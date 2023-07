Konkurent pro Kubalíka. Ruský útočník vyhodil agenta a čekal, pomůže Ottawě?

Český reprezentant se do Kanady přesunul z Detroitu, který výměnou za něj a další položky získal prověřeného střelce Alexe DeBrincata.

„Neřeknu, že jsem to odnesl, ale bylo jasné, že se nabízela varianta, kdy se stanu součástí výměny. Věděl jsem to, a když jsem si to ráno přečetl, jen jsem si řekl: Nemýlil jsem se,“ prozradil Kubalík v rozhovoru pro iDNES.cz.

Věří, že v Ottawě dostane na ledě více prostoru než u Red Wings, kde po zdařilém začátku sezony občas nastupoval na křídle třetí či čtvrté formace.

Také v novém působišti musí zabojovat o místo. A rozhodně to nebude mít snadné.

Senators mají k dispozici řadu mladých, vysoko draftovaných hráčů, kteří v posledních letech naplno přebírají role ofenzivních tahounů.

Spoléhají na kapitána Bradyho Tkachuka či Drakea Bathersona. Na křídle může hrát i jedenadvacetiletý německý talent Tim Stützle, nezapomínejme ani na veterána Clauda Girouxe.

Hokejisté Ottawy se radují z gólu Alexe DeBrincata (uprostřed).

K už tak silné konkurenci se přidal ještě Tarasenko.

„Vladimir je rozený střelec, který umí dát gól z každé pozice. Navíc umí skvěle řídit hru, spoluhráče dělá lepšími. Má spoustu zkušeností z play off. Jsme rádi, že se nám podařilo získat takovou posilu,“ pochvaloval si generální manažer kanadské organizace Pierre Dorion.

Jedenatřicetiletý rodák z Jaroslavle posbíral v minulé sezoně padesát bodů (18+32). Po téměř deseti letech opustil St. Louis, závěr základní části a vyřazovací boje dohrával v dresu New York Rangers.

Vypršel mu osmiletý kontrakt za 60 milionů dolarů, nabídek měl podle zámořských médií dost. Zahájil tradiční oťukávání s několika týmy, ale pět dní po otevření trhu s volnými hráči propustil agenta Paula Theofanouse.

Byl frustrovaný, že se jednání neposouvají. K takovému kroku sáhl za poslední tři roky už potřetí. Tentokrát přešel k J.P. Barrymu a Patu Brissonovi z agentury CAA Hockey. A celý proces se rozjel zase od začátku.

„Nebyl čas čekat, museli jsme všechny obvolat a co nejrychleji zjistit všechny potřebné informace,“ popisoval Barry složitosti po přijetí nového klienta pro web The Athletic.

Tarasenko měl podle informací ze zámoří před změnou agenta velice blízko k podpisu s Carolinou, která bude i v nadcházejícím ročníku patřit k hlavním favoritům na Stanley Cup.

Z dohody nakonec sešlo, obě strany se k celé záležitosti odmítly vyjádřit. Situace se na pár týdnů uklidnila a nakonec vyústila v podpis s Ottawou, která klidně mohla mít ruského útočníka ve vlastních řadách už v roce 2010.

Volbu v prvním kole draftu ale poslala výměnou za švédského obránce Davida Rundblada do St. Louis, jehož zástupci si vybrali právě ruského kanonýra.

Vladimir Tarasenko slaví gól v dresu Rangers.

„Senators tímto podpisem ukazují, že se s nimi musí počítat. V play off chybí od sezony 2016/17, ale posledně jim unikl postup jen o šest bodů. Tentokrát už by se jim to mohlo povést,“ napsal novinář Ryan Clark z ESPN.

Tarasenko v základní část NHL už šestkrát pokořil hranici třiceti branek. Sezony 2019/20 a 2020/21 téměř celé promarodil, ale po návratu prožil individuálně nejlepší ročník v kariéře (34+48).

Pořád dokáže být velice platným hráčem, který potáhne týmovou produktivitu. Za pět milionů dolarů může jít o opravdovou trefu.

„Pokud si všechno sedne, Ottawa má vše potřebné k tomu, aby měla jeden z nejnebezpečnějších útoků ve Východní konference,“ prohlásil Clark.