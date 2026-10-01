Ostuda a pískot od fanoušků. Vladař trpěl až do konce, trenér ho schválně nestáhl

Jakmile hosté začali ve druhé třetině přidávat další a další branky, tribuny se začaly pomalu vyprazdňovat. A když gólostroj neutichl ani v té třetí, fanoušci přitvrdili.
Pokud si chcete udělat obrázek o tom, jak to v noci ve Philadelphii vypadalo, pusťte si poslední sekundy zápasu. Ty vám budou stačit.
Bučení, pískot, další odchody z už tak značně prořídlých sedadel.
„Nevím, co to bylo. Nemyslím si, že bychom vyhráli jediný souboj. Přehráli nás, předčili nás takticky, zkrátka dělali všechno lépe než my,“ čertil se Tocchet.
Spokojený logicky nemohl být ani Vladař, kterému vstup do nové sezony pořádně zhořkl. Nepředvedl ideální výkon, avšak výrazně mu vyčítat prohru by bylo až příliš kruté, byť například šestý gól si srazil od zadního mantinelu bruslí do sítě zcela sám.
„Vladyho jsme v tom nechali. Tímto si projít nezasloužil,“ omlouval se českému gólmanovi útočník Travis Konecny.
Vladař se tak moc snažil, aby úvodní duel stihl. V přípravě se totiž zranil, před týdnem proti Bostonu stihl jen třináct a půl minuty, než musel ze zápasu odstoupit.
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Obavy pro Vladaře? V noci se zranil, zápas nedochytal. Philadelphii může chybět
„Ale celý tréninkový tým, zejména hlavní fyzioterapeut Alex Ambrose, se o mě skvěle postarali. Určitě mu dlužím pár lahví vína!“ vtipkoval ještě před zápasem.
Úsměv mu nevydržel dlouho. Poprvé inkasoval už v osmé minutě, navíc krátce po polovině duelu mu na kostce nad hlavou svítilo skóre 0:5.
Ani tehdy, ani po dalších dvou gólech ale z brankoviště na střídačku neodjel. „Neměl prakticky žádnou přípravu. Chtěl tam zůstat a bojovat. To jsem si myslel,“ vysvětloval Tocchet svůj záměr.
Vladař si tak protrpěl celý zápas. Chytil 31 střel, dalších 7 pustil. Kouč ho ale nekritizoval, mnohem více se zaměřil na nedostatek důrazu a síly v osobních soubojích či práci před českým brankářem.
„Od doby, co tady jsem, jsme teď hráli v obranném pásmu nejhůře. Úplně suverénně. Přitom právě na tom jsme si v minulé sezoně zakládali. Musíme to rychle vyřešit,“ měl jasno.
„Horší už to být ani nemohlo,“ souhlasil s trenérem obránce Travis Sanheim.
Flyers se nepovedla příprava, hned ve třech zápasech ze čtyř inkasovali pětkrát, obranu nevylepšili ani pro klání s Penguins.
Moc času na pilování defenzivy ale nemají, hned v noci ze čtvrtka na pátek hrají na ledě New Jersey.