Carolina vyřadila obhájce Stanley Cupu, Mrázek pochytal 34 střel

Postupující celky z prvního kola play off NHL tipoval asi málokdo. Sérii překvapení odstartoval krach rekordmana ze základní části Tampy 0:4 s Columbusem, dále vyřazení vítěze Západní konference Calgary 1:4 s Coloradem a vše zakončilo loučení obhájců trofeje. O to více bude další průběh bojů o Stanley Cup zajímavější, když se ukazuje jak je liga v době platových stropů vyrovnaná.

Ovšem zpátky k poslednímu zápasu prvního kola, ve kterém Washington hostil Carolinu. Na rozdíl od hokejistů Bostonu a San Jose, kteří o den dříve v sedmých zápasech mohli slavit se svými fanoušky, Capitals prožili nečekané loučení. V prvních šesti duelech série se přitom vždy radovaly domácí celky, až sedmý zápas tuto dominanci zlomil.

Úvod konečnému výsledku vůbec nenasvědčoval, když Washington rychle odskočil do dvoubrankového trháku. Českého gólmana Petra Mrázka ve 3. a 7. minutě překonali Andre Burakovsky a Tom Wilson, kterého skvěle uvolnil kapitán Alex Ovečkin. Hosty vrátil do hry Sebastian Aho, jenž v 30. minutě dorážkou své vlastní střely uspěl při hře v oslabení. Záhy na to Capitals vrátil náskok Jevgenij Kuzněcov, poslední slovo ve druhé třetině ale patřilo Hurricanes. V 37. minutě se kontaktní trefou blýskl další finský útočník Teuvo Teräväinen.

2. kolo play off Západní konference:

St. Louis - Dallas

San Jose - Colorado Východní konference:

Boston - Columbus

Islanders - Carolina

Do třetího dějství tak Carolina nastupovala s nejtěsnější ztrátou, kterou se navíc už ve 43. minutě podařilo vymazat zkušenému Jordanu Staalovi. Stav 3:3 vydržel až do konce řádné hrací doby a přežil i první prodloužení, přestože se šance střídaly na obou stranách. Blízko postupové brance byl i domácí Jakub Vrána (20:00, +/-: 0, 1 střela), jenž v páté minutě druhého prodloužení trefil tyč Mrázkovy brány.

Rozhodnutí nakonec přinesla až 92. minuta. Veterán v dresu Caroliny Justin Williams, jenž je znám svými úspěchy ze sedmých zápasů play off, stříleným pasem z rohu kluziště našel před brankovištěm Brocka McGinna. Ten měl již snadnou úlohu zasunout puk za Bradena Holtbyho. Oslavy postupu mohly začít, ve druhém kole se Carolina střetně s Islanders.

Výsledek 1. kola play off, 7. zápas: