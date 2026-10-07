Další krok pro Draveckého. V NHL podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Islanders

Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezoně v Brandfordu v OHL.
V přípravě na aktuální ročník NHL si při debutu v dresu Islanders připsal jednu asistenci, následně po přesunu do OHL zaznamenal ve čtyřech startech za Guelph gól a tři přihrávky.
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Dravecký oslnil debutem za Islanders. Vedl si skvěle, říkal kouč. Jak dlouho zůstane?
Dravecký v sezoně 2024/25 hrál za juniorku Rögle, v níž nasbíral ve 37 zápasech 16 bodů (6+10). V sedmnácti letech nahlédl i do seniorské švédské ligy, v níž si za Rögle připsal tři starty.