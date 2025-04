Já byl strašnej! Hejdukův návrat do Pardubic od nadávek k jásotu s pohárem

Rád si vybavuju druhou půlku devadesátých let, kdy jsem ze zasklené kabiny pod střechou pardubického zimáku sledoval umění jednoho hubeného kluka.

Nenáležel mezi nejopěvovanější talenty. Do NHL ho draftovali až ve čtvrtém kole, ale třeba Miloš Říha, Jaroslav Holík nebo Ivan Hlinka o něm už mluvili s uznáním. Jejich výroky jsem použil do prvního většího článku, který jsem o něm na podzim 1997 napsal do MF DNES. Jeho jméno se pak překvapivě objevilo v reprezentační nominaci pro olympiádu v Naganu.

Působil přirozeně, nefrajeřil.

V kabině mu říkali Slizoun, protože otravoval soupeře při forčekingu a odebíral jim kotouče. Hokejoví fajnšmekři si lebedili při pohledu na jeho ostré zasekávačky a svižné rány zápěstím.