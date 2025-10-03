Premium

Vaněček poprvé chytal v Utahu. A okamžitě okouzlil. Byl pevný jako skála, smekal kouč

  15:31
„Tak konečně!“ mohli se zaradovat fanoušci Utahu. Jejich tým v přípravě před novou sezonou NHL kousal pět porážek po sobě. V noci na pátek už ale přece jen uspěl. A to si vystačil pouze se dvěma vstřelenými góly. „Skvělá práce Vannyho, to on nám dal šanci vyhrát,“ reagoval kouč André Tourigny. Slova chvály po vítězství 2:1 nad Los Angeles věnoval českému brankáři Vítku Vaněčkovi.
Český brankář Vítek Vaněček v akci v dresu Utahu

Český brankář Vítek Vaněček v akci v dresu Utahu | foto: Profimedia.cz

Devětadvacetiletý gólman dostal od hlavního trenéra poprvé šanci v domácím utkání. Odvděčil se nejlépe jak mohl, propustil jen jedinou z třiatřiceti střel soupeře.

„Bylo to super!“ usmíval se před novináři muž, kterého také po zásluze vyhlásili první hvězdou klání. „Lidi tu jsou hlasití. A co až přijde první zápas NHL, to bude něco ještě lepšího.“

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

O velkou vřavu se sám postaral hned dvakrát. Okouzlil. Poradil si také s hostující hvězdou Adrianem Kempem. Poprvé hned zkraje utkání, na prahu osmé minuty, kdy se před něj útočník Kings cpal při úniku po levé straně.

Vaněček mu pohotově vypíchl puk, soupeř se namísto zakončení po bekhendové kličce proletěl vzduchem.

Podívejte se na únik Adriana Kempeho, který zastavil Vítek Vaněček:

„Měl jsem nastudovaná nějaká videa, koukal jsem na něj. Ale tady jsem si všiml, že mu kotouč trošku utekl, proto jsem si řekl, že mu ho takhle seberu,“ přibližoval situaci český gólman.

Znovu pak Kempeho zastavil v závěru. Zbývalo tři a půl minuty do třetí sirény, když domácí Mammoth bránili těsný náskok 2:1, který jim už před polovinou prostředního dějství trefil Lawson Crouse.

Vaněček ale v kritické situaci zasahoval víckrát. Nejprve se před ním zjevil volný Kuzmenko, který zkusil střelu po ledě mezi nohy. Tentýž způsob volil také vzápětí dorážející Clarke. A hned po něm ještě Kempe. Domácí obrana nakonec obstála, Vaněček sklidil nadšený aplaus.

Vaněčkova výtečná sekvence zákroků:

„Kluci mi ale moc pomohli,“ přenášel pozornost na spoluhráče. „Zablokovali spoustu ran, odklízeli puky. A já se hned po pár střelách v první třetině cítil lépe.“

„Byl pevný jako skála. Dokázal, že je skvělý a že zkušeností má dost. Nejenže teď s Floridou vyhrál Stanley Cup, ale dřív v NHL také býval v pozici jedničky,“ vyzdvihl trenér Tourigny hned jako prvního Vaněčka. Havlíčkobrodský rodák i odchovanec se evidentně v novém prostředí ohromné haly Delta Center rychle zabydlel.

Však mu také hodně pomáhal Karel Vejmelka, s nímž tvoří ryze české gólmanské duo. Za krajanem se hned po červencovém podpisu smlouvy v Utahu vydal pro rady a tipy, aby se v novém působišti i proslulém Salt Lake City zorientoval.

Podívejte se na sestřih z přípravného utkání mezi Utahem a Los Angeles:

Postupně si zvyká i na další kolegy, s kterými si česky nepoklábosí.

„Snažím se na ně během zápasů hodně řvát, nevím, jestli mi rozumí, nebo ne, ale je to potřeba,“ chechtal se Vaněček. „Když jdou po puku, netuší, kdo se k nim zrovna blíží, takže jim tím chci pomoct.“

Od příštího týdne, kdy po ještě posledním přípravném duelu odstartuje sezona naostro, se vynasnaží, aby výtečné výkony opakoval. A s parťákem Vejmelkou posbírali co nejvíc výher.

