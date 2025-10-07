Premium

První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Vítězslav Ďuriš (vpravo) s krajanem Jiřím Crhou, který si ho vzal v Torontu na starost. | foto: Getty Images

Karel Knap
  12:00
V cizích krajích postrádal náležitě vychlazené plzeňské pivo. Mámě musel důvody své emigrace do Kanady vysvětlovat v dopisech. V noci ho děsily sny, v nichž úpěl v komunistickém vězení. S jakou úlevou se z nich hokejista Vítězslav Ďuriš probouzel! Lebedil si ve svobodě bez udavačů, potupných front na nedostatkové zboží a přihlouplé sovětské propagandy.

První Češi v NHL

Předčasný konec jeho účinkování v NHL začal 3. listopadu 1982. V ikonické aréně Great Western Forum v Los Angeles obránce Toronto Maple Leafs zezadu fauloval metrákový pořízek John-Paul Kelly.

Ačkoliv v lize vydržel ještě skoro dva měsíce a skóroval proti St. Louis a New York Rangers, kolikrát po zápase ve sprše na levé straně těla necítil, jestli na něj proudí teplá, nebo studená voda. Ztrácel sílu v pravé noze.

V hotelu někdo zaťukal na dveře. Otevřu a z bezprostřední blízkosti vidím hlaveň revolveru. Za ním dva chlapi. Přes hlavu mi hodili ručník.

Vítězslav Ďuriš

První Češi v NHL

První Češi v NHL: „Nedo“ čekal věčnost, ale nezastavili ho papaláši ani posměšky

NHL. Útočí v dresu Detroitu. Ve vysněné soutěži působil sedm let.

Až ve třiatřiceti Václav Nedomanský nakoukl do ligy, pro niž byl jako stvořený. Nikdo už nezjistí,...

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Jaroslav Jiřík ukazuje dres s přelepenou rudou hvězdou.

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav...

