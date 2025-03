Po roce další změna adresy? Vaněček opět nechytal, ve hře je i angažmá u šampiona

Vaněček totiž zůstal pouze jako náhradník, klub tak chtěl předejít případnému zranění, které by proces zastavilo.

Přednost v bráně proti Buffalu dostal Alexandr Georgijev, jenž po duelu v Torontu (3:2N) naskočil podruhé v rychlém sledu.

„Moc jsem toho nenaspal, byl jsem docela rozjetý. Připadalo mi to jako pokračování předchozího zápasu,“ uvedl k vytížení Georgijev.

Ze střídačky mu kryl záda Vaněček. Trenér Ryan Warsofsky potvrdil, že tak učinil s ohledem na potenciální výměnu, k situaci se vyjádřil i brankářský parťák.

„Je to součást byznysu, hráči se někdy stěhují. Snad je to pro něj dobrá příležitost, pravděpodobně v týmu, který bude bojovat o Stanley Cup,“ naznačil Georgijev.

Stěhování pro Vaněčka není neznámé, téměř přesně před rokem přišel k Sharks z New Jersey výměnou za Kaapa Kähkönena. Podobný scénář se tak klidně ještě před páteční uzávěrkou přestupů může opakovat.

Brankář San Jose Vítek Vaněček zasahuje v zápase proti Pittsburghu.

Změna prostředí by českému brankáři mohla pomoct. San Jose opět prožívá nevydařenou sezonu, v elitní soutěži je nejhorším týmem.

A se špatnými výsledky se svezly takové Vaněčkovy statistiky.

V ročníku zasáhl do 18 utkání, úspěšnost zákroků drží na 88,2 %, za zápas průměrně inkasuje téměř čtyři branky. Z výhry se radoval pouze třikrát.

Vedle Georgijeva má konkurenci rovněž v o šest let mladším Jaroslavu Askarovovi. Ten se aktuálně dostává ze zranění v dolní části těla, brzy by měl opět zasáhnout do akce. A personální obsazení v brankovišti Sharks by se tak opět zamotalo.

Výměně nahrává i fakt, že Vaněčkovi po sezoně končí tříletý kontrakt, a zkraje července se tak může stát nechráněným volným hráčem.

Smlouvu má momentálně na 3,4 milionu dolarů ročně. Tuto částku by musel nový klub ve zbytku sezony zahrnout do nákladů v plné výši, případně by dohodou s dalším klubem mohl výslednou sumu alespoň trochu snížit.

A které organizace podle informací ze zámoří přicházejí v úvahu?

Šampion z Floridy poslal do Chicaga Spencera Knighta, klub z AHL povolal Chrise Driedgera. Pokud by ale hledali Panthers hledali někoho s více odchytanými zápas v elitní soutěži, mohl by záda jedničce Sergeji Bobrovskému krýt právě Vaněček.

Generální manažer Bill Zito má v rámci platového stropu prostor necelých devět milionů, při cestě za obhajobou Stanley Cupu bude jistě chtít posílit všechny posty. S tím brankářským by mu mohl pomoci havlíčkobrodský rodák.

O posílení pozice mezi třemi tyčemi by mohl usilovat také druhý loňský finalista. Edmonton má jedničku ve Stuartu Skinnerovi, jemuž kryje záda Calvin Pickard. Jenže právě na tomto postu mají Oilers oproti konkurenci asi největší slabinu, nový impuls by mohl pomoci.

Píše se rovněž o zájmu Caroliny. Ta během sezony vyzkoušela hned pětici gólmanů, momentálně se v brankovišti střídají Frederik Andersen a Pjotr Kočetkov. Zřejmě na tento pár budou chtít Hurricanes sázet i v play off, tato varianta by tak pro Vaněčka mohla být nejkomplikovanější.

Ať už český brankář skončí v kterémkoliv z ambiciózních klubů, mohl by se zvednout i po individuální stránce. A potvrdit tak důvody, proč ho Washington před 11 lety draftoval jako 39. v pořadí.