Dravecký oslnil debutem za Islanders. Vedl si skvěle, říkal kouč. Jak dlouho zůstane?

V přípravě na novou sezonu debutoval v sestavě týmu z New Yorku ve třetím obranném páru. A ačkoliv stál na straně poraženého a sledoval, jak New Jersey slavilo výhru 2:1, i on mohl být spokojený.
„Zkrátka jsme ho tam hodili, nechali ho řídit první přesilovkovou formaci a dali jsme mu i hodně prostoru na ledě,“ říkal DeBoer k Draveckému.
Právě v početní výhodě na začátku druhé třetiny Islanders otevřeli skóre, český zadák našel hezkou křižnou přihrávkou střílejícího Colea Eisermana, na jehož pokus David Rittich v brance nedosáhl.
NY Islanders defenseman Vladimir— Allan Walsh🏒 (@walsha) September 20, 2026
Dravecky makes a sharp pass on the PP setting up the goal. He’s been a standout today. The Islanders have the steal of the 2026 NHL Draft. @OctagonHockey pic.twitter.com/3Mo98aevTB
Devils ale zápas nakonec otočili, oba góly navíc vstřelili v momentě, kdy se Dravecký zrovna nacházel na ledě.
Proto mu nakonec ve statistikách svítí záporné mínus dva, odehrál však bezmála 19 minut, což je pro takto mladého beka velmi vysoké číslo, byť v přípravě talentovaní hokejisté dostávají prostor zpravidla větší.
„Byl to jeho první opravdový profesionální zápas. Navíc pravděpodobně jako nejmladší hráč na ledě, minimálně jeden z nejmladších. Vedl si skvěle, obecně měl výbornou přípravu,“ chválil ho DeBoer.
Dravecký už v minulosti do seniorského hokeje nakoukl. V sezoně 2023/24 stihl 16 zápasů za áčko Košic, než se přesunul na sever Evropy do švédského Rögle. I tam si zahrál za elitní tým v SHL, během tří zápasů se ale na ledě objevil jen na osm a půl minuty.
I proto se rozhodl pro přestup do kanadské juniorky, v Brantfordu se chtěl celkově rozvíjet, nejvíce však pracoval na defenzivních principech.
Ačkoliv se v predikcích na červnový draft dlouho pohyboval i na úrovni prvního kola, nakonec si jej Islanders vzali až v pátém kole ze 141. pozice.
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„Vzhledem k umístění pro mě byl jednou z největších krádeží na draftu,“ prohlásil o něm trenér Jay McKee, jenž vedl mladíky Islanders v létě na nováčkovském kempu a Draveckého koučoval i v ontarijské juniorce.
„Vlad je jedním z nejlépe trénujících hráčů, kterého jsem kdy koučoval nebo s jakým hrál. Vše dělá s jasným záměrem, je neskutečně talentovaný,“ chválil ho před týdnem.
A dobrý dojem udělal Dravecký i na velkém kempu. Že by na něm vydržel až do úplného konce a dostal rovnou šanci i v NHL, se zdá být velmi nepravděpodobné. Ale kdo ví...
Jeho další kroky nejspíše brzy povedou zpět do kanadské juniorky, kde na něj získal práva klub Guelph Storm. Už teď ale trenérům a vedení Islanders ukázal, že s ním mohou do budoucna počítat.