Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vladař nedumal, po smlouvě skočil a říká: Věřím, že Flyers mají skvělou budoucnost

Autor: ,
  13:03
Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers.

Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers. | foto: Kyle RossReuters

Daniel Vladař na vyhlášení ankety Zlatá hokejka pro rok 2026.
Jackson Blake z Caroliny posílá puk přes obránce Philadelphie Rasmuse...
Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...
Dan Vladař kontroluje puk před bránou Philadelphie.
34 fotografií
Nějaké delší dumání? Ne, nic takového. Daniel Vladař je přímo nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphií až do roku 2032. „Mám radost, že mi Flyers věří, protože se od svého příchodu cítím v klubu jako součást velké rodiny,“ sdělil český hokejový brankář.

Vladař si nový kontrakt vysloužil výbornými výkony hned po prvním ročníku v pensylvánském klubu. A ačkoliv je před ním ještě polovina z dvouleté smlouvy na celkem 6,7 milionu dolarů, již s Flyers uzavřel loni při svém příchodu, má už s předstihem jasno, co bude dál. Dohodou na dalších pět let za 27,5 milionu dolarů dal navíc klub jasně najevo, jak české opoře věří.

„Tohle pro mě samozřejmě hodně znamená. Svoji první sezonu tady ve Philadelphii jsem si hrozně užil. A když jsem dostal od klubu nabídku nové smlouvy, z mé strany tam nebyl ani náznak nějaké nerozhodnosti. Neváhal jsem ani na sekundu. Jsem vážně moc nadšený z toho, jak rychle jsme se domluvili,“ uvedl Vladař.

Sám dal jasně najevo, že by rád v klubu setrval déle, proto ho potěšil přístup druhé strany.

„Opravdu moc si toho vážím, neberu to ale tak, že bych tím měl něco garantovaného. S novou smlouvou se pro mě nic nemění – pořád tu chci zůstat, jak jen to nejdéle půjde, a být tady úspěšný, to je můj cíl. Chci být nadále stejným gólmanem i člověkem a užívat si život ve Philly,“ zdůraznil Vladař.

Brankář Dan Vladař z Philadelphia Flyers během utkání s Carolina Hurricanes ve druhém kole vyřazovacích bojů.

Šťastný je nyní po všech stránkách. „Vybavuju si ty první dny poté, co jsem s Philadelphií podepsal první kontrakt. Postupně mě kontaktovali snad všichni spoluhráči i lidé z vedení a gratulovali mi. Všichni mě tu vítali s otevřenou náručí a já hned cítil, že jsem na správném místě. I proto jsem tu chtěl zůstat,“ pochvaloval si.

„Spokojená je tady i moje rodina, což byl pro mě samozřejmě také důležitý faktor. Věřím v tento klub a stejně tak i v tým, který tady máme. Věřím, že před sebou máme skvělou budoucnost. A já udělám maximum, abych byl pro tým i nadále prospěšný a co nejvíc pomohl lidem kolem sebe,“ dodal osmadvacetiletý pražský rodák.

S plněním tohoto poslání už také začal po změně parťáka v brankářské dvojici. Samuela Erssona klub vyměnil do Toronta za Josepha Wolla.

„Předně bych rád Samovi poděkovat za vše, co pro mě udělal. Má ohromný podíl na tom, jakou jsme měli jako tým sezonu. A jsem si jistý, že potvrdí své kvality, protože má na to, aby byl jedničkou. S Josephem jsem mluvil hned po výměně a těším se na naši spolupráci. Jsem připravený ho podporovat a pomoci mu, kdykoli to bude potřebovat. Je to skvělý kluk a jsem si jistý, že mezi sebou budeme mít dobrou chemii,“ uvedl Vladař.

Tučný kontrakt pro Vladaře, Flyers si při oznámení pomohli odkazem na Star Wars

Po draftu neváhal také pogratulovat krajanům Martinu Psohlavcovi a Marku Skleničkovi, které si Flyers vybrali. „I když je osobně neznám, nebylo tak těžké na ně sehnat číslo. Gratuloval jsem jim a ujistil je, že pokud budou cokoliv potřebovat, jsem tu pro ně. Myslím, že se přes léto určitě potkáme, dáme si spolu nějaké jídlo a všechno probereme,“ plánoval Vladař.

Jak důležité bylo pro klub dosáhnout dohody už během tohoto léta, nastínil i generální manažer Daniel Briére. „Pokud bychom vyčkávali, mohl by se Danův plat časem dramaticky zvedat. Během sezony předváděl skvělé výkony a potvrdil, jak vynikajícím gólmanem je. Navíc je to skvělý kluk do kabiny. Žijeme v době, kdy si řada hráčů diktuje, za jaký klub chce nastupovat. Ale my tady teď máme někoho, kdo chtěl budoucnost spojit s naším klubem, čímž nám všechno dost ulehčil,“ ocenil Briére.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?

Zleva Patrik Štefan, Martin Nečas, Jaromír Jágr, David Pastrňák a Martin Straka

Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...

Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v...

Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...

Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL

ŠIKULA V AKCI. Aleš Hemský při svém posledním zápase za Edmonton. Teď bude hrát...

Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...

Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice

Patrik Bartošák v dresu královehradeckého Mountfieldu.

Kolem českého hokejového brankáře Patrika Bartošáka je opět rušno. Po několika kontroverzích se ohledně něj řeší další kauza. Na sociálních sítích se pustil do diskuze na téma transmaskulinních osob....

Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci Toronta. Z Čechů se v...

Sharks neváhali. S obřím talentem Stenbergem podepsali tříletou smlouvu

Švédského hokejového útočníka Ivara Stenberga (uprostřed) si z druhého místa na...

Švédský hokejový útočník Ivar Stenberg podepsal tříletý nováčkovský kontrakt se San Jose, které z něho udělalo dvojku letošního draftu zámořské NHL. „Jsem ohromně nadšený. Tohle je sen. A já jsem...

3. července 2026  7:58

Odměna pro Dobeše! Montreal mu nabídl štědrý kontrakt, vydělá si přes 300 milionů

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens přijímá gratulaci od Jona Coopera, trenéra...

Velká odměna po dosud nejlepší sezoně v NHL. Český hokejový brankář Jakub Dobeš si výrazně polepší, s Montrealem se domluvil na nové tříleté smlouvě s ročním příjmem více jak 5,3 milionu dolarů.

2. července 2026  21:56,  aktualizováno  22:36

Ještě jeden rok. Ovečkin v NHL nekončí, díky nové smlouvě zaútočí i na Lemieuxe

Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.

V NHL je jasno v další často kladené otázce. Historicky nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin v zámoří zůstává, s Washingtonem se dohodl na prodloužení smlouvy o jednu sezonu. Ruský hokejista si...

2. července 2026  19:20

Nechtěný? Ani omylem. Gudasovu smlouvu ale haní v zámoří: Neměla by být legální!

Radko Gudas z Floridy v pátém duelu druhého kola play off NHL

Jasně se nabízelo, že Radko Gudas v NHL zůstane a plácne si s Floridou. Zbývalo jen dořešit, v jaké formě. A jestli se vše stihne doladit ještě před otevřením trhu s volnými hráči. Povedlo se. Typ...

2. července 2026  17:20

Chci pryč. Tak ne, zůstanu. Sága hvězdy NHL, otloukánkovi se otevírají staré rány

Zach Werenski z Columbusu slaví se střídačkou gól do sítě Toronta.

Stačilo pár dní, aby se všechno zašmodrchalo. Plánuje odejít? A kam vlastně? Navenek se zdálo, že loučení Zacha Werenského s Columbusem je na spadnutí. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL ale...

2. července 2026  16:52

Velký zvrat. Kladno vyplatilo ze smlouvy střelce, ten ale jde do NHL. A Vary se baví

Eduards Tralmaks z Lotyšska slaví trefu proti Maďarsku.

Z návratu do Česka vznikla spletitá sága. Hokejový útočník Eduards Tralmaks si ale v nejbližší době extraligu nezahraje, v zámoří totiž podepsal novou smlouvu s Edmontonem a znovu se pokusí o štěstí...

2. července 2026  13:13,  aktualizováno  14:02

Nečas do Calgary? Všechno mohlo být jinak, nakonec však z výměny sešlo

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Už je to poměrně dávno, od té doby se toho stalo opravdu spoustu. Ale když se i po čase dozvíte, že nejlepší český hokejista měl být vyměněn v rámci obřího trejdu, stojí to za pozornost i po letech....

2. července 2026  12:40

V NHL se rozjel hráčský trh. Z Čechů podepsali Vaněček, Jeník a Patera

Florian Xhekaj (vlevo) z Montreal Canadiens a Jan Jeník z Ottawa Senators v...

Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem....

1. července 2026,  aktualizováno  2. 7. 10:50

Plekanec o Rulíkovi i kladenské touze po titulu. Tralmaks podepsal v NHL

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku hlavní trenér Radim Rulík a...

Silný majitel v zádech, hvězdný realizační tým na střídačce, zvučné posily na ledě. Může sportovní ředitel hokejového Kladna a asistent trenéra Tomáš Plekanec říct něco jiného, než… „Nechci tady...

1. července 2026  16:27,  aktualizováno  2. 7. 9:39

Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Významnou událost ani nestačili pořádně probrat. Lukáš Galvas stihl do telefonu svému synovi Tomášovi akorát říct: „Užij si to. A hlavně nic nezapomeň.“ Nadaný český hokejista prožívá hektické dny,...

2. července 2026  8:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

MS v hokeji 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu: program, skupiny, s kým hrají Češi

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2027 hostí Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Turnaj začíná 14. května a vyvrcholí boji o medaile 30. května. Nechybí ani česká reprezentace. S kým se...

2. července 2026  7:25

Další Vaněčkovo stěhování. V NHL bude hájit branku Islanders, podepsal na rok

Vítek Vaněček (41) z Utah Mammoth v zápase s Calgary Flames.

Hokejový brankář Vítek Vaněček bude od nové sezony NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou podle ESPN jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na...

1. července 2026  20:29,  aktualizováno  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.