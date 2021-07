Opouští Washington, ale nelituje. Vaněček: Seattle mi důvěřuje, na NHL mám

Z Washingtonu do Washingtonu.

Z města na východě do státu na západě Spojených států. Od Atlantického oceánu k Pacifickému. Vaněčka čeká cesta napříč kontinentem dlouhá téměř tři tisíce kilometrů.

Seattle Kraken si jej vybrali v noci na čtvrtek při vstupním draftu, z každého týmu mohli vzít vždy po jednom. Capitals učinili rozhodnutí chránit Vaněčkova konkurenta a dlouho piplanou naději Ilju Samsonova.

Co na tom, že ruský mladík prožil úděsnou sezonu, protože vlastní neopatrností a nedodržením hygienických pravidel prodělal těžký průběh nemoci covid-19 a dohromady přes měsíc strávil v karanténě.

A že právě Vaněček ho zdatně zastoupil?

Premiérových třicet sedm zápasů v NHL s úspěšností 90,8 procenta vedení Capitals nepřesvědčilo, na seznamu nedotknutelných se ocitl Samsonov.

„Ono je to hrozně těžké. Uvědomuju si, že klub mohl chránit jen jednoho z nás, takže smutný nejsem. Ne, nemrzí mě to. Capitals se mnou pracovali výborně. Pomáhali mi, i když jsem neuměl anglicky, dali mi šanci v NHL, to je od nich pěkné,“ říká Vaněček.

Ve zlém se s Washingtonem neloučí.

„Pět let jsem se toulal po farmách, pak asi viděli, že bych NHL mohl zkusit a že bych na ni mohl mít,“ dodává.



Na fotce vlevo je český brankář Vítek Vaněček, vpravo Ilja Samsonov

Vaněčkovy úrovně si všimlo i nově tvořené vedení v Seattlu. Přitom Kraken měli na výběr z mnoha zkušenějších gólmanů, mohli vsadit nejen na hvězdného a štědře placeného (10,5 milionu dolarů ročně) Careyho Price z Montrealu.

Místo toho zvolili 27letého Kanaďana Chrise Driedgera a právě 25letého Vaněčka. Driedger se Seattlem ihned podepsal smlouvu na tři roky za celkových 10,5 milionu dolarů, Vaněčkovi v příští sezoně skončí kontrakt s průměrným ročním platem 716 tisíc dolarů.

Papírově je tak role jedničky a dvojky jasně daná. „Ale spíš začneme oba na stejné čáře, vždyť Chris zatím v NHL odchytal 38 zápasů, jen o jeden víc než já. Nevím, jestli se klub už nějak rozhodl, ale já budu zdravě bojovat, abych toho odchytal co nejvíc,“ věří si Vaněček.

Ostatně NHL se po chaosu z pandemie konečně vrací ke standardnímu formátu 82 zápasů, příležitostí bude dost. A rozhodně nemusí zoufat, Kraken v jeho schopností věří, alespoň takový dojem český gólman získal.

„Volal mi generální manažer Ron Francis, zapnul reproduktor, takže jsem mluvil se všemi ve vedení. On, trenér Dave Hakstol i jejich český skaut Robert Kron mě všichni hrozně vítali. Že jsou rádi, důvěřují mi a dají mi šanci prokázat kvality,“ vybavuje si Vaněček hovor před oficiálním ohlášením na vstupním draftu.

Vítek Vaněček z Washingtonu se soustředí na zápas.

Kraken čeká těžká šichta. Do NHL vstupují čtyři roky po Vegas Golden Knights a ti hned v úvodní sezoně došli až do finále Stanley Cupu. Seattle se chtě nechtě nevyhne srovnávání.

Pokud to dokázal jeden, musí i druhý. Minimálně postup do play off se od letošního nováčka očekává.

„Tým vypadá výborně a Francis ví, co dělá. Musíme tahat za jeden provaz, tlak si nepřipouštím, naopak. Jestli něco, budeme chtít na rozdíl od Vegas dotáhnout finále do vítězného konce,“ hlásí Vaněček.



Sám by si rád spravil chuť. Minulá sezona, ač byla průlomová a spíš veselá, skončila hořce.

Do play off vstupoval s Washingtonem jako týmová jednička, jenže už po třinácti minutách prvního zápasu s Bostonem se zranil. Při zákroku si natáhl zadní stehenní sval a tím pro něj vyřazovací část skončila. Celý tým se následně pakoval po pěti utkáních.

„Zranění bylo velkou ranou. Nechtěl jsem to dávat najevo, ale byl jsem hodně smutný. Ukázal jsem, že na NHL mám, a v nejdůležitější části sezony jsem se zranil... Jenže tak to v hokeji bývá,“ pokrčí rameny Vaněček.



Teď už se těší na novou výzvu. Ze spoluhráčů zatím nikoho nezná, proto chce přijet už na konci srpna a co nejrychleji se s prostředím v Seattlu sžít.

Nová sezona začne 12. října, Kraken do ligy vstoupí na ledě Vegas, první domácí utkání pak sehrají 23. října s Vancouverem.

„Doufám, že z nás budou mít fanoušci radost,“ přeje si český brankář.