První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Předčasný konec jeho účinkování v NHL začal 3. listopadu 1982. V ikonické aréně Great Western Forum v Los Angeles obránce Toronto Maple Leafs zezadu fauloval metrákový pořízek John-Paul Kelly.
Ačkoliv v lize vydržel ještě skoro dva měsíce a skóroval proti St. Louis a New York Rangers, kolikrát po zápase ve sprše na levé straně těla necítil, jestli na něj proudí teplá, nebo studená voda. Ztrácel sílu v pravé noze.
V hotelu někdo zaťukal na dveře. Otevřu a z bezprostřední blízkosti vidím hlaveň revolveru. Za ním dva chlapi. Přes hlavu mi hodili ručník.