsledky
04:19 Larkin (Raymond, Edvinsson)
00:59 Bedard (Levšunov, Teräväinen)
23:22 Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi)
45:09 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
56:35 Burakovsky
59:44 O. Moore (Donato, Grzelcyk)
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, A. Johansson, Hamonic – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – DeBrincat, Compher, P. Kane – Appleton, Kasper, Copp – E. Söderblom, J. van Riemsdyk, Danielson.
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov, Kaiser – Burakovsky, Bedard, Bertuzzi – C. Dach, Greene, Teräväinen – Michejev, O. Moore, Donato – N. Foligno (C), Lafferty, Crevier.
Rozhodčí: Sandlak, Rank – Kovachik, O'Quinn
Počet diváků: 19515
08:48 Novak (Malkin, Wotherspoon)
27:48 Mantha (Letang, Koivunen)
14:58 Kopitar (Fiala, Perry)
44:49 Perry (Ceci, T. Moore)
51:52 Fiala (Doughty, Laferriere)
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Graves – Kindel, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Hayes, Koppanen – Dewar, Lizotte, Heinen.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Foegele.
Rozhodčí: F. South, P. MacDougall – A. Smith, T. Baker
Počet diváků: 18343
04:24 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
19:26 Seguin (Hintz, Heiskanen)
03:15 Schwartz (Larsson, Dunn)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Erne.
Matt Murray (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Kakko, Beniers (A), Schwartz (A) – Eberle (C), Stephenson, Marchment – Winterton, S. Wright, Catton – Tolvanen, Meyers, Kartye.
Rozhodčí: Skilliter, Halkidis – B. Gawryletz, Marquis
Počet diváků: 18532
33:47 Boldy (M. Johansson, Eriksson Ek)
59:10 Kaprizov (Eriksson Ek, Boldy)
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Jiříček, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Jurov, M. Foligno (A).
D. Cooley (Wolf) – Weegar, Hanley, Andersson (A), Kuzněcov, Pachal, Bahl – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Mitch Dunning – Steve Barton, Jonny Murray
13:59 Greig (Cozens)
27:13 Spence (Perron)
35:52 Cousins (Cozens, Greig)
43:46 Amadio (Chabot, Spence)
17:33 Keller (Sergačjov, Vaněček)
38:56 Schmaltz (L. Cooley, DeSimone)
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Perron, Stützle, Greig – Batherson, Cozens, Zetterlund – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Hodgson.
Vaněček (Vejmelka) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Schmaltz, L. Cooley, Keller (C) – Guenther, Hayton, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Rozhodčí: Rehman, Lambert – Flemington, Deschamps
Počet diváků: 17470
07:18 Sennecke (C. Gauthier, Helleson)
19:03 Leo Carlsson
31:48 Sennecke (C. Gauthier, McTavish)
42:47 Leo Carlsson (Kreider, LaCombe)
24:22 Connor (Morrissey, Scheifele)
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Nesterenko – Vatrano, Harkins, R. Johnston.
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Čibrikov, Ford, Pearson.
Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Hughes, Murchison
Počet diváků: 15286
05:02 Nylander (Knies)
15:33 Tavares (McMann, N. Robertson)
19:01 Nylander (Tavares, Matthews)
31:03 Matthews (McCabe, Knies)
08:34 Sebastian Aho (Ehlers, K. Miller)
14:31 Jarvis (Svečnikov, Nikišin)
36:51 S. Walker (W. Carrier)
43:20 Hall (Blake, Stankoven)
52:13 Stankoven (K. Miller, Ehlers)
Hildeby (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Nylander, Matthews (C), Knies – McMann, Tavares (A), N. Robertson – Maccelli, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Blais, Domi.
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Rozhodčí: Charron, Luxmore – Daisy, Mills
Počet diváků: 18395
11:47 L. Karlsson (Hronek, E. Kane)
21:44 Sherwood
47:26 O'Connor
56:59 DeBrusk (Boeser, Q. Hughes)
06:41 MacKinnon (Ničuškin, C. Makar)
08:09 MacKinnon (Olofsson, Ničuškin)
40:28 Lehkonen (Burns, MacKinnon)
49:47 Lehkonen (Nečas, MacKinnon)
61:08 Brindley (C. Makar, MacKinnon)
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), M. Pettersson (A), T. Myers, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – Boeser (A), Reichel, Sherwood – O'Connor, Räty, DeBrusk – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Ahcan, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.
Rozhodčí: Nicholson, Beach – Alphonso, Knorr
Počet diváků: 18643