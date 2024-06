MacKinnon ovládl hlasování novinářů i hráčů, Pastrňák v druhém All Star týmu

Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře obdržel Connor Hellebuyck z Winnipegu. James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce získal další Američan Quinn Hughes z Vancouveru. Nejlepším nováčkem za minulou sezonu a držitelem Calder Memorial Trophy byl vyhlášen osmnáctiletý kanadský útočník Connor Bedard z Chicaga, jednička loňského draftu.

Osmadvacetiletý centr MacKinnon, který je po celou dosavadní kariéru v NHL věrný barvám Avalanche a v roce 2022 s nimi slavil zisk Stanley Cupu, dosáhl na nejprestižnější individuální cenu s velkým náskokem. V hlasování členů Asociace profesionálních hokejových novinářů získal 1740 bodů, zatímco zbývající finalisté Nikita Kučerov z Tampy Bay 1269 a Connor McDavid z Edmontonu, jenž loni uspěl již potřetí, 845 bodů. Pastrňák byl osmý se 41 body.

Hartovu trofej získal MacKinnon na čtvrtý pokus, co se dostal mezi trojici finalistů. Po sezoně 2017/18 byl druhý za Taylorem Hallem z New Jersey, v ročníku 2019/20 si to zopakoval, když se před něho dostal Leon Draisaitl z Edmontonu. O rok později byl třetí, když vedle vítězného McDavida skončil před ním také Auston Matthews z Toronta, vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony.