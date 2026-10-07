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Další krok pro Draveckého. V NHL podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Islanders

Autor: ,
  18:17

Vladimír Dravecký pálí na branku Devils při svém debutu v dresu New York Islanders během přípravy na novou sezonu NHL. | foto: Dennis DaSilva/New York Islanders

Osmnáctiletý český hokejista Vladimír Dravecký podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub, který si juniorského reprezentačního obránce vybral v pátém kole letošního draftu NHL, o uzavření smlouvy informoval na webu.

Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezoně v Brandfordu v OHL.

V přípravě na aktuální ročník NHL si při debutu v dresu Islanders připsal jednu asistenci, následně po přesunu do OHL zaznamenal ve čtyřech startech za Guelph gól a tři přihrávky.

Dravecký oslnil debutem za Islanders. Vedl si skvěle, říkal kouč. Jak dlouho zůstane?

Dravecký v sezoně 2024/25 hrál za juniorku Rögle, v níž nasbíral ve 37 zápasech 16 bodů (6+10). V sedmnácti letech nahlédl i do seniorské švédské ligy, v níž si za Rögle připsal tři starty.

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