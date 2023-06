Colorado získalo útočníka Johansena z Nashvillu, obětovalo Galchenyuka

Třicetiletý Kanaďan Johansen je čtyřkou draftu 2010, kdy si ho vybral Columbus. Odtud zamířil během ročníku 2015/16 k Predators. V poslední sezoně odehrál za Nashville 55 utkání a připsal si 12 gólů a 16 asistencí. Posledních 27 zápasů základní části vynechal, neboť v utkání proti Vancouveru ve druhé polovině února utrpěl řeznou ránu na pravé noze od brusle soupeře a musel na operaci.

Celkem má Johansen v základní části NHL na kontě 842 startů a 555 bodů (189+366). V play off přidal za 67 utkání 54 bodů (19+35). „Ryan je talentovaný zkušený centr, který bude přínosem pro šestici našich nejlepších útočníků. Se svou urostlou postavou nám pomůže ve středu kluziště a týmu pomůže vůdcovstvím i zkušenostmi,“ řekl Chris MacFarland, generální manažer Avalanche.

Devětadvacetiletý Galchenyuk, jenž byl loni na mistrovství světa ve Finsku členem výběru USA, který prohrál s českými hokejisty boj o bronz, podepsal s Coloradem koncem listopadu smlouvu do konce sezony na 750 tisíc dolarů. V 11 duelech v dresu prvního týmu nebodoval a většinu ročníku strávil na farmě v AHL. Za Colorado Eagles nastoupil včetně play off do 49 utkání s bilancí 45 bodů (16+29).

Celkem má trojka draftu z roku 2012, kdy po Galchenyukovi sáhl Montreal, odehráno v dlouhodobé fázi NHL 654 utkání a na kontě 354 bodů (146+208). V play off nastoupil do 38 zápasů a zaznamenal pět branek a 12 nahrávek. Hrál také za Arizonu, Pittsburgh, Minnesotu, Ottawu a Toronto.