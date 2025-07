„Ještě nevím, jestli zůstanu v Energii, nebo půjdu do (juniorské) CHL. To záleží na organizaci Kings,“ prohlásil osmnáctiletý hráč na webu karlovarského klubu.

Na co v ročníku 2024/25 sáhl, to mu vyšlo. Zabydlel se v extralize, v 51 zápasech zvládl čtyři góly a šest asistencí. Hokejové dvacítce pomohl ke světovému bronzu. Zaujal na NHL Scouting Combine, což je mix fyzických testů, zdravotních prohlídek a rozhovorů s kluby. Velké finále za vším udělal draft nadějí.

„Bylo to neuvěřitelné. A jsem hrozně šťastný. Už samotné čekání bylo dost nervózní, a když jsem konečně uslyšel svoje jméno, byl to moment, na který nezapomenu. Třásly se mi ruce, ten okamžik mě úplně pohltil. Jsem opravdu vděčný, že si mě vybrali právě Kings,“ svěřil se Čihař. Výš z odchovanců Chomutova byl už jen loni Dominik Badinka, číslo 34 vybrané Carolinou.

Draft hostilo Los Angeles, takže si Čihaře zvolil „domácí“ klub. „Už samotný draft je obrovská událost, ale když se to navíc stane v Los Angeles, celé to působí ještě silněji,“ líčil. Město andělů navštívil poprvé. „A úplně mě nadchlo. Byl jsem na pláži v Santa Monice, v Beverly Hills a podíval jsem se i do Hollywoodu. Každé z těch míst má svou atmosféru.“

Chomutovský rodák si uvědomuje, že NHL je ještě o dost výš než extraliga. „Rychlejší, tvrdší, každý detail hraje roli,“ porovnal.

Na draftu ho podpořili táta, bývalý funkcionář hokejového Chomutova, máma, bývalá hvězda národní házené, dvě sestry a přítelkyně. „Rodina mě vždycky hodně podporovala. Vědí, že tohle je velká příležitost. Chtějí, abych udělal krok, který mi pomůže nejvíc.“

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Už na NHL Scouting Combine v Buffalu, kde si prohlédl Niagarské vodopády, se Čihař umístil v pěti disciplínách v první pětadvacítce. „Nosili jsme papírky od stanoviště ke stanovišti, začalo se měřením, pak byly skoky, bench, shyby, běhání a nakonec to nejlepší, wingate test,“ řekl ironicky Čihař. „Třicet sekund naplno je těžké, nejvíc jsem se ho bál, nakonec jsem dopadl nejlíp.“

K pohovoru ho pozvalo 27 klubů NHL. „Mluvit s legendou Stevem Yzermanem z Detroitu? Neskutečné! Ptal se mě, co bych mohl přinést jeho týmu.“ Nakonec se však Čihař stal Králem.