Vyšlápne si Pastrňák v play off na Toronto? Mrázek čelí králi střelců

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům v sériích 1. kola play off Východní konference:



Tampa Bay Lightning (128 bodů) - Columbus Blue Jackets (98 bodů)

Češi: Ondřej Palát, Jan Rutta - Lukáš Sedlák

Stojí proti sobě tým, který v základní části neměl konkurenci, a klub, který před uzávěrkou přestupů přivedl za výběry v draftu několik výtečných posil. Tampa Bay proti Columbusu. Český fanoušek se zaraduje. I když jeho výkony v sezoně ponížil zlomený kotník, dříč a pracant Ondřej Palát do play off vstoupí v první lajně vedle hvězdy Stevena Stamkose a Tylera Johnsona. Na soupisku by se měl vejít i obránce Jan Rutta. Společně začnou první kolo v dresu celkového favorita, u kterého byste slabiny hledali jen marně. Sázet může Tampa zejména na ruský úkaz Nikitu Kučerova (128 bodů) a výborné přesilové hry (úspěšnost 28 procent).

Vlevo je Jan Rutta, vpravo Ondřej Palát

Columbus v únoru vsadil vše na okamžitý úspěch, přivedl útočníky Matta Duchenea, Ryana Dzingela, kvalitního náhradního brankáře Keitha Kinkaida a zkušeného obránce Adama McQuaida. Jenže výkony týmu nebyly zrovna dobré, nové tváře si nesedly úplně hladce, dlouho trvalo, než všichni najeli na stejný systém. Do play off postoupili Blue Jackets z posledního možného místa. Jestli chtějí pomýšlet na úspěch v prvním kole, brankář Sergej Bobrovskij bude muset předvést bezchybný výkon. Hrozit bude útočník Artěmij Panarin (87 bodů v sezoně), naopak český útočník Lukáš Sedlák už dlouhou dobu sedí pouze na tribuně.



Zápasová bilance ze základní části: 3:0

Tip redakce iDNES.cz: Tampa Bay ve čtyřech zápasech

New York Islanders (103 bodů) - Pittsburgh Penguins (100 bodů)

Češi: nikdo - Dominik Simon

Jak udělat z nejhůře bránícího týmu ten nejlepší? Přiveďte Barryho Trotze, trenéra stávajících šampionů z Washingtonu. Islanders minulou sezonu inkasovali 296 branek, v této sezoně jich dostali o rovnou stovku méně. Klubu z New Yorku příliš neuškodil odchod kapitána Johna Tavarese, nahradil ho 21letý Mathew Barzal. Sice získal „pouze“ 62 bodů, vyhrál bodování a co především, funguje týmová hra. Navíc září brankáři Robin Lehner (46 zápasů, úspěšnost 93 procent) a Thomas Greiss (43 z., 92,7 procent). Překonat obranu, které vévodí 34letý Ryan Pulock a 28letý Nick Leddy? Složité.

Vlevo je Dominik Simon, vpravo Mathew Barzal.

Na druhou stranu by to mohl být úkol šitý na míru Pittsburghu, v jehož řadách stále září hvězdy jako zkušení Sidney Crosby (100 b.), Phill Kessel (82 b.), Jevgenij Malkin (72 b.) i mladý Jake Guentzel (76 b.). Jejich výkony tradičně v play off stoupají. Penguins navíc využijí každou čtvrtou přesilovou hru, to by mohl být klíč. Pomůže i český útočník Dominik Simon, který aktuálně nastupuje ve třetí řadě? V sérii lze očekávat mnoho potyček a tvrdých střetů.

Zápasová bilance ze základní části: 2:1

Tip redakce iDNES.cz: NY Islanders v sedmi zápasech

Washington Capitals (104 bodů) - Carolina Hurricanes (99 bodů)

Češi: Jakub Vrána, Dmitrij Jaškin a Michal Kempný (zraněný) - Petr Mrázek, Martin Nečas na farmě

Washington v sezoně s Carolinou neprohrál, vyhrál svou divizi a jako stávající šampion vstupuje do prvního kola jako jednoznačný favorit. Oproti minulému ročníku Capitals zásadně neoslabili. Chybět může ale obránce Michal Kempný, který zdařile doplňoval útočně laděného spoluhráče Johna Carlsona. Nicméně sázet budou beze sporu na útok, vždyť v kádru mají sedm dvacetigólových střelců včetně českého zástupce Jakuba Vrány. Hrozit bude znovu Alexandr Ovečkin.

Vlevo je Jakub Vrána, vpravo Petr Mrázek.

Carolina postoupila do play off poprvé od roku 2009 a patří mezi příjemná překvapení sezony. Mladý tým vede sympatický kapitán a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Justin Wiliams. Útok by ale měl táhnout 21letý finský střelec Sebastian Aho (30 gólů), případně jeho krajan Teuvo Teräväinen (76 bodů). Klíčové bude, na jakého brankáře Carolina vsadí. Dosud se o prostor střídal Petr Mrázek a Curtis McElhinney, ze závěru sezony to vypadá, že přednost by měl dostat český gólman.

Zápasová bilance ze základní části: 4:0

Tip redakce iDNES.cz: Washington ve čtyřech zápasech

Boston Bruins (107 bodů) - Toronto Maple Leafs (100 bodů)

Češi: David Pastrňák, David Krejčí a Jakub Zbořil, Daniel Vladař (oba na farmě) - nikdo

Opět na sebe narazí v prvním kole, před rokem uspěl v sedmi zápasech Boston, nyní? Bruins vsadí na první útok ve složení Brad Marchand, Patrice Bergeron a David Pastrňák, této trojici Toronto jako soupeř sedí. Pomoct by mohlo slabší brankoviště soupeře, kde jednička Frederik Andersen nezáří. Navíc Boston se těší stabilní obranou, neměl by přes brankáře Tuukku Raska dostávat moc gólů.Na druhou stranu potíž může být v tom, že vedení klubu opět nepřivedlo pravé křídlo k Davidu Krejčímu do druhé lajny. Unese velkou tíhu zodpovědnosti jeden útok?

Vlevo je David Pastrňák, vpravo David Krejčí.

Pro Toronto je skoro spásou příchod centra Johna Tavarese, ve 28 letech nastřílel 47 branek a velký vliv měl i na kabinu coby lídr. Nasměroval na správnou cestu mladé jádro ve složení Auston Matthews (73 bodů), Mitch Marner (94 b.), Kasperi Kapanen (44 b.) a William Nylander. I když ke konci sezony prohrálo Toronto deset ze čtrnácti zápasů, veškerá rivalita a nabuzenost by statistiky měly mazat.

Zápasová bilance ze základní části: 3:1

Tip redakce iDNES.cz: Boston v sedmi zápasech