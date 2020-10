Naštvání na Kučerova přetrvá do konce života, nebylo to fér, říká Sobotka

Než se na čtyři týdny připojí ke švýcarskému mužstvu, potřebuje Sobotka projít desetidenní karanténou. „Akorát jsem dotrénoval v posilovně, kterou mi zařídili v pokoji na hotelu,“ začíná Sobotka telefonický hovor.

Pokud vše dopadne podle představ, evropské angažmá bude kratší epizodou před NHL.

Jak se přesun do Švýcarska rodil?

Lakers mě oťukávali už v létě, kdy jsem začal po zranění chodit na led. Teď jsem na agenty trochu tlačil, že už si chci konečně zahrát. Dostávám možnost ukázat ve výborné lize, že koleno drží a furt mám nějakou kvalitu. Vezměte si, že jsem byl dlouhou dobu mimo, skoro rok.

To tedy, po zákroku Nikity Kučerova vám nevydrželo koleno. Přetrvává ve vás naštvání?

To víte, že ano, to vydrží do konce života. Stále si nemyslím, že to udělal neúmyslně. Viděl, že střílím, a nepřišlo mi to od něj vůbec fér.

Pořád platí, že po Švýcarsku chcete určitě zpět do NHL?

To je priorita. Mám čtyři týdny na to, abych se ukázal, ale taky je možný, že zůstanu tady. Sám nevím, co od ligy očekávat, jak bude hokej rychlý, jak jsem potrénoval, jak bude vypadat koleno. Možná bude lepší, když zavoláte po prvním zápase.

Kučerovův zákrok na Sobotku z loňského listopadu:

V něm vám dost pomůže Roman Červenka, po letech znovu váš klubový spoluhráč.

Řešili jsme spolu, co bude, a jeho přítomnost určitě sehrála roli. Nějak si rozumíme a mě to lákalo. Obnovit trochu slávistickou spolupráci, alespoň teda doufám, že nás dají do jednoho útoku. S trenéry ani hráči jsem vlastně pořádně nemluvil, jen přes telefon.

Pomohlo v rozhodování i to, že ve Švýcarsku není tak špatná koronavirová situace jako u nás?

Do Česka jsem se vracet ještě nechtěl, ale jedno angažmá už bylo skoro hotové. Kdo ví, co bude tady za dva týdny, snad ne takový nárůst jako v Čechách, protože skoro rok bez hokeje, to je příšerná pauza.

Robert Spálenka Sobotkův agent: „Jelikož byl Vláďa v minulé sezoně zraněný a Buffalo se následně nedostalo do play off, nehrál už několik měsíců soutěžní zápas. Podepsal krátkodobou smlouvu s tím, že v případě zajímavé nabídky může okamžitě odejít do NHL.“

Co člověk takovou dobu dělá?

Spoustu času stráví v posilovně, rehabilituje, posiluje svaly... Poslední tři měsíce už naštěstí v plný zátěži chodím na led. Teď se jen rozehrát a vylepšit vyjednávací pozici pro smlouvu v NHL.

Poslední dva roky jste strávil v Buffalu, jak na ně nahlížíte?

První sezona byla těžká, dá se říct, že mi herně nevyšla, a ani trenér mě moc nestavil do situací, na jaké jsem byl zvyklý. Druhý rok před zraněním všechno fungovalo, sedli jsme si i s novým trenérem.

Co vás s Němcem Ralphem Kruegerem tak pojilo?

Je to výbornej, pozitivní chlap, řekne vám pravdu do očí. I když to třeba nebylo vidět bodově na papíře, hrál jsem třetí útok a dařilo se mi. Jemu se moje hra líbila. Myslím, že má rád lidi, kteří odvedou práci pro druhého. Že se obětují pro tým. Samozřejmě potřebuje superhvězdy, co vyhrají zápas, ale pak i ty, o nichž ví, že všechno odbojují.

Povězte, jak je pro hráče po třicítce těžké udržet se v NHL?

A zvlášť v téhle situaci... Jen nevím, jestli věk hraje nějakou roli. Jasně, člověk je s přibývajícími léty pomalejší, ale to se dá nahradit zkušenostmi, vyhraností.