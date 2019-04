St. Louis gólem z 59. minuty vyloupilo led Dallasu a vede v sérii

Domácí Dallas proti St. Louis po většinu řádné hrací doby dotahoval ztrátu. Třikrát dokázal průběžné skóre srovnat, na čtvrtou trefu hostů z 59. minuty již ale neměl čas odpovědět.

První gól Blues vstřelili už ve 2. minutě, kdy se prosadil Jaden Schwartz. Z přesilovky v 18. minutě srovnával Alexander Radulov. Jediným střelcem druhé dvacetiminutovky byl hostující Tyler Bozak.

V 54. minutě se však za stavu 2:2 začínalo od znova, když se při hře v oslabení prosadil domácí Andrew Cogliano. Nadšení fanoušků v American Airlines Center ale nemělo dlouhého trvání, když o pouhých 78 vteřin později vrátil hostům náskok obránce Alex Pietrangelo. V přestřelce ovšem pokračoval Tyler Seguin, jenž srovnal o další minutu hry později na 3:3.

Poslední slovo si vzal až v čase 58:22 Patrick Maroon, jenž si u pravé tyče zpracoval puk odražený od zadního mantinelu a poslal jej nad rameno klečícího Bena Bishopa. Dallasu, za který nastoupili i Češi Roman Polák (14:43, -1) s Radkem Faksou (13:34, +/-: 0), už v závěru nepomohla ani přesilovka umocněná o odvolaného brankáře a prohrává tak v sérii 1:2 na zápasy.

„Nemám pro to vysvětlení. Dařilo se nám venku už celou sezonu. Rychle jsme se dostali do hry, byli jsme agresivní a diktovali tempo,“ hodnotil utkání kouč St. Louis Craig Berube, jehož svěřenci v letošním play off zatím zvítězili ve všech venkovních startech (třikrát v úvodním kole proti Winnipegu a v pondělí také na ledě Dallasu).

Výsledky 2. kola play off: