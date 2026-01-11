Premium

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

Robert Rampa
  18:06
Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New York Rangers. Už výsledek 10:2 pro hokejisty Bruins by se o zábavu postaral, ale David Pastrňák s Pavlem Zachou chtěli víc. Výsledek?
David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci. | foto: Reuters

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers
Útočník Fraser Minten z Bostonu střílí na bránu v utkání proti New Yorku...
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Pavla Zachy.
Bostonský útočník Pavel Zacha slaví se spoluhráči vstřelený hattrick.
10 fotografií

Zacha vstřelil první hattrick v kariéře.

A Pastrňák zvládl šest asistencí!

Číslo 88 jimi zkrášlilo své celkové statistiky v NHL na 888 bodů a v historickém bodování klubu se před nočním mačem s Pittsburghem dělí o sedmou příčku s legendárním obráncem Bobbym Orrem. Deset bodů 29letému Čechovi chybí na šestého Ricka Middletona, 88 bodů mu schází na pátého kamaráda Brada Marchanda.

Příklad další šťastné osmičky? Pastrňák zatím v sezoně posbíral 55 bodů – stejně jako další krajan s cifrou 88 na dresu Martin Nečas. Oba se seřadili na 7. a 8. místě bodování ligy.

Rád tvořím hru, řekl Pastrňák po šesti asistencích. Zápisem vyrovnal legendy

Šest asistencí v jednom utkání není jen tak, žádnému Čechovi se to v NHL ještě nepovedlo. Ještě působivější je, že Pastrňáka takřka každý považuje primárně za stroj na branky, ne náhodou se v roce 2020 podělil s Rusem Ovečkinem o trofej pro nejlepšího střelce ročníku.

„Já dávám góly rád, o tom nepochybujte. Ale přihraju, pokud vidím někoho v lepší pozici. Když jsem vyrůstal, byl ze mě tvůrce hry, změnilo se to až v NHL,“ pověděl sám Pastrňák po demolici utrápených Rangers.

Ne snad že by následující věty měly snížit jeho výkon, ale šest bodů v jednom duelu už Pastrňák jednou nasbíral. Před osmi lety v prvním kole play off zostudil Toronto hattrickem a třemi asistencemi při výhře 7:3.

Co další Češi a alespoň šest bodů v zápase? Tušíte správně, příliš jich v zámořských análech nenajdete.

Patrik Eliáš. Robert Reichel. Michal Pivoňka. Radek Bonk. Milan Hejduk. Jaromír Jágr.

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.

Tím výčet končí. Všechny zápisy navíc spadají, dá-li se to tak říct, do historie.

Nejnovější jsou Hejdukovy tři góly a tři asistence za Colorado proti St. Louis z prosince 2007 při výhře 9:5.

Následují dva góly a čtyři asistence Patrika Eliáše v úvodním kole vyřazovací fáze za New Jersey proti New York Rangers v roce 2006 při vítězství 6:1. Na stránkách The New York Times tehdy přesto o pár dní později vyšel článek „Eliášových šest bodů nestačilo, aby ukradl pozornost Jágrovi“.

Jágr hrál právě za Rangers a text prestižních amerických novin pojednával o tom, že se po zápase stejně většina novinářů včetně několika českých věnovala možnému zranění ruky nejslavnějšího českého hokejisty. A tomu, že Eliáš udělal něco, co i podle klubového doporučení dělat neměl. Po šestibodovém výkonu si otevřel internet a články si přečetl. Místo ód na svou vlastní osobu nacházel hlavně zmínky o Jágrovi.

Pastrňák vyrovnal rekord Jágra s Langem, Vejmelka a Dostál slaví výhry

„Ale to je v pohodě. Vím, čeho jsem dosáhl a s Jaromírem se neporovnávám. Jsem sám sebou,“ vykládal následně na tréninku. Devils navíc svého rivala poslali na dovolenou šmahem po čtyřech utkáních.

Dál? Bonk zaznamenal hattrick a tři asistence v lednu 2001 za Ottawu proti Tampě (8:3), Pivoňka dal v lednu 1996 dva góly a čtyři asistence za Washington proti Ottawě (6:1).

Reichel se takto uvedl jako vůbec první Čech, v únoru 1993 vstřelil hattrick a přidal tři asistence při výhře Calgary nad San Jose 13:1.

A nakonec Jágr, který má na svědomí jediné české sedmibodové zápisy.

Nejdřív tedy v listopadu 1993 posbíral šest bodů (1+5) při triumfu Pittsburghu 11:5 nad Philadelphií. Pak na konci roku 1999 zvládl sedm bodů (3+4) proti New York Islanders. A když se přestěhoval do Washingtonu, proti Floridě v roce 2003 znovu zapsal tři góly a čtyři asistence.

Na české velikány teď navazuje Pastrňák.

