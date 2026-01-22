Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Čihař o Kelowně: Říkají nám Čeští vrazi. Spoluhráči vysvětloval „poplácání“ z MS

Petr Bílek
  16:00
Raketová kariéra hokejisty Vojtěcha Čihaře pokračuje na symbolické mezizastávce v Kelowna Rockets, kam se přesunul po mistrovství světa dvacítek. A s Tomášem Poletínem, parťákem z nároďáku, dostali od koučů dramatickou přezdívku. „Říkají nám Czech assassins,“ směje se rodák z Chomutova.
Vojtěch Čihař na draftu NHL.

Vojtěch Čihař na draftu NHL. | foto: Profimedia.cz

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.
Český útočník Vojtěch Čihař slaví pojišťující trefu v semifinále hokejového MS...
Český útočník Vojtěch Čihař (15) proklouzl kolem kanadské obrany a vstřelil v...
Česká střídačka slaví vstřelený gól, útočníci Vojtěch Čihař (vepředu) a Adam...
11 fotografií

Hokejoví „vrahouni“ si formu ze šampionátu přenesli i do Kelowny, Čihař se dokonce mohl pyšnit titulem nejužitečnějšího hráče turnaje, který získal jako první Čech v historii.

„Vůbec jsem to nečekal. Když se ozvalo číslo patnáct, myslel jsem si, že to bude Švéd Stenberg. Bez kluků a podpory týmu, trenérů a všech by se mi to nikdy nepovedlo,“ poděkoval svým spoluhráčům v rozhovoru pro web karlovarské Energie, kde z něj vybrousili drahokam a odkud se odrazil k nováčkovské smlouvě s Los Angeles Kings v NHL.

Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

Finálová porážka od Švédů útočníka už přebolela. „S odstupem několika dní si myslím, že jsme podali vážně výborný výkon a ukázali jsme českému národu i celému světu, že náš hokej jde nahoru,“ cítí Čihař. „Byli jsme rádi za neskutečnou podporu od fanoušků.“

Na šampionátu patřil mezi české tahouny, což mu pomohlo i pro misi s Kelowně. „V nároďáku jsem měl úplně jinou roli než ve Varech, což chápu, když jsem mladej. Ukázal jsem i svou druhou stránku, tu ofenzivnější, co ve mně je. Patřil jsem k lídrům, důvěra mi prospěla víc, než kdyby se ode mě čekalo jen bránění a sem tam nějaký bod,“ těší Čihaře, který si na mistrovství zapsal 12 kanadských bodů (4+8).

Produktivitu má i v Kelowně v soutěži WHL: pět zápasů, pět asistencí. Ideální entrée. „Těší mě to. Reprezentace mi nástup do nového týmu ulehčila, neměl jsem v sobě stres ani nervozitu z toho, jak se bude dařit,“ líčí česká hvězdička. „Kanadský styl nahoru dolů mi vyhovuje, liga je hodně bruslivá. Snad to takhle půjde dál a přidám třeba i nějaký gól,“ mrkl.

POHLED: Juniorské medaile jsou skvělé. Ale hvězdy Česko hledá dál. Nevychovává je

V kanadském působišti si ho hned dobírali za vyřazení Kanady v semifinále turnaje, ke zkáze javorových listů přispěl dvěma góly. „Nějaké narážky v kabině Kelowny byly, ale kluci jsou výborní. Snaží se mi se vším pomáhat, dobře nás přivítali.“

Když středoškolák postup zpečetil do prázdné branky, drcnul do Tije Iginly, svého nynějšího spoluhráče. „Hned jsme si to poplácání vyříkali, i když poplácání to nebylo,“ řehtá se Čihař. „Já byl v takové euforii, že jsem ho chtěl jen odstrčit, aby nedošlo k většímu kontaktu, a hned jít slavit. Bavíme se v pohodě, žádná zlá krev!“

V týmu Kelowny nastupoval s Poletínem, než se parťák zranil. „Výborně nám to klape,“ pochvaluje si souhru. „Ze šampionátu jsme se s Tomášem přesunuli hned sem, v jednu ráno jsme přijeli a ještě ten den večer jsme hráli zápas. Bylo to tak rychlé, že jsem ani neměl trému.“

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Po stříbrném opojení se Čihařovi ozvali jak Králové z Los Angeles, tak karlovarská Energie.

„Kings volali hned po finále, že se nemáme za co stydět a že jsme odvedli neskutečnou práci,“ slyšel chválu osmnáctiletý český hrdina. „Kontaktovali mě taky kluci z Karlových Varů. Ozval se mi celý tým a gratulovali mi. Je hezké, že si takhle vzpomněli. Já je taky sleduju a jsem rád, že jsou v první šestce. A doufám, že jim sezona dopadne ještě líp.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Columbus vs. DallasHokej - - 23. 1. 2026:Columbus vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.65
  • 4.08
  • 2.37
Carolina vs. ChicagoHokej - - 23. 1. 2026:Carolina vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 1.61
  • 4.61
  • 4.88
Montreal vs. BuffaloHokej - - 23. 1. 2026:Montreal vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.32
  • 4.14
  • 2.70
Boston vs. VegasHokej - - 23. 1. 2026:Boston vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.85
  • 4.05
  • 2.24
Winnipeg vs. FloridaHokej - - 23. 1. 2026:Winnipeg vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 1. 02:00
  • 2.49
  • 3.98
  • 2.56
Nashville vs. OttawaHokej - - 23. 1. 2026:Nashville vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
23. 1. 02:00
  • 2.63
  • 3.99
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Čihař o Kelowně: Říkají nám Čeští vrazi. Spoluhráči vysvětloval „poplácání“ z MS

Vojtěch Čihař na draftu NHL.

Raketová kariéra hokejisty Vojtěcha Čihaře pokračuje na symbolické mezizastávce v Kelowna Rockets, kam se přesunul po mistrovství světa dvacítek. A s Tomášem Poletínem, parťákem z nároďáku, dostali...

22. ledna 2026

Jak neuvěřitelný Dostál okradl suverény. Trápil i Nečase, o výhře zprvu nevěděl

Lukáš Dostál chytá střelu hvězdného obránce Calea Makara.

Přesně takový výkon potřeboval. Spolehlivý, sebevědomý, ve všech směrech dominantní. Navíc přišel proti suverénnímu Coloradu, odskočenému lídrovi hokejové NHL. První hvězdou utkání se nemohl stát...

22. ledna 2026  13:47

Tomáš Galvas? Nejlepší ofenzivní bek ligy, říká Polášek. Pozor na něj, varuje i brácha

Liberecký obránce Galvas čelí atakům českobudějovického Beránka.

Jeho útočné výpady, drzé kličky i góly udivují celou hokejovou extraligu. Mladý liberecký obránce Tomáš Galvas se ze světového šampionátu dvacítek vrátil nejen se stříbrnou medailí, ale také s kupou...

22. ledna 2026  10:30

Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada

Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.

Po jedenácti porážkách se hokejisté Vancouveru v NHL konečně radovali. Výhru 4:3 nad Washingtonem zařídil rozdílovou trefou obránce Filip Hronek a dvěma asistencemi se prezentoval centr David Kämpf....

22. ledna 2026  7:16,  aktualizováno  8:22

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z...

21. ledna 2026  21:25

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně...

21. ledna 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.