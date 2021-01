Vaněček, dvacátý Čech v bráně NHL: Jedním zápasem ve Washingtonu nekončím

Třicet zákroků, výhra. To musí utkvět v hlavě, viďte?

Když se vám podaří vyhrát první zápas v NHL, tak určitě. Možná si to pořád neuvědomuju, jsem už takový: když začne sezona, nezajímá mě nic jiného než hokej. Asi to docením, až sezona skončí, třeba si na to vzpomenu v Česku. Teď na to ale nemůžu myslet.

Dočkal jste se i tradičního křtu, spoluhráč Tom Wilson vám napatlal holicí pěnu na obličej, zaskočil vás?

Viděl jsem, jak chodí okolo, něco jsem tušil, ale soustředil jsem se na rozhovor s novináři. Naštěstí mě těsně předtím podržel za rameno, abych neucuknul, takže jsem stihl aspoň zavřít oči. Všechny jsme pobavili, co? Mně ten den rozhodně zpestřil, udělal mi radost!

Pořád se vás drží euforie, nebo jste se jí už zbavil?

Mám z premiéry radost, ale vím, že se musím soustředit na další dny, může přijít další zápas. Program je děsně nabitý, nemůžu myslet na to, co se stalo v minulosti.



Tom Wilson při tradičním křtu nováčků:

Washington Capitals @Capitals "The dream came true. I'm so happy we won..." [pie] Caps goalie Vitek Vanecek talks to the media after his first NHL start and win alongside defenseman Justin Schultz #CapsSabres https://t.co/zbHnGCKRus oblíbit odpovědět

Nahuštěná utkání vám dávají velkou příležitost.

Vůbec by nebylo špatné se takhle střídat! Rozhodně by to bylo víc, než jsem čekal před sezonou, když tu měl být Švéd Henrik Lundqvist. Počítal jsem, že dostat se do brány bude o dost těžší. Bohužel se stalo, co se stalo...

Ano, Lundqvist podstoupil operaci srdce a v sezoně si nezahraje.

Moc doufám, že operace dopadla dobře. Co čtu, tak ano. Nikomu bych nic takového nepřál.

Stihl jste se s ním potkat?

Nestihl, seznámili mě s ním přes Zoom Call, kde byli všichni brankáři i naši trenéři, tam jsme si povídali. Je to hodný chlapík, vyptával se, říkali jsme si, jak trénujeme, jestli jsme zdraví...

O brankoviště se dělíte s 23letým Rusem Iljou Samsonovem, stále platí, že si lidsky rozumíte?

Jasně, on je výborný. Pomáháme si, povzbuzujeme se v komerčních přestávkách, funguje nám to. Vím, že ho Capitals budou nasazovat, protože je dobrý, tak nás beru jako tým.

Nesnaží se vás klub držet od sebe, abyste se náhodou oba nenakazili?

Že bychom seděli u večeře záměrně u jiných stolů, to ne, ale i tak se moc nevídáme. Na tripech musí mít každý hráč svůj pokoj, každý většinou odpočívá a nikam ani moc nechodí.

Pravidla jsou přísná, že?

Život je jiný, maximálně se jdeme na pět minut nadechnout čerstvého vzduchu, nepotkáváme žádný lidi. Nepočítám moc ani s tím, že by tuhle sezonu dorazila rodina.

Seznam českých brankářů v NHL: Devatenáct nastoupilo do základní části: Dominik Hašek (735 zápasů), Tomáš Vokoun (700), Ondřej Pavelec (398), Roman Turek (328), Petr Mrázek (265), Michal Neuvirth (257), Roman Čechmánek (212), Milan Hnilička (121), David Rittich (115), Jiří Crha (69), Martin Prusek (57), Pavel Francouz (36), Marek Mazanec (31), Marek Schwarz (6), Marek Langhamer (2), Tomáš Pöpperle (2), Alexandr Salák (2), Roman Will (1), Vítek Vaněček (1) Jeden pouze v play off: Dan Vladař (1)

Ve Washingtonu bydlíte kde?

Na hotelu, klub mi zatím neřekl, ať si hledám bydlení, ale ono to je vlastně jedno. Bydlím v takovém apartmánu, mám tam kuchyň i obývák.

Capitals mají nového kouče, jak na vás Peter Laviolette působí?

Jako výborný trenér, myslím, že jsme si sedli, může nás dotáhnout daleko. Sami dva jsme se moc nebavili, ale vypadá sympaticky. Vím jen, že nesmím přestat bojovat, jedním zápasem to nekončí.

Ostatně ambiciózní klub možná bude chtít v brankovišti i nějaké zkušenosti, vnímáte tohle riziko konkurence?

Proto taky podepsali 39letého Craiga Andersona. Uvidíme, co se stane, je to byznys. Sotva někdy víte, co se stane.

Jaké překvapení pro vás bylo, když se k týmu připojil slovenský bek Zdeno Chára?

Měl jsem velkou radost! Nějaká ta léta už v NHL hraje, všem nám může předat zkušenosti. A myslím ty životní i hokejové. Udělal na mě skvělý dojem, je to výborný kluk. Všem pomáhá, baví se s námi.

Nejlepší Vaněčkovy zákroky z premiéry: