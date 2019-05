Hrál za Boston i St. Louis. Teď srdce fandí českým klukům, říká Sobotka

V něčem se ale prognózy 31letého útočníka Buffala už teď naplňují. Vladimír Sobotka tvrdí, že to bude dlouhé finále, možná až na sedm zápasů a často rozhodne maličkost, prodloužení. Po dvou zápasech je stav 1:1 a druhý mač do prodloužení opravdu šel.

Fandíte Čechům, ale uznáváte kvalitu Blues. V čem spočívá?

Pro mě je obdivuhodné, co předvádí, když si vezmete, kde byli ještě v prosinci. Změnil se trenér a najednou se všechno otočilo. Všichni věděli, že mají kvalitní tým, jen potřebovali ukázat směr a jakou cestou se dá vyhrávat. Udělali dlouhou bodovou šňůru a jsou teď na dosah Stanley Cupu.

Přitom „jen“ povýšili asistenta.

Ale Craig Berube je férový člověk. Hokej hrál, rozumí mu a je takový, že to, co má na jazyku, řekne. Je mu jedno, jestli je to největší hvězda týmu. Takže se s tím určitě nepáral. Teď tým šlape, jak má. Proč? Když pracují hvězdy, pracují všichni. Jedině tak se dá něco vyhrát a udělat úspěch.

Koho považujete za strůjce úspěchu?

Brankáře Binningtona. Pár zápasů jsem viděl a chytá výborně. I obrana funguje a celý ten tým je dobře poskládaný. Od gólmana, přes hráče v útoku až po maséra. V obraně jsou silní hráči a je vidět, že jsou vyhraní, že už mají v NHL něco za sebou. Myslím, že by to mohli dotáhnout do vítězného konce, i když to v hloubi duše přeji Bostonu a českým klukům.

Kde je tedy síla Bruins?

Podobně jako u St. Louis. Mají kvalitní útok i obranu. Takže rozhodne to, kdo udělá hloupý faul a kdo ho potrestá. Bruins jsou jedna z nejlepších organizací v NHL. Hráče mají vytipované, věří jim, kluci z farem dostávají příležitost. Jsou dlouho pospolu. Všechno tam šlape tak, jak by to asi všude mělo šlapat.

Však i vy jste zažil v týmu borce jako Chára, Krejčí, Bergeron, Marchand.

S Marchandem jsem hrál na farmě a ten už tehdy potvrzoval, že jednou z něj bude elitní hráč. Vychovali si ho a dnes má 30 až 40 gólů za sezonu. Je to super kluk, tedy když je u vás v týmu. Ale pro soupeře je to nepříjemný hráč. Svým vzrůstem, tím co dělá a jak se chová na ledě. Většině kluků pije krev, neudrží se a udělají na něj hloupý faul. Pak z toho těží Boston. A Bergeron? Neskutečný lídr, velký pracant a povahově skvělý člověk.

Vladimír Sobotka si v NHL zahrál za Boston (vlevo) i za St. Louis.

Boston je sportovní město. Na předměstí hraje úspěšný fotbalový klub New England Patriots, působí tu basketbalisté Celtics, baseballisté Red Sox. Všichni vyhrávají tituly. Jak těžké měl hokej se tu prosadit?

Bylo to těžké. Americký fotbal je tam číslo 1. Bylo něco neuvěřitelného, co zažívali, kolik titulů získali. Hokej se ale postupně zvedal, když v roce 2011 vyhráli Stanley Cup, tak se dostali na úroveň baseballu. Uznávají se, takže hokejisté chodí na fotbal, basket, baseball a velké hvězdy zase opačně. Město sportem žije, spousta lidí venku běhá, odpaluje, háže balony. Od rána to tam jede. A je to jedině dobře.

To v St. Louis dominují baseballisté Cardinals, že?

Ano. Ale teď funguje i hokej a musí to být pro místní neskutečný zážitek. Ve finále jsou po 49 letech. Lidi na to dlouho čekali a i bývalí hráči jsou unešení, co se jim po tom špatném nástupu do sezony podařilo.

Jak odlišný je život v obou městech? Boston mám zafixovaný jako město univerzit, o St. Louis se zase říká, že je jedno z nejnebezpečnějších měst v USA.

Boston se mi zdál jako Praha, bylo plné starších budov a hodně mladých lidí. St. Louis na mě působilo jako rodinné město. Ale s kriminalitou máte pravdu. Policajti, co pro nás pracovali, opakovali jedno heslo: u zimáku se nikdy nedávejte doprava přes most. Tam jsou špatné lokality. Tím to skončilo, nikdo se tam nehrnul. Akorát já se tam jednou zamotal, takže jsem to projížděl a byl to nepříjemný pocit. Ale když tam nejedete, nemůže se vám nic stát. A tam, kde jsem bydlel, to bylo klidné město.

Zato tato série klidná nebude, že?

Ne, bude to boj! Viděl bych to na sedm zápasů. Na boj do posledního zápasu a poslední minuty. Přeju to Pastovi a Krejčovi (Pastrňák a Krejčí), to jsou hvězdy týmu a je radost se na ně dívat. Je super pro nás Čechy, že tam máme takové hráče.