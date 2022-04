Z NHL k taoismu. Čínské cvičení by pomohlo i hokejistům, říká Kroupa

Dres San Jose Sharks, který oblékal čtyři sezony, byste u něj doma hledali marně. „Všechny hokejové věci jsem rozdal,“ usměje se sedmačtyřicetiletý někdejší obránce Vlastimil Kroupa.

Svůj bývalý klub však po očku sleduje a v říjnu, kdy bude hrát San Jose s Nashvillem v Praze, plánuje do O2 arény vyrazit: „Snad mi to vyjde, je to skvělá příležitost vidět hvězdy NHL v Česku.“

Ze světa hokejových bodyčeků se dávno přesunul do zdánlivě odlišné sféry čínského zdravotního cvičení. Příjemně poklidným hlasem a zároveň se zaujetím popisuje, jak se mu po sportovní kariéře povedlo najít nový smysl života.