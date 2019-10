Nenápadný dříč. Sobotka se v Buffalu konečně chytil, v týmu ho chválí

Produktivitou Sobotka příliš nevyčnívá, vlastně v tomto ohledu patří v týmu k nejhorším. Přesto na něj nový trenér Ralph Krueger nedá dopustit. Postavil ho do druhé lajny po bok Marcuse Johanssona a střelce Jeffa Skinnera. Skeptikům navzdory, toto spojení funguje.



„Má neuvěřitelnou fyzičku a svým způsobem hry umožňuje, že jeho spoluhráči v lajně mají více prostoru, aby něco vymysleli,“ vysvětluje 60letý kouč. Nejeden příznivec Sabres kroutil hlavou, když Krueger, jenž převzal Buffalo po minulé sezoně, dal tuto trojici dohromady na přípravném kempu.

Obavy byly namístě.

Sobotka měl za sebou velmi nepovedenou sezonu. Po výměně do Buffala, tou dobou nejhoršího celku soutěže, se trápil. Přestal být produktivní, v kolonce +/- nastřádal dvacet záporných bodů. Svým projevem příliš nepřesvědčil. Navíc Buffalo opět zakončilo ročník v suterénu soutěže, zatímco jeho předchozí zaměstnavatel, St. Louis Blues, senzačně dokráčel až ke Stanley Cupu.

Kdekdo spíše čekal, že se český forvard bude stěhovat, než že dostane prostor ve druhé útočné řadě.

Sobotka však důvěru, kterou do něj Krueger vložil, zatím splácí. „Snažím se přinést do hry tvrdost a vytvořit více místa pro Marcuse (Johanssona) a Skinnyho (Skinnera). Funguje to teď dobře,“ poznamenal 32letý útočník pro web Buffalo Hockey Beat.

Zatímco on sám dosud zaznamenal gól a přihrávku, jeho parťáci, s nimiž letos hraje nejčastěji, do této chvíle nasbírali dohromady šestnáct bodů.

„Zasloužil by si větší uznání,“ je přesvědčen Krueger. Sobotka je podle něj vzorem pro nejmladší hráče v týmu. „Skvělým příkladem je jeho hra bez puku i zodpovědná hra s ním.“

A tak se zdá, že vzpomínky na nepovedenou sezonu jsou definitivně pryč. Český útočník se v Buffalu konečně našel. Dostal roli, která mu sedí, a odvádí pro tým důležitou, černou práci. I díky jeho přínosu se klubu podařil vstup do sezony a po necelém odehraném měsíci patří k nejlepším v soutěži.

Podívejte se na první gól Vladimíra Sobotky v této sezoně: