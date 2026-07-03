Vladař nedumal, po smlouvě skočil a říká: Věřím, že Flyers mají skvělou budoucnost

Vladař si nový kontrakt vysloužil výbornými výkony hned po prvním ročníku v pensylvánském klubu. A ačkoliv je před ním ještě polovina z dvouleté smlouvy na celkem 6,7 milionu dolarů, již s Flyers uzavřel loni při svém příchodu, má už s předstihem jasno, co bude dál. Dohodou na dalších pět let za 27,5 milionu dolarů dal navíc klub jasně najevo, jak české opoře věří.
„Tohle pro mě samozřejmě hodně znamená. Svoji první sezonu tady ve Philadelphii jsem si hrozně užil. A když jsem dostal od klubu nabídku nové smlouvy, z mé strany tam nebyl ani náznak nějaké nerozhodnosti. Neváhal jsem ani na sekundu. Jsem vážně moc nadšený z toho, jak rychle jsme se domluvili,“ uvedl Vladař.
Sám dal jasně najevo, že by rád v klubu setrval déle, proto ho potěšil přístup druhé strany.
„Opravdu moc si toho vážím, neberu to ale tak, že bych tím měl něco garantovaného. S novou smlouvou se pro mě nic nemění – pořád tu chci zůstat, jak jen to nejdéle půjde, a být tady úspěšný, to je můj cíl. Chci být nadále stejným gólmanem i člověkem a užívat si život ve Philly,“ zdůraznil Vladař.
Šťastný je nyní po všech stránkách. „Vybavuju si ty první dny poté, co jsem s Philadelphií podepsal první kontrakt. Postupně mě kontaktovali snad všichni spoluhráči i lidé z vedení a gratulovali mi. Všichni mě tu vítali s otevřenou náručí a já hned cítil, že jsem na správném místě. I proto jsem tu chtěl zůstat,“ pochvaloval si.
„Spokojená je tady i moje rodina, což byl pro mě samozřejmě také důležitý faktor. Věřím v tento klub a stejně tak i v tým, který tady máme. Věřím, že před sebou máme skvělou budoucnost. A já udělám maximum, abych byl pro tým i nadále prospěšný a co nejvíc pomohl lidem kolem sebe,“ dodal osmadvacetiletý pražský rodák.
S plněním tohoto poslání už také začal po změně parťáka v brankářské dvojici. Samuela Erssona klub vyměnil do Toronta za Josepha Wolla.
„Předně bych rád Samovi poděkovat za vše, co pro mě udělal. Má ohromný podíl na tom, jakou jsme měli jako tým sezonu. A jsem si jistý, že potvrdí své kvality, protože má na to, aby byl jedničkou. S Josephem jsem mluvil hned po výměně a těším se na naši spolupráci. Jsem připravený ho podporovat a pomoci mu, kdykoli to bude potřebovat. Je to skvělý kluk a jsem si jistý, že mezi sebou budeme mít dobrou chemii,“ uvedl Vladař.
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Po draftu neváhal také pogratulovat krajanům Martinu Psohlavcovi a Marku Skleničkovi, které si Flyers vybrali. „I když je osobně neznám, nebylo tak těžké na ně sehnat číslo. Gratuloval jsem jim a ujistil je, že pokud budou cokoliv potřebovat, jsem tu pro ně. Myslím, že se přes léto určitě potkáme, dáme si spolu nějaké jídlo a všechno probereme,“ plánoval Vladař.
Jak důležité bylo pro klub dosáhnout dohody už během tohoto léta, nastínil i generální manažer Daniel Briére. „Pokud bychom vyčkávali, mohl by se Danův plat časem dramaticky zvedat. Během sezony předváděl skvělé výkony a potvrdil, jak vynikajícím gólmanem je. Navíc je to skvělý kluk do kabiny. Žijeme v době, kdy si řada hráčů diktuje, za jaký klub chce nastupovat. Ale my tady teď máme někoho, kdo chtěl budoucnost spojit s naším klubem, čímž nám všechno dost ulehčil,“ ocenil Briére.